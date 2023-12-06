https://ria.ru/20231206/shri-lanka-1914172181.html
Патрушев прибыл в Шри-Ланку
Патрушев прибыл в Шри-Ланку - РИА Новости, 06.12.2023
Патрушев прибыл в Шри-Ланку
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду прибыл в Шри-Ланку, где пройдут двусторонние консультации по безопасности, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T17:25
2023-12-06T17:25
2023-12-06T17:25
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шри-ланка
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николай патрушев
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду прибыл в Шри-Ланку, где пройдут двусторонние консультации по безопасности, сообщила пресс-служба аппарата СБ. "Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом в Демократическую Социалистическую Республику Шри-Ланка для проведения российско-ланкийских консультаций по безопасности", - говорится в сообщении. Предыдущий визит Патрушева в Шри-Ланку проходил два года назад, в конце ноября 2021 года. Тогда тоже проводились двусторонние консультации по безопасности, на которых, в частности, обсуждалось налаживание двустороннего обмена аналитическими материалами о лицах и организациях, причастных к террористической деятельности. В мае нынешнего года Патрушев обсуждал с первым заместителем министра обороны Шри-Ланки Камалом Гунаратне проблемы совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений. Те переговоры состоялись в Подмосковье на полях проходившей под эгидой Совбеза РФ международной встречи по безопасности. Патрушев сейчас прилетел в Шри-Ланку из Мьянмы, где накануне прошли российско-мьянманские консультации по безопасности. А с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном секретарь СБ РФ обсудил вопросы сотрудничества в области обороны и безопасности, а также проблематику обеспечения стабильности в этой стране.
https://ria.ru/20230922/strana-1898062086.html
https://ria.ru/20231108/kreml-1908118926.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шри-ланка, россия, николай патрушев
В мире, Шри-Ланка, Россия, Николай Патрушев
Патрушев прибыл в Шри-Ланку
Патрушев прибыл в Шри-Ланку на двусторонние консультации по безопасности
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду прибыл в Шри-Ланку, где пройдут двусторонние консультации по безопасности, сообщила пресс-служба аппарата СБ.
"Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом в Демократическую Социалистическую Республику Шри-Ланка для проведения российско-ланкийских консультаций по безопасности", - говорится в сообщении.
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Предыдущий визит Патрушева в Шри-Ланку проходил два года назад, в конце ноября 2021 года. Тогда тоже проводились двусторонние консультации по безопасности, на которых, в частности, обсуждалось налаживание двустороннего обмена аналитическими материалами о лицах и организациях, причастных к террористической деятельности.
В мае нынешнего года Патрушев обсуждал с первым заместителем министра обороны Шри-Ланки Камалом Гунаратне проблемы совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений. Те переговоры состоялись в Подмосковье
на полях проходившей под эгидой Совбеза РФ международной встречи по безопасности.
Патрушев сейчас прилетел в Шри-Ланку из Мьянмы
, где накануне прошли российско-мьянманские консультации по безопасности. А с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном
секретарь СБ РФ обсудил вопросы сотрудничества в области обороны и безопасности, а также проблематику обеспечения стабильности в этой стране.
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