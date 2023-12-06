https://ria.ru/20231206/shkoly-1914099681.html

Кравцов: более 400 школ участвуют в ассоциации школ РФ и Белоруссии

Кравцов: более 400 школ участвуют в ассоциации школ РФ и Белоруссии - РИА Новости, 06.12.2023

Кравцов: более 400 школ участвуют в ассоциации школ РФ и Белоруссии

Более 400 школ участвуют в ассоциации школ Белоруссии и России, проект очень успешный, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T13:36

2023-12-06T13:36

2023-12-06T13:36

союзное государство

россия

белоруссия

сергей кравцов

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Более 400 школ участвуют в ассоциации школ Белоруссии и России, проект очень успешный, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "У нас сегодня, по-моему, более 400 школ участвуют в работе ассоциации школ Республики Беларусь и Российской Федерации. Очень успешный проект, ребята общаются, ездят друг к другу в гости, проводят видеоконференцсвязи с учителями", - сказал Кравцов в ходе "Российско-белорусского экспертно-медийного форума "Молодежь – за Союзное государство" в формате видеомоста Москва — Минск" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Согласно информации на сайте ассоциации, она создана 15 декабря 2020 года с целью содействия созданию единого образовательного пространства Союзного государства.

https://ria.ru/20231206/proekt-1914091657.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, сергей кравцов