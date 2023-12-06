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Кравцов: более 400 школ участвуют в ассоциации школ РФ и Белоруссии
Кравцов: более 400 школ участвуют в ассоциации школ РФ и Белоруссии - РИА Новости, 06.12.2023
Кравцов: более 400 школ участвуют в ассоциации школ РФ и Белоруссии
Более 400 школ участвуют в ассоциации школ Белоруссии и России, проект очень успешный, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:36
2023-12-06T13:36
2023-12-06T13:36
союзное государство
россия
белоруссия
сергей кравцов
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Более 400 школ участвуют в ассоциации школ Белоруссии и России, проект очень успешный, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "У нас сегодня, по-моему, более 400 школ участвуют в работе ассоциации школ Республики Беларусь и Российской Федерации. Очень успешный проект, ребята общаются, ездят друг к другу в гости, проводят видеоконференцсвязи с учителями", - сказал Кравцов в ходе "Российско-белорусского экспертно-медийного форума "Молодежь – за Союзное государство" в формате видеомоста Москва — Минск" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Согласно информации на сайте ассоциации, она создана 15 декабря 2020 года с целью содействия созданию единого образовательного пространства Союзного государства.
https://ria.ru/20231206/proekt-1914091657.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, сергей кравцов
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Сергей Кравцов