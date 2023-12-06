Рейтинг@Mail.ru
Кравцов: более 400 школ участвуют в ассоциации школ РФ и Белоруссии - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
 
13:36 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/shkoly-1914099681.html
Кравцов: более 400 школ участвуют в ассоциации школ РФ и Белоруссии
Кравцов: более 400 школ участвуют в ассоциации школ РФ и Белоруссии - РИА Новости, 06.12.2023
Кравцов: более 400 школ участвуют в ассоциации школ РФ и Белоруссии
Более 400 школ участвуют в ассоциации школ Белоруссии и России, проект очень успешный, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:36
2023-12-06T13:36
союзное государство
россия
белоруссия
сергей кравцов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867537751_0:0:2980:1676_1920x0_80_0_0_abfea6482def771ee26b297abc4f0019.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Более 400 школ участвуют в ассоциации школ Белоруссии и России, проект очень успешный, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "У нас сегодня, по-моему, более 400 школ участвуют в работе ассоциации школ Республики Беларусь и Российской Федерации. Очень успешный проект, ребята общаются, ездят друг к другу в гости, проводят видеоконференцсвязи с учителями", - сказал Кравцов в ходе "Российско-белорусского экспертно-медийного форума "Молодежь – за Союзное государство" в формате видеомоста Москва — Минск" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Согласно информации на сайте ассоциации, она создана 15 декабря 2020 года с целью содействия созданию единого образовательного пространства Союзного государства.
https://ria.ru/20231206/proekt-1914091657.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867537751_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_a9133a8fdcfe081e22f174696f52ec30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, сергей кравцов
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Сергей Кравцов

Кравцов: более 400 школ участвуют в ассоциации школ РФ и Белоруссии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Более 400 школ участвуют в ассоциации школ Белоруссии и России, проект очень успешный, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"У нас сегодня, по-моему, более 400 школ участвуют в работе ассоциации школ Республики Беларусь и Российской Федерации. Очень успешный проект, ребята общаются, ездят друг к другу в гости, проводят видеоконференцсвязи с учителями", - сказал Кравцов в ходе "Российско-белорусского экспертно-медийного форума "Молодежь – за Союзное государство" в формате видеомоста Москва — Минск" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Молодежь Киргизии и Армении присоединяется к проекту "Поезд памяти"
Вчера, 13:13
Согласно информации на сайте ассоциации, она создана 15 декабря 2020 года с целью содействия созданию единого образовательного пространства Союзного государства.
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияСергей Кравцов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала