https://ria.ru/20231206/shkolnitsy-1914212518.html

Источник рассказал о состоянии приморских школьниц, перебравших с алкоголем

Источник рассказал о состоянии приморских школьниц, перебравших с алкоголем - РИА Новости, 06.12.2023

Источник рассказал о состоянии приморских школьниц, перебравших с алкоголем

Две 12-летние девочки, которых увезли в больницу из торгового центра в приморской Находке после перебора с алкоголем, находятся в состоянии средней степени... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T19:50

2023-12-06T19:50

2023-12-06T19:50

происшествия

находка

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек - РИА Новости. Две 12-летние девочки, которых увезли в больницу из торгового центра в приморской Находке после перебора с алкоголем, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Девочки находятся в состоянии средней степени тяжести", - сказал источник агентства, не уточнив других подробностей. Ранее в местных Telegram-каналах распространилось видео, где девушка-подросток лежит ничком на полу у туалета, ее поднимает и усаживает рядом находящаяся женщина. Сообщалось, что нескольким подросткам стало плохо в торговом центре в Находке, их увезли на "скорой". В Минздраве региона РИА Новости рассказали о госпитализации двух девушек-подростков, предварительно, с интоксикацией, уточнив, что состояние удовлетворительное, под наблюдением врачей они останутся минимум до конца недели. В краевом УМВД агентству рассказали, что, по сообщению врача детской больницы, из торгового центра в медучреждение доставили двух 12-летних девочек с диагнозом "токсическое действие алкоголя тяжелой степени". На профучете в подразделении по делам несовершеннолетних школьницы и их родители не состоят, раньше в поле зрения полиции не попадали, проводится проверка. В пресс-службах полиции и Минздрава региона также опровергли информацию о смерти одной из перебравших с алкоголем школьниц. СУСК РФ по Приморскому краю проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по результатам будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20231205/alkogol-1913965820.html

https://ria.ru/20231017/pokushenie-1903245668.html

находка

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приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, находка, россия, приморский край