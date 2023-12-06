https://ria.ru/20231206/shiity-1914037158.html

Шиитские группировки заявили о новом нападении на базу США в Ираке

Шиитские группировки заявили о новом нападении на базу США в Ираке - РИА Новости, 06.12.2023

Шиитские группировки заявили о новом нападении на базу США в Ираке

Шиитские группировки заявили о новом обстреле базы США в провинции Анбар на западе Ирака. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T09:26

2023-12-06T09:26

2023-12-06T09:26

в мире

ирак

сша

анбар (мухафаза)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 6 дек - РИА Новости. Шиитские группировки заявили о новом обстреле базы США в провинции Анбар на западе Ирака. Как говорится в сообщении движений исламского сопротивления Ирака в их телеграм-канале, атака была предпринята в ответ на страдания жителей в секторе Газа. По заявлению группировок, они атаковали американскую базу "Айн аль-Асад" на западе Ирака с помощью беспилотника, "поразив цель напрямую". После возобновления военных действий Израиля в секторе Газа в минувшие выходные вооруженные группировки вновь стали обстреливать базы США в Ираке и Сирии.

https://ria.ru/20231205/fbr-1913985457.html

ирак

сша

анбар (мухафаза)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ирак, сша, анбар (мухафаза), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году