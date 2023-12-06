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Шиитские группировки заявили о новом нападении на базу США в Ираке - РИА Новости, 06.12.2023
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09:26 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/shiity-1914037158.html
Шиитские группировки заявили о новом нападении на базу США в Ираке
Шиитские группировки заявили о новом нападении на базу США в Ираке - РИА Новости, 06.12.2023
Шиитские группировки заявили о новом нападении на базу США в Ираке
Шиитские группировки заявили о новом обстреле базы США в провинции Анбар на западе Ирака. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T09:26
2023-12-06T09:26
в мире
ирак
сша
анбар (мухафаза)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 6 дек - РИА Новости. Шиитские группировки заявили о новом обстреле базы США в провинции Анбар на западе Ирака. Как говорится в сообщении движений исламского сопротивления Ирака в их телеграм-канале, атака была предпринята в ответ на страдания жителей в секторе Газа. По заявлению группировок, они атаковали американскую базу "Айн аль-Асад" на западе Ирака с помощью беспилотника, "поразив цель напрямую". После возобновления военных действий Израиля в секторе Газа в минувшие выходные вооруженные группировки вновь стали обстреливать базы США в Ираке и Сирии.
https://ria.ru/20231205/fbr-1913985457.html
ирак
сша
анбар (мухафаза)
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Варвара Скокшина
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в мире, ирак, сша, анбар (мухафаза), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, США, Анбар (мухафаза), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Шиитские группировки заявили о новом нападении на базу США в Ираке

Шиитские группировки заявили о новом обстреле базы США на западе Ирака

© AP Photo / Hani MohammedБойцы-шииты
Бойцы-шииты - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Hani Mohammed
Бойцы-шииты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 6 дек - РИА Новости. Шиитские группировки заявили о новом обстреле базы США в провинции Анбар на западе Ирака.
Как говорится в сообщении движений исламского сопротивления Ирака в их телеграм-канале, атака была предпринята в ответ на страдания жителей в секторе Газа. По заявлению группировок, они атаковали американскую базу "Айн аль-Асад" на западе Ирака с помощью беспилотника, "поразив цель напрямую".
После возобновления военных действий Израиля в секторе Газа в минувшие выходные вооруженные группировки вновь стали обстреливать базы США в Ираке и Сирии.
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В миреИракСШААнбар (мухафаза)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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