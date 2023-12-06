https://ria.ru/20231206/sharlot-1914055812.html
Певец Шарлот обжаловал свой арест
Певец Шарлот обжаловал свой арест - РИА Новости, 06.12.2023
Певец Шарлот обжаловал свой арест
Обвиняемый в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих певец Эдуард Шарлот обжаловал свой арест, сообщили РИА Новости в Кировском районном суде Самары. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T10:49
2023-12-06T10:49
2023-12-06T10:49
шоубиз
самара
эдуард шарлот
youtube
пулково (аэропорт)
знаменитости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911128050_0:49:1280:769_1920x0_80_0_0_e13ccbae1a9b34e1e8e5f048562fc9da.jpg
САМАРА, 6 дек — РИА Новости. Обвиняемый в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих певец Эдуард Шарлот обжаловал свой арест, сообщили РИА Новости в Кировском районном суде Самары. "Да, подали", — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о поступлении апелляции. Кировский райсуд 2 декабря отправил Шарлота в СИЗО. По версии следствия, артист разместил в Instagram* ряд видеороликов, ставших причиной возбуждения трех уголовных дел: двух - по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), третьего — по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). На этих роликах Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее; в обнаженном виде исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова; прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Во время допроса артист признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Отец Шарлота рассказал журналистам, что его сын "приехал из-за границы, чтобы покаяться перед народом". Уроженец Самары Эдуард Шарлот – российский певец и блогер, наиболее известен из-за песни "Щека за щеку" (более 14 миллионов просмотров клипа на YouTube) и эпатажного поведения. В июне Шарлот разместил видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Однако в середине ноября певец попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину. В петербургском аэропорту "Пулково" 22 ноября певца, прилетевшего из Армении, встретил наряд полиции.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231202/sharlot-1913348142.html
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911128050_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fbeb504a88782d684f4ce7437b607db3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самара, эдуард шарлот, youtube, пулково (аэропорт), знаменитости
Шоубиз, Самара, Эдуард Шарлот, YouTube, Пулково (аэропорт), Знаменитости
Певец Шарлот обжаловал свой арест
Певец Шарлот подал апелляцию на решение суда
САМАРА, 6 дек — РИА Новости. Обвиняемый в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих певец Эдуард Шарлот обжаловал свой арест, сообщили РИА Новости в Кировском районном суде Самары.
«
"Да, подали", — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о поступлении апелляции.
Кировский райсуд 2 декабря отправил Шарлота в СИЗО.
По версии следствия, артист разместил в Instagram* ряд видеороликов, ставших причиной возбуждения трех уголовных дел: двух - по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), третьего — по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).
На этих роликах Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее; в обнаженном виде исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова; прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.
Во время допроса артист признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Отец Шарлота рассказал журналистам, что его сын "приехал из-за границы, чтобы покаяться перед народом".
Уроженец Самары Эдуард Шарлот – российский певец и блогер, наиболее известен из-за песни "Щека за щеку" (более 14 миллионов просмотров клипа на YouTube) и эпатажного поведения.
В июне Шарлот разместил видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев.
Однако в середине ноября певец попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину. В петербургском аэропорту "Пулково" 22 ноября певца, прилетевшего из Армении, встретил наряд полиции.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Отец Шарлота рассказал, почему певец вернулся в Россию