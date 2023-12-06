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Певец Шарлот обжаловал свой арест - РИА Новости, 06.12.2023
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Шоубиз
 
10:49 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/sharlot-1914055812.html
Певец Шарлот обжаловал свой арест
Певец Шарлот обжаловал свой арест - РИА Новости, 06.12.2023
Певец Шарлот обжаловал свой арест
Обвиняемый в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих певец Эдуард Шарлот обжаловал свой арест, сообщили РИА Новости в Кировском районном суде Самары. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T10:49
2023-12-06T10:49
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САМАРА, 6 дек — РИА Новости. Обвиняемый в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих певец Эдуард Шарлот обжаловал свой арест, сообщили РИА Новости в Кировском районном суде Самары. "Да, подали", — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о поступлении апелляции. Кировский райсуд 2 декабря отправил Шарлота в СИЗО. По версии следствия, артист разместил в Instagram* ряд видеороликов, ставших причиной возбуждения трех уголовных дел: двух - по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), третьего — по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). На этих роликах Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее; в обнаженном виде исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова; прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Во время допроса артист признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Отец Шарлота рассказал журналистам, что его сын "приехал из-за границы, чтобы покаяться перед народом". Уроженец Самары Эдуард Шарлот – российский певец и блогер, наиболее известен из-за песни "Щека за щеку" (более 14 миллионов просмотров клипа на YouTube) и эпатажного поведения. В июне Шарлот разместил видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Однако в середине ноября певец попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину. В петербургском аэропорту "Пулково" 22 ноября певца, прилетевшего из Армении, встретил наряд полиции.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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самара, эдуард шарлот, youtube, пулково (аэропорт), знаменитости
Шоубиз, Самара, Эдуард Шарлот, YouTube, Пулково (аэропорт), Знаменитости
Певец Шарлот обжаловал свой арест

Певец Шарлот подал апелляцию на решение суда

© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-ПетербургаЭдуард Шарлот в суде
Эдуард Шарлот в суде - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
САМАРА, 6 дек — РИА Новости. Обвиняемый в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих певец Эдуард Шарлот обжаловал свой арест, сообщили РИА Новости в Кировском районном суде Самары.
«
"Да, подали", — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о поступлении апелляции.
Кировский райсуд 2 декабря отправил Шарлота в СИЗО.
По версии следствия, артист разместил в Instagram* ряд видеороликов, ставших причиной возбуждения трех уголовных дел: двух - по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), третьего — по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).
На этих роликах Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее; в обнаженном виде исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова; прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.
Во время допроса артист признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Отец Шарлота рассказал журналистам, что его сын "приехал из-за границы, чтобы покаяться перед народом".
Уроженец Самары Эдуард Шарлот – российский певец и блогер, наиболее известен из-за песни "Щека за щеку" (более 14 миллионов просмотров клипа на YouTube) и эпатажного поведения.
В июне Шарлот разместил видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев.
Однако в середине ноября певец попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину. В петербургском аэропорту "Пулково" 22 ноября певца, прилетевшего из Армении, встретил наряд полиции.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ШоубизСамараЭдуард ШарлотYouTubeПулково (аэропорт)Знаменитости
 
 
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