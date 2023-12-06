https://ria.ru/20231206/sharlot-1914055812.html

Певец Шарлот обжаловал свой арест

Певец Шарлот обжаловал свой арест - РИА Новости, 06.12.2023

Певец Шарлот обжаловал свой арест

Обвиняемый в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих певец Эдуард Шарлот обжаловал свой арест, сообщили РИА Новости в Кировском районном суде Самары. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T10:49

2023-12-06T10:49

2023-12-06T10:49

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эдуард шарлот

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САМАРА, 6 дек — РИА Новости. Обвиняемый в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих певец Эдуард Шарлот обжаловал свой арест, сообщили РИА Новости в Кировском районном суде Самары. "Да, подали", — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о поступлении апелляции. Кировский райсуд 2 декабря отправил Шарлота в СИЗО. По версии следствия, артист разместил в Instagram* ряд видеороликов, ставших причиной возбуждения трех уголовных дел: двух - по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), третьего — по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). На этих роликах Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее; в обнаженном виде исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова; прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Во время допроса артист признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Отец Шарлота рассказал журналистам, что его сын "приехал из-за границы, чтобы покаяться перед народом". Уроженец Самары Эдуард Шарлот – российский певец и блогер, наиболее известен из-за песни "Щека за щеку" (более 14 миллионов просмотров клипа на YouTube) и эпатажного поведения. В июне Шарлот разместил видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Однако в середине ноября певец попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину. В петербургском аэропорту "Пулково" 22 ноября певца, прилетевшего из Армении, встретил наряд полиции.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231202/sharlot-1913348142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

самара, эдуард шарлот, youtube, пулково (аэропорт), знаменитости