https://ria.ru/20231206/shaman-1914019468.html

Суд отказал якутскому шаману Габышеву в переводе в психбольницу общего типа

Суд отказал якутскому шаману Габышеву в переводе в психбольницу общего типа - РИА Новости, 06.12.2023

Суд отказал якутскому шаману Габышеву в переводе в психбольницу общего типа

Уссурийский районный суд в Приморье в среду отказал в удовлетворении ходатайства защиты якутского "шамана" Александра Габышева о его переводе из психбольницы... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T05:28

2023-12-06T05:28

2023-12-06T05:28

уссурийск

новосибирск

москва

происшествия

александр габышев (якутский шаман)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек - РИА Новости. Уссурийский районный суд в Приморье в среду отказал в удовлетворении ходатайства защиты якутского "шамана" Александра Габышева о его переводе из психбольницы спецтипа в психбольницу общего типа, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева. В феврале 2022 года суд в Новосибирске смягчил Габышеву тип стационара, где он проходит принудительное лечение, на специализированный стационар без интенсивного наблюдения. С апреля 2022 года "шаман" находится в психбольнице спецтипа в Уссурийске, куда он переведен из Новосибирской психбольницы закрытого типа. В среду суд в Уссурийске рассмотрел очередное ходатайство о переводе Габышева из психбольницы спецтипа в психбольницу общего типа. "Суд, несмотря на представление врачей, отказал в переводе в больницу общего типа. Прокурор был против (перевода)", - сказала Тимофеева. По ее словам, врачи говорят, что Габышев прошел необходимый курс лечения, его нахождение в больнице спецтипа не требуется. Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Второй поход самопровозглашенного "шамана" в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.

https://ria.ru/20231006/shamanizm-1901007098.html

https://ria.ru/20231130/abramov-1912912156.html

уссурийск

новосибирск

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уссурийск, новосибирск, москва, происшествия, александр габышев (якутский шаман)