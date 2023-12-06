https://ria.ru/20231206/serial-1914070464.html
Авторы сериала "Слово пацана" опровергли, что переснимают в Ярославле финал
Авторы сериала "Слово пацана" опровергли, что переснимают в Ярославле финал - РИА Новости, 06.12.2023
Авторы сериала "Слово пацана" опровергли, что переснимают в Ярославле финал
Создатели сериала "Слово пацана" опровергли информацию, что в Ярославле переснимают последнюю серию картины, пояснив, что идет "плановый досъем натуры". РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:50
2023-12-06T11:50
2023-12-06T11:50
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Создатели сериала "Слово пацана" опровергли информацию, что в Ярославле переснимают последнюю серию картины, пояснив, что идет "плановый досъем натуры". Ранее интернет-издание MSK1.RU сообщило о том, что в Ярославле идет пересъемка финальной серии драмы. Новость на фоне резонанса, вызванного показом сериала, подхватили другие СМИ. Директор по внешним коммуникациям "НМГ Студии" Мария Далакян в беседе с РИА Новости опровергла информацию, что речь идет о пересъемке. "В Ярославле идет плановый досъем натуры и отдельных фрагментов проекта, нехватку которых мы поняли в процессе монтажа сериала. Идем по давно запланированному графику", - сообщила собеседница агентства. Съемки сериала, несмотря на то, что действие происходит в Казани, во многом велись в Ярославле, затронув и центр города, и его окраины. Весной этого года в соцсетях было объявлено о наборе массовки. Планы Ярославля узнаваемы в сериале. Премьерные серии сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", в котором снялись Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Сергей Бурунов и Жора Крыжовников, вышли в онлайн-кинотеатрах Wink и Start 9 ноября. Сериал повествует о молодежных преступных группировках на фоне перестройки. Сериал вызвал значительный резонанс. В соцсетях и СМИ были опубликованы сообщения о том, что после выхода "Слова пацана" подростки в Сармановском районе Татарстана создали Тelegram-каналы, которые назвали в честь двух известных в прошлом казанских ОПГ. Подростки поделили район на сферы влияния и в созданных каналах назначали "стрелки" своим оппонентам. Видео потасовок они также выкладывали в мессенджерах. Сами участники переписки заявили полиции, что это была игра, с подростками проведена профилактическая беседа. На фоне этих сообщений детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с требованием проверить "Слово пацана" на соответствие указу президента РФ о государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей и запретить его трансляцию. Волынец подчеркнула, что сериал, несмотря на маркировку "18+", скачивают и смотрят дети, на психику которых, по ее мнению, он оказывает разрушительное воздействие. Также с просьбой проверить сериал на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков – в СК и Роскомнадзор обратилась председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина. Между тем, на защиту сериала встал прокурор Татарстана Альберт Суяргулов, заявив, что "отдельные силы" могут попытаться использовать "Слово пацана" в своих интересах, но он имеет право на жизнь как вид искусства, а думающие люди всегда делают правильные выводы из любых сериалов.
https://ria.ru/20231205/serial-1913698880.html
https://ria.ru/20231205/serial-1913799778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ярославль, россия
Культура, Новости культуры, Ярославль, Россия
Авторы сериала "Слово пацана" опровергли, что переснимают в Ярославле финал
Создатели "Слова пацана" проводят плановый досъем фрагментов сериала в Ярославле
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Создатели сериала "Слово пацана" опровергли информацию, что в Ярославле переснимают последнюю серию картины, пояснив, что идет "плановый досъем натуры".
Ранее интернет-издание MSK1.RU сообщило о том, что в Ярославле идет пересъемка финальной серии драмы. Новость на фоне резонанса, вызванного показом сериала, подхватили другие СМИ.
Директор по внешним коммуникациям "НМГ Студии" Мария Далакян в беседе с РИА Новости опровергла информацию, что речь идет о пересъемке.
"В Ярославле идет плановый досъем натуры и отдельных фрагментов проекта, нехватку которых мы поняли в процессе монтажа сериала. Идем по давно запланированному графику", - сообщила собеседница агентства.
"Слово пацана" — жесть на экране. Стоит ли бояться бандитского сериала
Съемки сериала, несмотря на то, что действие происходит в Казани
, во многом велись в Ярославле, затронув и центр города, и его окраины. Весной этого года в соцсетях было объявлено о наборе массовки. Планы Ярославля узнаваемы в сериале.
Премьерные серии сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", в котором снялись Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Сергей Бурунов
и Жора Крыжовников
, вышли в онлайн-кинотеатрах Wink и Start 9 ноября. Сериал повествует о молодежных преступных группировках на фоне перестройки.
Сериал вызвал значительный резонанс. В соцсетях и СМИ были опубликованы сообщения о том, что после выхода "Слова пацана" подростки в Сармановском районе Татарстана создали Тelegram-каналы, которые назвали в честь двух известных в прошлом казанских ОПГ. Подростки поделили район на сферы влияния и в созданных каналах назначали "стрелки" своим оппонентам. Видео потасовок они также выкладывали в мессенджерах. Сами участники переписки заявили полиции, что это была игра, с подростками проведена профилактическая беседа.
На фоне этих сообщений детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец
обратилась в Роскомнадзор
с требованием проверить "Слово пацана" на соответствие указу президента РФ
о государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей и запретить его трансляцию. Волынец подчеркнула, что сериал, несмотря на маркировку "18+", скачивают и смотрят дети, на психику которых, по ее мнению, он оказывает разрушительное воздействие. Также с просьбой проверить сериал на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков – в СК
и Роскомнадзор обратилась председатель комитета ГД
по защите семьи Нина Останина.
Между тем, на защиту сериала встал прокурор Татарстана Альберт Суяргулов, заявив, что "отдельные силы" могут попытаться использовать "Слово пацана" в своих интересах, но он имеет право на жизнь как вид искусства, а думающие люди всегда делают правильные выводы из любых сериалов.
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