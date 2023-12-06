Самый новогодний: как попасть на "Щелкунчика" и что мы про него не знаем
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Анастасия Силкина. В 1892-м 6 декабря по старому стилю состоялась премьера балета Петра Чайковского "Щелкунчик". Спектакль давно превратился в символ Нового года и Рождества. Попасть на него в праздники — большая удача. Где показывают легендарный балет и какие факты о нем мало кому известны — в материале РИА Новости.
Двенадцать часов в очереди
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТСцена из балета "Щелкунчик", МАМТ, постановка Юрия Посохова
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ
Сцена из балета "Щелкунчик", МАМТ, постановка Юрия Посохова
Праздничная серия "Щелкунчика" стартует на Исторической сцене Большого театра 23 декабря и продлится по 7 января. Хотя в некоторые дни — по два спектакля, билеты купить трудно.
Так каждый год: гигантские очереди, космические цены у перекупщиков. Со спекулянтами ГАБТ судится. Также ввели именные билеты и особый порядок: надо записаться в очередь и получить браслет. Продают волнами на определенные даты и не более двух в одни руки.
Но и это не спасает. Продажи открылись 4 ноября — и сразу на "Авито" стали предлагать места в очереди за 15 тысяч рублей. Сервис стал блокировать объявления, в которых продают браслеты-места, а также аккаунты, которые действуют в обход правил сервиса. А руководству театра пришлось обратиться в прокуратуру из-за аферистов, организовавших незаконную предварительную запись.
Зрители жаловались, что по 12 часов стоят за браслетами, а когда билеты становятся доступны для покупки онлайн, сайт Большого зависает.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОчередь в билетную кассу Большого театра России
Очередь в билетную кассу Большого театра России
На ситуацию обратили внимание в Госдуме: зампред комитета по информполитике Антон Горелкин сравнил ажиотаж с дефицитом 1990-х и предложил театру всерьез заняться ИТ или попросить Минцифры организовать торговлю через "Госуслуги".
Видимо, все это станет одной из задач нового генерального директора ГАБТ Валерия Гергиева.
Альтернативные "Щелкунчики"
Счастливые обладатели билетов в Большой признаются: это была их мечта. Но балет Чайковского в новогодние праздники покажут не только в ГАБТе.
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТСцена из балета "Щелкунчик", МАМТ, постановка Юрия Посохова
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ
Сцена из балета "Щелкунчик", МАМТ, постановка Юрия Посохова
В частности, в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Там километровых очередей нет.
В петербургском Мариинском, где, кстати, состоялась мировая премьера этого спектакля, есть билеты на 31 декабря. Правда, даже место с ограниченной видимостью, как указано на сайте, стоит 15 600 рублей.
© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкСцена из балета П. И. Чайковского "Щелкунчик" в Мариинском театре
Сцена из балета П. И. Чайковского "Щелкунчик" в Мариинском театре
Самый новогодний балет — в репертуаре Михайловского музыкального театра в Петербурге, Пермского театра оперы и балета, театра "Урал Опера Балет" в Екатеринбурге, НОВАТа в Новосибирске. На Урале, согласно онлайн-афише, билетов не осталось. В Сибири пожаловались, что первые ряды скупили москвичи, там спектакль, как и в Большом, показывают в редакции легендарного Юрия Григоровича.
Французская революция и Принц Маколей Калкин
Сейчас уже мало кто помнит, что "Щелкунчик" связан с Великой французской революцией, столетие которой отмечали в 1889-м. Балетмейстер Мариус Петипа предлагал Чайковскому использовать песни той поры. Такой спектакль в царской России ставить, разумеется, было нельзя, но один из революционных мотивов композитор в партитуре все же оставил.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАртисты Императорского Мариинского театра в первой постановке балета П. И. Чайковского "Щелкунчик"
Артисты Императорского Мариинского театра в первой постановке балета П. И. Чайковского "Щелкунчик"
В "Щелкунчике" есть и другие музыкальные цитаты: грузинская колыбельная превратилась в арабский танец, а в танце родителей звучит немецкий Grossvater Tanz ("Танец дедушки").
К премьере Чайковский тайно привез из Парижа новый для России инструмент — челесту, по его словам, "нечто среднее между маленьким фортепиано и глокеншпилем, с божественно чудным звуком".
CC BY-SA 4.0 / Schiedmayer Celesta GmbH / Schiedmayer-Celesta, studio modelМодель челесты "Студио" (c-f5) фирмы Schiedmayer
CC BY-SA 4.0 / Schiedmayer Celesta GmbH / Schiedmayer-Celesta, studio model
Модель челесты "Студио" (c-f5) фирмы Schiedmayer
Челеста в танце Феи Драже произвела большое впечатление на зрителей. Однако в целом спектакль получил разгромные отзывы: его называли скучным и безвкусным. И даже музыка не всем понравилась.
Тем не менее балет Чайковского покорил весь мир.
© AP Photo / Invision / Jordan StraussМаколей Калкин на церемонии вручения наград American Music Awards в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
Маколей Калкин на церемонии вручения наград American Music Awards в Лос-Анджелесе
Кстати, одну из самых популярных на Западе версий "Щелкунчика" поставил выходец из Советского Союза Джордж Баланчин. В 1993-м ее превратили в кинофильм, Принца сыграл Маколей Калкин, ученик баланчинской балетной школы, звезда фильма "Один дома".