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Самый новогодний: как попасть на "Щелкунчика" и что мы про него не знаем - РИА Новости, 06.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 06.12.2023 (обновлено: 10:03 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/schelkunchik-1913852716.html
Самый новогодний: как попасть на "Щелкунчика" и что мы про него не знаем
Самый новогодний: как попасть на "Щелкунчика" и что мы про него не знаем - РИА Новости, 06.12.2023
Самый новогодний: как попасть на "Щелкунчика" и что мы про него не знаем
В 1892-м 6 декабря по старому стилю состоялась премьера балета Петра Чайковского "Щелкунчик". Спектакль давно превратился в символ Нового года и Рождества... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T08:00
2023-12-06T10:03
культура
театр
санкт-петербург
москва
маколей калкин
валерий гергиев
большой театр
балет
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Анастасия Силкина. В 1892-м 6 декабря по старому стилю состоялась премьера балета Петра Чайковского "Щелкунчик". Спектакль давно превратился в символ Нового года и Рождества. Попасть на него в праздники — большая удача. Где показывают легендарный балет и какие факты о нем мало кому известны — в материале РИА Новости.Двенадцать часов в очередиПраздничная серия "Щелкунчика" стартует на Исторической сцене Большого театра 23 декабря и продлится по 7 января. Хотя в некоторые дни — по два спектакля, билеты купить трудно.Так каждый год: гигантские очереди, космические цены у перекупщиков. Со спекулянтами ГАБТ судится. Также ввели именные билеты и особый порядок: надо записаться в очередь и получить браслет. Продают волнами на определенные даты и не более двух в одни руки.Но и это не спасает. Продажи открылись 4 ноября — и сразу на "Авито" стали предлагать места в очереди за 15 тысяч рублей. Сервис стал блокировать объявления, в которых продают браслеты-места, а также аккаунты, которые действуют в обход правил сервиса. А руководству театра пришлось обратиться в прокуратуру из-за аферистов, организовавших незаконную предварительную запись.Зрители жаловались, что по 12 часов стоят за браслетами, а когда билеты становятся доступны для покупки онлайн, сайт Большого зависает.На ситуацию обратили внимание в Госдуме: зампред комитета по информполитике Антон Горелкин сравнил ажиотаж с дефицитом 1990-х и предложил театру всерьез заняться ИТ или попросить Минцифры организовать торговлю через "Госуслуги".Видимо, все это станет одной из задач нового генерального директора ГАБТ Валерия Гергиева.Альтернативные "Щелкунчики"Счастливые обладатели билетов в Большой признаются: это была их мечта. Но балет Чайковского в новогодние праздники покажут не только в ГАБТе.В частности, в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Там километровых очередей нет.В петербургском Мариинском, где, кстати, состоялась мировая премьера этого спектакля, есть билеты на 31 декабря. Правда, даже место с ограниченной видимостью, как указано на сайте, стоит 15 600 рублей.Самый новогодний балет — в репертуаре Михайловского музыкального театра в Петербурге, Пермского театра оперы и балета, театра "Урал Опера Балет" в Екатеринбурге, НОВАТа в Новосибирске. На Урале, согласно онлайн-афише, билетов не осталось. В Сибири пожаловались, что первые ряды скупили москвичи, там спектакль, как и в Большом, показывают в редакции легендарного Юрия Григоровича.Французская революция и Принц Маколей КалкинСейчас уже мало кто помнит, что "Щелкунчик" связан с Великой французской революцией, столетие которой отмечали в 1889-м. Балетмейстер Мариус Петипа предлагал Чайковскому использовать песни той поры. Такой спектакль в царской России ставить, разумеется, было нельзя, но один из революционных мотивов композитор в партитуре все же оставил.В "Щелкунчике" есть и другие музыкальные цитаты: грузинская колыбельная превратилась в арабский танец, а в танце родителей звучит немецкий Grossvater Tanz ("Танец дедушки").К премьере Чайковский тайно привез из Парижа новый для России инструмент — челесту, по его словам, "нечто среднее между маленьким фортепиано и глокеншпилем, с божественно чудным звуком".Челеста в танце Феи Драже произвела большое впечатление на зрителей. Однако в целом спектакль получил разгромные отзывы: его называли скучным и безвкусным. И даже музыка не всем понравилась.Тем не менее балет Чайковского покорил весь мир.Кстати, одну из самых популярных на Западе версий "Щелкунчика" поставил выходец из Советского Союза Джордж Баланчин. В 1993-м ее превратили в кинофильм, Принца сыграл Маколей Калкин, ученик баланчинской балетной школы, звезда фильма "Один дома".
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Анастасия Силкина
Анастасия Силкина
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театр, санкт-петербург, москва, маколей калкин, валерий гергиев, большой театр, балет, петр чайковский, госдума рф, что посмотреть , куда сходить , новый год
Культура, Театр, Санкт-Петербург, Москва, Маколей Калкин, Валерий Гергиев, Большой театр, Балет, Петр Чайковский, Госдума РФ, что посмотреть , куда сходить , Новый год

Самый новогодний: как попасть на "Щелкунчика" и что мы про него не знаем

© Фото : Дамир Юсупов / Большой театрСцена из спектакля "Щелкунчик"
Сцена из спектакля Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : Дамир Юсупов / Большой театр
Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
Все материалы
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Анастасия Силкина. В 1892-м 6 декабря по старому стилю состоялась премьера балета Петра Чайковского "Щелкунчик". Спектакль давно превратился в символ Нового года и Рождества. Попасть на него в праздники — большая удача. Где показывают легендарный балет и какие факты о нем мало кому известны — в материале РИА Новости.

Двенадцать часов в очереди

© Фото предоставлено пресс-службой МАМТСцена из балета "Щелкунчик", МАМТ, постановка Юрия Посохова
Сцена из балета Щелкунчик, МАМТ, постановка Юрия Посохова
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ
Сцена из балета "Щелкунчик", МАМТ, постановка Юрия Посохова
Праздничная серия "Щелкунчика" стартует на Исторической сцене Большого театра 23 декабря и продлится по 7 января. Хотя в некоторые дни — по два спектакля, билеты купить трудно.
Так каждый год: гигантские очереди, космические цены у перекупщиков. Со спекулянтами ГАБТ судится. Также ввели именные билеты и особый порядок: надо записаться в очередь и получить браслет. Продают волнами на определенные даты и не более двух в одни руки.
© Фото : Дамир Юсупов / Большой театрСцена из спектакля "Щелкунчик"
Сцена из спектакля Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : Дамир Юсупов / Большой театр
Сцена из спектакля "Щелкунчик"
Но и это не спасает. Продажи открылись 4 ноября — и сразу на "Авито" стали предлагать места в очереди за 15 тысяч рублей. Сервис стал блокировать объявления, в которых продают браслеты-места, а также аккаунты, которые действуют в обход правил сервиса. А руководству театра пришлось обратиться в прокуратуру из-за аферистов, организовавших незаконную предварительную запись.
Зрители жаловались, что по 12 часов стоят за браслетами, а когда билеты становятся доступны для покупки онлайн, сайт Большого зависает.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОчередь в билетную кассу Большого театра России
Очередь в билетную кассу Большого театра России - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Очередь в билетную кассу Большого театра России
На ситуацию обратили внимание в Госдуме: зампред комитета по информполитике Антон Горелкин сравнил ажиотаж с дефицитом 1990-х и предложил театру всерьез заняться ИТ или попросить Минцифры организовать торговлю через "Госуслуги".
Видимо, все это станет одной из задач нового генерального директора ГАБТ Валерия Гергиева.

Альтернативные "Щелкунчики"

Счастливые обладатели билетов в Большой признаются: это была их мечта. Но балет Чайковского в новогодние праздники покажут не только в ГАБТе.
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТСцена из балета "Щелкунчик", МАМТ, постановка Юрия Посохова
Сцена из балета Щелкунчик, МАМТ, постановка Юрия Посохова
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ
Сцена из балета "Щелкунчик", МАМТ, постановка Юрия Посохова
В частности, в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Там километровых очередей нет.
В петербургском Мариинском, где, кстати, состоялась мировая премьера этого спектакля, есть билеты на 31 декабря. Правда, даже место с ограниченной видимостью, как указано на сайте, стоит 15 600 рублей.
© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкСцена из балета П. И. Чайковского "Щелкунчик" в Мариинском театре
Сцена из балета П.И. Чайковского Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
Сцена из балета П. И. Чайковского "Щелкунчик" в Мариинском театре
Самый новогодний балет — в репертуаре Михайловского музыкального театра в Петербурге, Пермского театра оперы и балета, театра "Урал Опера Балет" в Екатеринбурге, НОВАТа в Новосибирске. На Урале, согласно онлайн-афише, билетов не осталось. В Сибири пожаловались, что первые ряды скупили москвичи, там спектакль, как и в Большом, показывают в редакции легендарного Юрия Григоровича.

Французская революция и Принц Маколей Калкин

Сейчас уже мало кто помнит, что "Щелкунчик" связан с Великой французской революцией, столетие которой отмечали в 1889-м. Балетмейстер Мариус Петипа предлагал Чайковскому использовать песни той поры. Такой спектакль в царской России ставить, разумеется, было нельзя, но один из революционных мотивов композитор в партитуре все же оставил.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАртисты Императорского Мариинского театра в первой постановке балета П. И. Чайковского "Щелкунчик"
Артисты балета Императорского Мариинского театра в первой постановке балета П.И.Чайковского Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Артисты Императорского Мариинского театра в первой постановке балета П. И. Чайковского "Щелкунчик"
В "Щелкунчике" есть и другие музыкальные цитаты: грузинская колыбельная превратилась в арабский танец, а в танце родителей звучит немецкий Grossvater Tanz ("Танец дедушки").
К премьере Чайковский тайно привез из Парижа новый для России инструмент — челесту, по его словам, "нечто среднее между маленьким фортепиано и глокеншпилем, с божественно чудным звуком".
CC BY-SA 4.0 / Schiedmayer Celesta GmbH / Schiedmayer-Celesta, studio modelМодель челесты "Студио" (c-f5) фирмы Schiedmayer
Модель челесты Студио (c—f5) фирмы Schiedmayer - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
CC BY-SA 4.0 / Schiedmayer Celesta GmbH / Schiedmayer-Celesta, studio model
Модель челесты "Студио" (c-f5) фирмы Schiedmayer
Челеста в танце Феи Драже произвела большое впечатление на зрителей. Однако в целом спектакль получил разгромные отзывы: его называли скучным и безвкусным. И даже музыка не всем понравилась.
Тем не менее балет Чайковского покорил весь мир.
© AP Photo / Invision / Jordan StraussМаколей Калкин на церемонии вручения наград American Music Awards в Лос-Анджелесе
Маколей Калкин на церемонии вручения наград American Music Awards в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
Маколей Калкин на церемонии вручения наград American Music Awards в Лос-Анджелесе
Кстати, одну из самых популярных на Западе версий "Щелкунчика" поставил выходец из Советского Союза Джордж Баланчин. В 1993-м ее превратили в кинофильм, Принца сыграл Маколей Калкин, ученик баланчинской балетной школы, звезда фильма "Один дома".
Киноелка на Мосфильме
"Щелкунчик" по-новому, кино и эксперименты: лучшие детские елки Москвы
5 декабря, 11:48
 
КультураТеатрСанкт-ПетербургМоскваМаколей КалкинВалерий ГергиевБольшой театрБалетПетр ЧайковскийГосдума РФчто посмотретькуда сходитьНовый год
 
 
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