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В России выявили более 140 тысяч фишинговых сайтов - РИА Новости, 06.12.2023
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22:11 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/sayty-1914231052.html
В России выявили более 140 тысяч фишинговых сайтов
В России выявили более 140 тысяч фишинговых сайтов - РИА Новости, 06.12.2023
В России выявили более 140 тысяч фишинговых сайтов
За девять месяцев 2023 года было выявлено 144 тысячи фишинговых сайтов, в то время как за весь 2022 год - 80 тысяч, 29 тысяч из них - заблокированы, рассказал... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T22:11
2023-12-06T22:11
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. За девять месяцев 2023 года было выявлено 144 тысячи фишинговых сайтов, в то время как за весь 2022 год - 80 тысяч, 29 тысяч из них - заблокированы, рассказал замглавы Минцифры Александр Шойтов на пленарной дискуссии на XIV Всероссийском форуме "Борьба с мошенничеством в сфере высоких технологий". "В 2022 году у нас было выявлено 80 тысяч потенциальных фишинговых сайтов, из них 29 тысяч заблокировано. И в третьем квартале, до третьего квартала 2023 (включительно - ред.) этот показатель вырос - 144 тысячи сайтов. И применительно к телефонному мошенничеству - в 2022 году 102 миллиона (вызовов - ред.), в третьем квартале 2023 (включительно - ред.) - 62 миллионов, то есть некое снижение. Все равно цифры и те, и другие - огромные", - сказал Шойтов. Он напомнил, что сейчас на портале "Госуслуг" есть форма для обращения граждан по поводу телефонных мошенников - все потенциально мошеннические звонки обрабатываются в ручном режиме совместно с операторами связи. А также Роскомнадзор в 2022 году создал платформу для борьбы с телефонным мошенничеством "Антифрод". "В 2023 году уже к ней подключена существенная часть операторов связи, в 2024 году завершается полностью ее создание, подключение. Рассчитываем, что это будет такая кардинальная системная мера, потому что там не пост-противодействие, а интерактивное противодействие", - добавил замминистра. Также Шойтов рассказал о системе "Антифишинг", которая выявляет фишинговые сайты. Его оператором выступает подведомственный Минцифры НИИ "Интеграл". "Мы здесь выступаем координатором или помогаем коллегам из правоохранительных органов, которые прямо подключены к этой системе. Кроме того, что мы эти сайты обнаруживаем и выявляем, мы их максимально быстро передаем и помогаем им уже на основании полномочий заниматься блокированием соответствующих ресурсов, принимать необходимые оперативные действия", - объяснил он. Системы "Антифрод" и "Антифишинг" включены в национальный проект "Цифровая экономика". По словам замминистра, они также есть в планах мероприятий национального проекта "Экономика данных", которая будет запущена с 2025 года.
https://ria.ru/20231204/mintsifry-1913598655.html
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
В России выявили более 140 тысяч фишинговых сайтов

Минцифры: более 140 тысяч фишинговых сайтов выявлено в России за девять месяцев

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОфис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. За девять месяцев 2023 года было выявлено 144 тысячи фишинговых сайтов, в то время как за весь 2022 год - 80 тысяч, 29 тысяч из них - заблокированы, рассказал замглавы Минцифры Александр Шойтов на пленарной дискуссии на XIV Всероссийском форуме "Борьба с мошенничеством в сфере высоких технологий".
«
"В 2022 году у нас было выявлено 80 тысяч потенциальных фишинговых сайтов, из них 29 тысяч заблокировано. И в третьем квартале, до третьего квартала 2023 (включительно - ред.) этот показатель вырос - 144 тысячи сайтов. И применительно к телефонному мошенничеству - в 2022 году 102 миллиона (вызовов - ред.), в третьем квартале 2023 (включительно - ред.) - 62 миллионов, то есть некое снижение. Все равно цифры и те, и другие - огромные", - сказал Шойтов.
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Он напомнил, что сейчас на портале "Госуслуг" есть форма для обращения граждан по поводу телефонных мошенников - все потенциально мошеннические звонки обрабатываются в ручном режиме совместно с операторами связи. А также Роскомнадзор в 2022 году создал платформу для борьбы с телефонным мошенничеством "Антифрод".
«
"В 2023 году уже к ней подключена существенная часть операторов связи, в 2024 году завершается полностью ее создание, подключение. Рассчитываем, что это будет такая кардинальная системная мера, потому что там не пост-противодействие, а интерактивное противодействие", - добавил замминистра.
Также Шойтов рассказал о системе "Антифишинг", которая выявляет фишинговые сайты. Его оператором выступает подведомственный Минцифры НИИ "Интеграл". "Мы здесь выступаем координатором или помогаем коллегам из правоохранительных органов, которые прямо подключены к этой системе. Кроме того, что мы эти сайты обнаруживаем и выявляем, мы их максимально быстро передаем и помогаем им уже на основании полномочий заниматься блокированием соответствующих ресурсов, принимать необходимые оперативные действия", - объяснил он.
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Системы "Антифрод" и "Антифишинг" включены в национальный проект "Цифровая экономика". По словам замминистра, они также есть в планах мероприятий национального проекта "Экономика данных", которая будет запущена с 2025 года.
 
ТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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