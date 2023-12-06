https://ria.ru/20231206/sayty-1914231052.html

В России выявили более 140 тысяч фишинговых сайтов

В России выявили более 140 тысяч фишинговых сайтов - РИА Новости, 06.12.2023

В России выявили более 140 тысяч фишинговых сайтов

За девять месяцев 2023 года было выявлено 144 тысячи фишинговых сайтов, в то время как за весь 2022 год - 80 тысяч, 29 тысяч из них - заблокированы, рассказал... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T22:11

2023-12-06T22:11

2023-12-06T22:11

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855401884_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_82fc6a79c344090698456e726a2e7184.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. За девять месяцев 2023 года было выявлено 144 тысячи фишинговых сайтов, в то время как за весь 2022 год - 80 тысяч, 29 тысяч из них - заблокированы, рассказал замглавы Минцифры Александр Шойтов на пленарной дискуссии на XIV Всероссийском форуме "Борьба с мошенничеством в сфере высоких технологий". "В 2022 году у нас было выявлено 80 тысяч потенциальных фишинговых сайтов, из них 29 тысяч заблокировано. И в третьем квартале, до третьего квартала 2023 (включительно - ред.) этот показатель вырос - 144 тысячи сайтов. И применительно к телефонному мошенничеству - в 2022 году 102 миллиона (вызовов - ред.), в третьем квартале 2023 (включительно - ред.) - 62 миллионов, то есть некое снижение. Все равно цифры и те, и другие - огромные", - сказал Шойтов. Он напомнил, что сейчас на портале "Госуслуг" есть форма для обращения граждан по поводу телефонных мошенников - все потенциально мошеннические звонки обрабатываются в ручном режиме совместно с операторами связи. А также Роскомнадзор в 2022 году создал платформу для борьбы с телефонным мошенничеством "Антифрод". "В 2023 году уже к ней подключена существенная часть операторов связи, в 2024 году завершается полностью ее создание, подключение. Рассчитываем, что это будет такая кардинальная системная мера, потому что там не пост-противодействие, а интерактивное противодействие", - добавил замминистра. Также Шойтов рассказал о системе "Антифишинг", которая выявляет фишинговые сайты. Его оператором выступает подведомственный Минцифры НИИ "Интеграл". "Мы здесь выступаем координатором или помогаем коллегам из правоохранительных органов, которые прямо подключены к этой системе. Кроме того, что мы эти сайты обнаруживаем и выявляем, мы их максимально быстро передаем и помогаем им уже на основании полномочий заниматься блокированием соответствующих ресурсов, принимать необходимые оперативные действия", - объяснил он. Системы "Антифрод" и "Антифишинг" включены в национальный проект "Цифровая экономика". По словам замминистра, они также есть в планах мероприятий национального проекта "Экономика данных", которая будет запущена с 2025 года.

https://ria.ru/20231204/mintsifry-1913598655.html

https://ria.ru/20231122/mishustin-1910997618.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия