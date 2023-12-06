https://ria.ru/20231206/sanktsii-1914220940.html

Посольство в Лондоне прокомментировало антироссийские санкции Британии

Посольство в Лондоне прокомментировало антироссийские санкции Британии - РИА Новости, 06.12.2023

Посольство в Лондоне прокомментировало антироссийские санкции Британии

Посольство РФ в Лондоне, комментируя новые антироссийские санкции, заявило, что Россия наработала "санкционный иммунитет" и демонстрирует недосягаемые для... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T20:43

2023-12-06T20:43

2023-12-06T20:43

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне, комментируя новые антироссийские санкции, заявило, что Россия наработала "санкционный иммунитет" и демонстрирует недосягаемые для Британии темпы экономического развития. В среду Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него 45 физических и юридических лиц. "Британским официальным лицам остается убеждать себя в том, что они "бьют по болезненным местам" российской экономики. На деле, пока в Лондоне и других западных столицах разбазаривали миллиарды на подпитку киевских коррупционеров, Россия успела наработать устойчивый "санкционный иммунитет" и ныне демонстрирует недосягаемые для самой Британии темпы экономического развития", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости. В дипмиссии отметили, что "даже по заниженным оценкам МВФ" рост ВВП России в 2023 году может составить 2,2%, по российским прогнозам - 2,8%. "Причем технологичные секторы, о "подрыве" которых с маниакальным упорством говорят в Лондоне, растут опережающими темпами. Машиностроение - на 22%, выпуск компьютеров и электроники - на 34,5%, электрооборудования - на 22,2%", - указали в диппредставительстве.

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

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