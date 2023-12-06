https://ria.ru/20231206/sanktsii-1914096612.html

Дерипаска рассказал о последствиях санкций США и Евросоюза

Дерипаска рассказал о последствиях санкций США и Евросоюза - РИА Новости, 06.12.2023

Дерипаска рассказал о последствиях санкций США и Евросоюза

Санкционная политика США и Европы привела к тому, что расчеты в юанях по всему миру за последний год выросли вдвое, прокомментировал российский миллиардер и... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T13:31

2023-12-06T13:31

2023-12-06T13:31

экономика

технологии

сша

европа

китай

олег дерипаска

swift

g7

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Санкционная политика США и Европы привела к тому, что расчеты в юанях по всему миру за последний год выросли вдвое, прокомментировал российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска. Ранее в среду в Financial Times вышла аналитическая колонка, автор которой подчеркнул рост востребованности юаня в мировых расчетах, ссылаясь, в частности, на октябрьские данные межбанковской системы SWIFT. Автор материала указывает, что Китай стремится снижать зависимость от доллара и других валют стран G7 на фоне роста напряженности в отношениях с США из-за Тайваня и западных санкций против РФ. Эти санкции, по мнению автора колонки, также послужили стимулом для других стран наращивать долю юаневых расчетов. "Количество транзакций в мире, совершенных в китайских юанях, за последний год удвоилось. Что говорит о чрезвычайной успешности европейской и американской санкционной политики. Похоже, что объемы сделок, оплаченных в китайских юанях, через четыре года превзойдут объем операций в евро. И на этом санкции можно будет считать законченным упражнением", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале. Согласно данным SWIFT, доля китайского юаня в торговых расчетах через эту международную платежную систему в сентябре выросла до максимальных за всю историю 5,8%, что позволило ему по итогам первого осеннего месяца обогнать евро и стать второй основной валютой в мировой торговле. В октябре доля юаня немного снизилась (до 5,12%), и национальная китайская валюта опустилась на третью строчку после доллара (84,22%) и евро (5,85%).

https://ria.ru/20231206/gaz-1914015553.html

https://ria.ru/20231202/sanktsii-1913294553.html

сша

европа

китай

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, сша, европа, китай, олег дерипаска, swift, g7