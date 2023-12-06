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Британия введет санкции против экспортеров военного оборудования в Россию - РИА Новости, 06.12.2023
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07:14 06.12.2023 (обновлено: 07:15 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/sanktsii-1914024155.html
Британия введет санкции против экспортеров военного оборудования в Россию
Британия введет санкции против экспортеров военного оборудования в Россию - РИА Новости, 06.12.2023
Британия введет санкции против экспортеров военного оборудования в Россию
Великобритания 6 декабря введет санкции против тех, кто поставляет России продукцию военного назначения, заявили в британском МИД. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T07:14
2023-12-06T07:15
россия
великобритания
вашингтон (штат)
дэвид кэмерон
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Великобритания 6 декабря введет санкции против тех, кто поставляет России продукцию военного назначения, заявили в британском МИД. "Иностранные поставщики, экспортирующие оборудование и запчасти в Россию, находятся среди десятков физических лиц и групп, на которых наложат санкции", - говорится в заявлении МИД на сайте британского правительства. Отмечается, что санкции будут введены 6 декабря. Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что направится на этой неделе в Вашингтон, где обсудит со своими коллегами конфискацию замороженных российских активов для их последующего использования при восстановлении Украины. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, великобритания, вашингтон (штат), дэвид кэмерон, владимир путин
Россия, Великобритания, Вашингтон (штат), Дэвид Кэмерон, Владимир Путин
Британия введет санкции против экспортеров военного оборудования в Россию

МИД Британии анонсировал санкции против экспортеров военной техники в Россию

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне
Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Великобритания 6 декабря введет санкции против тех, кто поставляет России продукцию военного назначения, заявили в британском МИД.
«
"Иностранные поставщики, экспортирующие оборудование и запчасти в Россию, находятся среди десятков физических лиц и групп, на которых наложат санкции", - говорится в заявлении МИД на сайте британского правительства.
Отмечается, что санкции будут введены 6 декабря.
Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что направится на этой неделе в Вашингтон, где обсудит со своими коллегами конфискацию замороженных российских активов для их последующего использования при восстановлении Украины.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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