https://ria.ru/20231206/sanktsii-1914024155.html

Британия введет санкции против экспортеров военного оборудования в Россию

Британия введет санкции против экспортеров военного оборудования в Россию - РИА Новости, 06.12.2023

Британия введет санкции против экспортеров военного оборудования в Россию

Великобритания 6 декабря введет санкции против тех, кто поставляет России продукцию военного назначения, заявили в британском МИД. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T07:14

2023-12-06T07:14

2023-12-06T07:15

россия

великобритания

вашингтон (штат)

дэвид кэмерон

владимир путин

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Великобритания 6 декабря введет санкции против тех, кто поставляет России продукцию военного назначения, заявили в британском МИД. "Иностранные поставщики, экспортирующие оборудование и запчасти в Россию, находятся среди десятков физических лиц и групп, на которых наложат санкции", - говорится в заявлении МИД на сайте британского правительства. Отмечается, что санкции будут введены 6 декабря. Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что направится на этой неделе в Вашингтон, где обсудит со своими коллегами конфискацию замороженных российских активов для их последующего использования при восстановлении Украины. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231206/sanktsii-1914015285.html

россия

великобритания

вашингтон (штат)

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россия, великобритания, вашингтон (штат), дэвид кэмерон, владимир путин