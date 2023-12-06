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Песков прокомментировал сопровождение самолета Путина истребителями

Песков прокомментировал сопровождение самолета Путина истребителями - РИА Новости, 07.12.2023

Песков прокомментировал сопровождение самолета Путина истребителями

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что самолет Владимира Путина в поездках в Абу-Даби и Эр-Рияд сопровождали российские истребители... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-06T23:38

2023-12-06T23:38

2023-12-07T01:23

владимир путин

дмитрий песков

россия

абу-даби

эр-рияд (город)

су-35с

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ЭР-РИЯД, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что самолет Владимира Путина в поездках в Абу-Даби и Эр-Рияд сопровождали российские истребители Су-35С в связи с тем, что глава государства работал в неспокойном регионе, принимались все меры для обеспечения безопасности главы российского государства."Регион неспокойный. Если ОАЭ и Саудовская Аравия - это страны стабильные, безопасные, то окружение, конечно… Регион смежный, безусловно, полон опасностей и непредсказуемости, поэтому, естественно, принимаются все меры для обеспечения безопасности главы российского государства на должном уровне", - сказал Песков.Журналисты также спросили его о том, встретится ли Путин с пилотами истребителей. Песков ответил, что ему неизвестно, поскольку президентский борт и военные самолеты садятся в разных местах. "Я думаю, безусловно, Путин знает или узнает, кто точно эти летчики", - подчеркнул Песков.Борт номер один с Путиным российские истребители Су-35С сопровождают на всем протяжении маршрута, сообщал ранее Песков.

россия

абу-даби

эр-рияд (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Cопровождение самолета президента РФ истребителями Су-35С Cопровождение самолета президента РФ истребителями Су-35С 2023-12-06T23:38 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, дмитрий песков, россия, абу-даби, эр-рияд (город), су-35с, видео