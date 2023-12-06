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Песков прокомментировал сопровождение самолета Путина истребителями - РИА Новости, 07.12.2023
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23:38 06.12.2023 (обновлено: 01:23 07.12.2023)
https://ria.ru/20231206/samolet-1914238725.html
Песков прокомментировал сопровождение самолета Путина истребителями
Песков прокомментировал сопровождение самолета Путина истребителями - РИА Новости, 07.12.2023
Песков прокомментировал сопровождение самолета Путина истребителями
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что самолет Владимира Путина в поездках в Абу-Даби и Эр-Рияд сопровождали российские истребители... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-06T23:38
2023-12-07T01:23
владимир путин
дмитрий песков
россия
абу-даби
эр-рияд (город)
су-35с
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ЭР-РИЯД, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что самолет Владимира Путина в поездках в Абу-Даби и Эр-Рияд сопровождали российские истребители Су-35С в связи с тем, что глава государства работал в неспокойном регионе, принимались все меры для обеспечения безопасности главы российского государства."Регион неспокойный. Если ОАЭ и Саудовская Аравия - это страны стабильные, безопасные, то окружение, конечно… Регион смежный, безусловно, полон опасностей и непредсказуемости, поэтому, естественно, принимаются все меры для обеспечения безопасности главы российского государства на должном уровне", - сказал Песков.Журналисты также спросили его о том, встретится ли Путин с пилотами истребителей. Песков ответил, что ему неизвестно, поскольку президентский борт и военные самолеты садятся в разных местах. "Я думаю, безусловно, Путин знает или узнает, кто точно эти летчики", - подчеркнул Песков.Борт номер один с Путиным российские истребители Су-35С сопровождают на всем протяжении маршрута, сообщал ранее Песков.
россия
абу-даби
эр-рияд (город)
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Cопровождение самолета президента РФ истребителями Су-35С
Cопровождение самолета президента РФ истребителями Су-35С
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владимир путин, дмитрий песков, россия, абу-даби, эр-рияд (город), су-35с, видео
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Абу-Даби, Эр-Рияд (город), Су-35С
Песков прокомментировал сопровождение самолета Путина истребителями
ЭР-РИЯД, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что самолет Владимира Путина в поездках в Абу-Даби и Эр-Рияд сопровождали российские истребители Су-35С в связи с тем, что глава государства работал в неспокойном регионе, принимались все меры для обеспечения безопасности главы российского государства.
2023-12-06T23:38
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Песков прокомментировал сопровождение самолета Путина истребителями

Песков объяснил сопровождение самолета Путина истребителями мерами безопасности

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИстребители Су-35С сопровождали борт президента РФ в Абу-Даби
Истребители Су-35С сопровождали борт президента РФ в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Истребители Су-35С сопровождали борт президента РФ в Абу-Даби
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ЭР-РИЯД, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что самолет Владимира Путина в поездках в Абу-Даби и Эр-Рияд сопровождали российские истребители Су-35С в связи с тем, что глава государства работал в неспокойном регионе, принимались все меры для обеспечения безопасности главы российского государства.
«
"Регион неспокойный. Если ОАЭ и Саудовская Аравия - это страны стабильные, безопасные, то окружение, конечно… Регион смежный, безусловно, полон опасностей и непредсказуемости, поэтому, естественно, принимаются все меры для обеспечения безопасности главы российского государства на должном уровне", - сказал Песков.
Журналисты также спросили его о том, встретится ли Путин с пилотами истребителей. Песков ответил, что ему неизвестно, поскольку президентский борт и военные самолеты садятся в разных местах. "Я думаю, безусловно, Путин знает или узнает, кто точно эти летчики", - подчеркнул Песков.
Борт номер один с Путиным российские истребители Су-35С сопровождают на всем протяжении маршрута, сообщал ранее Песков.
 
Владимир ПутинДмитрий ПесковРоссияАбу-ДабиЭр-Рияд (город)Су-35С
 
 
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