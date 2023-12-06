В Японии раскрыли темы, которые обсудят на виртуальном саммите лидеров G7
Кабмин Японии: на виртуальном саммите G7 обсудят Украину и Ближний Восток
© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
ТОКИО, 6 дек – РИА Новости. Встреча лидеров стран G7 в виртуальном режиме, которая состоится 6 декабря, подведет итоги года и будет посвящена ситуации на Украине, Ближнем Востоке и искусственному интеллекту, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
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"В ситуации, когда мир сталкивается с комплексным кризисом, наша страна, как председатель G7 в этом году, начиная с саммита в Хиросиме, вела руководство дискуссиями в G7 по двум направлениям: сохранение и укрепление свободного и открытого мирового порядка, основанного на верховенстве закона, и усиление привлечения партнеров за пределами "семерки". Сегодня в телеконференции саммита G7 будут обсуждаться важные международные проблемы: ситуация на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, искусственный интеллект и другие, а также будут подведены итоги проделанной работы и подтверждено тесное сотрудничество внутри G7", - сказал Мацуно. Трансляцию его выступления вел телеканал TV Tokyo в YouTube.
Он добавил, что в начале саммита выступит Владимир Зеленский.
Белый дом ранее сообщил, что президент США Джо Байден в среду на фоне неопределенности с новой помощью Штатов Украине проведет виртуальную встречу с лидерами G7. Мероприятие пройдет в закрытом для прессы режиме. Оно намечено на 17:30 мск.
Конгресс США до сих пор не согласовал запрос администрации о 61 миллиарде долларов для Украины и может не сделать этого до конца года, когда иссякнут выделенные ранее средства. В Белом доме признавали, что отсутствие поддержки США заставит сомневаться и союзников в дальнейшей поддержке Киева.