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В Японии раскрыли темы, которые обсудят на виртуальном саммите лидеров G7 - РИА Новости, 06.12.2023
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05:56 06.12.2023 (обновлено: 06:08 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/sammit-1914020803.html
В Японии раскрыли темы, которые обсудят на виртуальном саммите лидеров G7
В Японии раскрыли темы, которые обсудят на виртуальном саммите лидеров G7 - РИА Новости, 06.12.2023
В Японии раскрыли темы, которые обсудят на виртуальном саммите лидеров G7
Встреча лидеров стран G7 в виртуальном режиме, которая состоится 6 декабря, подведет итоги года и будет посвящена ситуации на Украине, Ближнем Востоке и... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T05:56
2023-12-06T06:08
украина
сша
япония
хирокадзу мацуно
владимир зеленский
джо байден
g7
youtube
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ТОКИО, 6 дек – РИА Новости. Встреча лидеров стран G7 в виртуальном режиме, которая состоится 6 декабря, подведет итоги года и будет посвящена ситуации на Украине, Ближнем Востоке и искусственному интеллекту, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. &quot;В ситуации, когда мир сталкивается с комплексным кризисом, наша страна, как председатель G7 в этом году, начиная с саммита в Хиросиме, вела руководство дискуссиями в G7 по двум направлениям: сохранение и укрепление свободного и открытого мирового порядка, основанного на верховенстве закона, и усиление привлечения партнеров за пределами &quot;семерки&quot;. Сегодня в телеконференции саммита G7 будут обсуждаться важные международные проблемы: ситуация на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, искусственный интеллект и другие, а также будут подведены итоги проделанной работы и подтверждено тесное сотрудничество внутри G7&quot;, - сказал Мацуно. Трансляцию его выступления вел телеканал TV Tokyo в YouTube.Он добавил, что в начале саммита выступит Владимир Зеленский. Белый дом ранее сообщил, что президент США Джо Байден в среду на фоне неопределенности с новой помощью Штатов Украине проведет виртуальную встречу с лидерами G7. Мероприятие пройдет в закрытом для прессы режиме. Оно намечено на 17:30 мск. Конгресс США до сих пор не согласовал запрос администрации о 61 миллиарде долларов для Украины и может не сделать этого до конца года, когда иссякнут выделенные ранее средства. В Белом доме признавали, что отсутствие поддержки США заставит сомневаться и союзников в дальнейшей поддержке Киева.
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украина, сша, япония, хирокадзу мацуно, владимир зеленский, джо байден, g7, youtube, в мире
Украина, США, Япония, Хирокадзу Мацуно, Владимир Зеленский, Джо Байден, G7, YouTube, В мире
В Японии раскрыли темы, которые обсудят на виртуальном саммите лидеров G7

Кабмин Японии: на виртуальном саммите G7 обсудят Украину и Ближний Восток

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
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ТОКИО, 6 дек – РИА Новости. Встреча лидеров стран G7 в виртуальном режиме, которая состоится 6 декабря, подведет итоги года и будет посвящена ситуации на Украине, Ближнем Востоке и искусственному интеллекту, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
«

"В ситуации, когда мир сталкивается с комплексным кризисом, наша страна, как председатель G7 в этом году, начиная с саммита в Хиросиме, вела руководство дискуссиями в G7 по двум направлениям: сохранение и укрепление свободного и открытого мирового порядка, основанного на верховенстве закона, и усиление привлечения партнеров за пределами "семерки". Сегодня в телеконференции саммита G7 будут обсуждаться важные международные проблемы: ситуация на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, искусственный интеллект и другие, а также будут подведены итоги проделанной работы и подтверждено тесное сотрудничество внутри G7", - сказал Мацуно. Трансляцию его выступления вел телеканал TV Tokyo в YouTube.

Он добавил, что в начале саммита выступит Владимир Зеленский.
Белый дом ранее сообщил, что президент США Джо Байден в среду на фоне неопределенности с новой помощью Штатов Украине проведет виртуальную встречу с лидерами G7. Мероприятие пройдет в закрытом для прессы режиме. Оно намечено на 17:30 мск.
Конгресс США до сих пор не согласовал запрос администрации о 61 миллиарде долларов для Украины и может не сделать этого до конца года, когда иссякнут выделенные ранее средства. В Белом доме признавали, что отсутствие поддержки США заставит сомневаться и союзников в дальнейшей поддержке Киева.
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