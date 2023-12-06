https://ria.ru/20231206/sammit-1914020803.html

В Японии раскрыли темы, которые обсудят на виртуальном саммите лидеров G7

В Японии раскрыли темы, которые обсудят на виртуальном саммите лидеров G7 - РИА Новости, 06.12.2023

В Японии раскрыли темы, которые обсудят на виртуальном саммите лидеров G7

Встреча лидеров стран G7 в виртуальном режиме, которая состоится 6 декабря, подведет итоги года и будет посвящена ситуации на Украине, Ближнем Востоке и... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T05:56

2023-12-06T05:56

2023-12-06T06:08

украина

сша

япония

хирокадзу мацуно

владимир зеленский

джо байден

g7

youtube

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ТОКИО, 6 дек – РИА Новости. Встреча лидеров стран G7 в виртуальном режиме, которая состоится 6 декабря, подведет итоги года и будет посвящена ситуации на Украине, Ближнем Востоке и искусственному интеллекту, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. "В ситуации, когда мир сталкивается с комплексным кризисом, наша страна, как председатель G7 в этом году, начиная с саммита в Хиросиме, вела руководство дискуссиями в G7 по двум направлениям: сохранение и укрепление свободного и открытого мирового порядка, основанного на верховенстве закона, и усиление привлечения партнеров за пределами "семерки". Сегодня в телеконференции саммита G7 будут обсуждаться важные международные проблемы: ситуация на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, искусственный интеллект и другие, а также будут подведены итоги проделанной работы и подтверждено тесное сотрудничество внутри G7", - сказал Мацуно. Трансляцию его выступления вел телеканал TV Tokyo в YouTube.Он добавил, что в начале саммита выступит Владимир Зеленский. Белый дом ранее сообщил, что президент США Джо Байден в среду на фоне неопределенности с новой помощью Штатов Украине проведет виртуальную встречу с лидерами G7. Мероприятие пройдет в закрытом для прессы режиме. Оно намечено на 17:30 мск. Конгресс США до сих пор не согласовал запрос администрации о 61 миллиарде долларов для Украины и может не сделать этого до конца года, когда иссякнут выделенные ранее средства. В Белом доме признавали, что отсутствие поддержки США заставит сомневаться и союзников в дальнейшей поддержке Киева.

https://ria.ru/20231205/ukraina-1913850756.html

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украина, сша, япония, хирокадзу мацуно, владимир зеленский, джо байден, g7, youtube, в мире