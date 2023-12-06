https://ria.ru/20231206/rynok-1914237558.html

Песков рассказал об ответственности за состояние рынка энергоносителей

Песков рассказал об ответственности за состояние рынка энергоносителей - РИА Новости, 06.12.2023

Песков рассказал об ответственности за состояние рынка энергоносителей

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд на переговорах в Эр-Рияде обсудили сотрудничество в рамках... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T23:27

2023-12-06T23:27

2023-12-06T23:53

цены на нефть

россия

саудовская аравия

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ЭР-РИЯД, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд на переговорах в Эр-Рияде обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+, обе стороны понимают, что несут ответственность за стабильное состояние рынка энергоносителей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Естественно, еще раз поговорили по сотрудничеству в рамках ОПЕК+. Стороны заинтересованы, стороны согласны в том, что наши страны несут большую ответственность за взаимодействие в целях поддержания на должном уровне и в стабильном состоянии, предсказуемом состоянии рынка энергоносителей международного. Это сотрудничество будет продолжаться", - заявил Песков журналистам по итогам переговоров.

https://ria.ru/20231206/initsiativy-1914238620.html

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цены на нефть, россия, саудовская аравия, дмитрий песков, опек, владимир путин