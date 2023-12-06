https://ria.ru/20231206/rynok-1914237558.html
Песков рассказал об ответственности за состояние рынка энергоносителей
Песков рассказал об ответственности за состояние рынка энергоносителей - РИА Новости, 06.12.2023
Песков рассказал об ответственности за состояние рынка энергоносителей
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд на переговорах в Эр-Рияде обсудили сотрудничество в рамках... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T23:27
2023-12-06T23:27
2023-12-06T23:53
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ЭР-РИЯД, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд на переговорах в Эр-Рияде обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+, обе стороны понимают, что несут ответственность за стабильное состояние рынка энергоносителей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Естественно, еще раз поговорили по сотрудничеству в рамках ОПЕК+. Стороны заинтересованы, стороны согласны в том, что наши страны несут большую ответственность за взаимодействие в целях поддержания на должном уровне и в стабильном состоянии, предсказуемом состоянии рынка энергоносителей международного. Это сотрудничество будет продолжаться", - заявил Песков журналистам по итогам переговоров.
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цены на нефть, россия, саудовская аравия, дмитрий песков, опек, владимир путин
Цены на нефть, Россия, Саудовская Аравия, Дмитрий Песков, ОПЕК, Владимир Путин
Песков рассказал об ответственности за состояние рынка энергоносителей
Песков: РФ и Саудовская Аравия ответственны за состояние рынка энергоносителей