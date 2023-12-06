https://ria.ru/20231206/rubl-1914140044.html
Греф оценил ситуацию с рублем
Греф оценил ситуацию с рублем - РИА Новости, 06.12.2023
Греф оценил ситуацию с рублем
Большого потенциала для укрепления или ослабления рубля сейчас нет, фундаментальный курс доллара находится около 90 рублей, заявил глава Сбербанка Герман Греф в РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:36
2023-12-06T15:36
2023-12-06T15:36
экономика
герман греф
сбербанк россии
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Большого потенциала для укрепления или ослабления рубля сейчас нет, фундаментальный курс доллара находится около 90 рублей, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе пресс-конференции на Дне инвестора. "Есть фундаментальная история. В моменте фундаментальная стоимость рубля находится около 90 рублей за доллар, плюс-минус. Никогда нельзя предсказать, у нас рыночный курс рубля. Мы не видим, честно говоря, большого потенциала для укрепления, но не видим и большого потенциала для того, чтобы рубль как-то сильно ослаб", - сказал он.
https://ria.ru/20231121/rubl-1910938967.html
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экономика, герман греф, сбербанк россии
Экономика, Герман Греф, Сбербанк России
Греф оценил ситуацию с рублем
Греф не увидел большого потенциала для укрепления или ослабления рубля
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Большого потенциала для укрепления или ослабления рубля сейчас нет, фундаментальный курс доллара находится около 90 рублей, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе пресс-конференции на Дне инвестора.
"Есть фундаментальная история. В моменте фундаментальная стоимость рубля находится около 90 рублей за доллар, плюс-минус. Никогда нельзя предсказать, у нас рыночный курс рубля. Мы не видим, честно говоря, большого потенциала для укрепления, но не видим и большого потенциала для того, чтобы рубль как-то сильно ослаб", - сказал он.
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