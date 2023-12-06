https://ria.ru/20231206/rubl-1914010998.html
Раскрыто, что случится с рублем в ближайшие 10 дней
Раскрыто, что случится с рублем в ближайшие 10 дней - РИА Новости, 06.12.2023
Раскрыто, что случится с рублем в ближайшие 10 дней
Ослабление рубля, начавшееся в последние дни, с большой долей вероятности продлится до середины декабря, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T02:17
2023-12-06T02:17
2023-12-06T02:17
экономика
михаил васильев
совкомбанк
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Ослабление рубля, начавшееся в последние дни, с большой долей вероятности продлится до середины декабря, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.Он напомнил, что декабрь является сезонно слабым месяцем для нацвалюты. "На него приходятся самые большие в году бюджетные расходы – в результате предложение рублей на рынке возрастает, часть из них идет на закупку импорта, а часть напрямую на закупку валюты", - пояснил он.К негативным факторам относятся продолжающийся рост инфляции и отток капитала. Усилится спрос на валюту со стороны компаний, инвесторов и граждан, едущих за границу на новогодние праздники.По оценке Васильева, рубль в декабре останется в диапазоне 90-95 за доллар.Нацвалюту поддержат сохранение обязательной продажи валютной выручки экспортерами и вероятное повышение ключевой ставки в декабре, а также предстоящая до конца года уплата основных налогов.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил васильев, совкомбанк
Экономика, Михаил Васильев, Совкомбанк
Раскрыто, что случится с рублем в ближайшие 10 дней
Аналитик Васильев анонсировал дальнейшее ослабление рубля в декабре
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости.
Ослабление рубля, начавшееся в последние дни, с большой долей вероятности продлится до середины декабря, рассказал агентству "Прайм"
главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Он напомнил, что декабрь является сезонно слабым месяцем для нацвалюты. "На него приходятся самые большие в году бюджетные расходы – в результате предложение рублей на рынке возрастает, часть из них идет на закупку импорта, а часть напрямую на закупку валюты", - пояснил он.
К негативным факторам относятся продолжающийся рост инфляции и отток капитала. Усилится спрос на валюту со стороны компаний, инвесторов и граждан, едущих за границу на новогодние праздники.
По оценке Васильева, рубль в декабре останется в диапазоне 90-95 за доллар.
Нацвалюту поддержат сохранение обязательной продажи валютной выручки экспортерами и вероятное повышение ключевой ставки в декабре, а также предстоящая до конца года уплата основных налогов.