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Раскрыто, что случится с рублем в ближайшие 10 дней - РИА Новости, 06.12.2023
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02:17 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/rubl-1914010998.html
Раскрыто, что случится с рублем в ближайшие 10 дней
Раскрыто, что случится с рублем в ближайшие 10 дней - РИА Новости, 06.12.2023
Раскрыто, что случится с рублем в ближайшие 10 дней
Ослабление рубля, начавшееся в последние дни, с большой долей вероятности продлится до середины декабря, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T02:17
2023-12-06T02:17
экономика
михаил васильев
совкомбанк
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Ослабление рубля, начавшееся в последние дни, с большой долей вероятности продлится до середины декабря, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.Он напомнил, что декабрь является сезонно слабым месяцем для нацвалюты. "На него приходятся самые большие в году бюджетные расходы – в результате предложение рублей на рынке возрастает, часть из них идет на закупку импорта, а часть напрямую на закупку валюты", - пояснил он.К негативным факторам относятся продолжающийся рост инфляции и отток капитала. Усилится спрос на валюту со стороны компаний, инвесторов и граждан, едущих за границу на новогодние праздники.По оценке Васильева, рубль в декабре останется в диапазоне 90-95 за доллар.Нацвалюту поддержат сохранение обязательной продажи валютной выручки экспортерами и вероятное повышение ключевой ставки в декабре, а также предстоящая до конца года уплата основных налогов.
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экономика, михаил васильев, совкомбанк
Экономика, Михаил Васильев, Совкомбанк
Раскрыто, что случится с рублем в ближайшие 10 дней

Аналитик Васильев анонсировал дальнейшее ослабление рубля в декабре

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЭлектронное табло с логотипом евро у обменного пункта в Москве
Электронное табло с логотипом евро у обменного пункта в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Электронное табло с логотипом евро у обменного пункта в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Ослабление рубля, начавшееся в последние дни, с большой долей вероятности продлится до середины декабря, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Он напомнил, что декабрь является сезонно слабым месяцем для нацвалюты. "На него приходятся самые большие в году бюджетные расходы – в результате предложение рублей на рынке возрастает, часть из них идет на закупку импорта, а часть напрямую на закупку валюты", - пояснил он.
К негативным факторам относятся продолжающийся рост инфляции и отток капитала. Усилится спрос на валюту со стороны компаний, инвесторов и граждан, едущих за границу на новогодние праздники.
По оценке Васильева, рубль в декабре останется в диапазоне 90-95 за доллар.
Нацвалюту поддержат сохранение обязательной продажи валютной выручки экспортерами и вероятное повышение ключевой ставки в декабре, а также предстоящая до конца года уплата основных налогов.
 
ЭкономикаМихаил ВасильевСовкомбанк
 
 
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