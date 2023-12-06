https://ria.ru/20231206/rosmolodezh-1914116820.html

Росмолодежь предложила создать стратегию молодежной политики СГ

Росмолодежь предложила создать стратегию молодежной политики СГ - РИА Новости, 06.12.2023

Росмолодежь предложила создать стратегию молодежной политики СГ

Замглавы Росмолодежи Денис Аширов предложил создать стратегию молодежной политики на пространстве Союзного государства. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:38

2023-12-06T14:38

2023-12-06T14:38

союзное государство

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

союзное государство

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Замглавы Росмолодежи Денис Аширов предложил создать стратегию молодежной политики на пространстве Союзного государства. "Абсолютно точно, нам нужен точно такой же настоящий, векторный, стратегический документ, как стратегия молодежной политики на пространстве Союзного государства", - сказал Аширов в ходе "Российско-белорусского экспертно-медийного форума "Молодежь – за Союзное государство" в формате видеомоста Москва — Минск" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня". По его словам, важно, чтобы в документе Союзного государства нашел отражение такой фактор, как проведение совместных мероприятий, когда повестка формируется двумя странами.

https://ria.ru/20231206/konkurs-1914115912.html

россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), союзное государство, россия