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Росмолодежь предложила создать стратегию молодежной политики СГ - РИА Новости, 06.12.2023
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Союзное государство
 
14:38 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/rosmolodezh-1914116820.html
Росмолодежь предложила создать стратегию молодежной политики СГ
Росмолодежь предложила создать стратегию молодежной политики СГ - РИА Новости, 06.12.2023
Росмолодежь предложила создать стратегию молодежной политики СГ
Замглавы Росмолодежи Денис Аширов предложил создать стратегию молодежной политики на пространстве Союзного государства. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:38
2023-12-06T14:38
союзное государство
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
союзное государство
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Замглавы Росмолодежи Денис Аширов предложил создать стратегию молодежной политики на пространстве Союзного государства. "Абсолютно точно, нам нужен точно такой же настоящий, векторный, стратегический документ, как стратегия молодежной политики на пространстве Союзного государства", - сказал Аширов в ходе "Российско-белорусского экспертно-медийного форума "Молодежь – за Союзное государство" в формате видеомоста Москва — Минск" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня". По его словам, важно, чтобы в документе Союзного государства нашел отражение такой фактор, как проведение совместных мероприятий, когда повестка формируется двумя странами.
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Артем Смирнов
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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), союзное государство, россия
Союзное государство, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Союзное государство, Россия

Росмолодежь предложила создать стратегию молодежной политики СГ

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) Денис Аширов
Заместитель руководителя, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) Денис Аширов
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) Денис Аширов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Замглавы Росмолодежи Денис Аширов предложил создать стратегию молодежной политики на пространстве Союзного государства.
"Абсолютно точно, нам нужен точно такой же настоящий, векторный, стратегический документ, как стратегия молодежной политики на пространстве Союзного государства", - сказал Аширов в ходе "Российско-белорусского экспертно-медийного форума "Молодежь – за Союзное государство" в формате видеомоста Москва — Минск" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня".
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По его словам, важно, чтобы в документе Союзного государства нашел отражение такой фактор, как проведение совместных мероприятий, когда повестка формируется двумя странами.
 
Союзное государствоФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Союзное государствоРоссия
 
 
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