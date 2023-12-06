https://ria.ru/20231206/rosmolodezh-1914116820.html
Росмолодежь предложила создать стратегию молодежной политики СГ
Росмолодежь предложила создать стратегию молодежной политики СГ - РИА Новости, 06.12.2023
Росмолодежь предложила создать стратегию молодежной политики СГ
Замглавы Росмолодежи Денис Аширов предложил создать стратегию молодежной политики на пространстве Союзного государства. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:38
2023-12-06T14:38
2023-12-06T14:38
союзное государство
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
союзное государство
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Замглавы Росмолодежи Денис Аширов предложил создать стратегию молодежной политики на пространстве Союзного государства. "Абсолютно точно, нам нужен точно такой же настоящий, векторный, стратегический документ, как стратегия молодежной политики на пространстве Союзного государства", - сказал Аширов в ходе "Российско-белорусского экспертно-медийного форума "Молодежь – за Союзное государство" в формате видеомоста Москва — Минск" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня". По его словам, важно, чтобы в документе Союзного государства нашел отражение такой фактор, как проведение совместных мероприятий, когда повестка формируется двумя странами.
https://ria.ru/20231206/konkurs-1914115912.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), союзное государство, россия
Союзное государство, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Союзное государство, Россия