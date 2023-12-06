https://ria.ru/20231206/rosatom-1914109214.html

В России сделали большой шаг к "сжиганию" опаснейшей радиоактивной "грязи"

В России сделали большой шаг к "сжиганию" опаснейшей радиоактивной "грязи" - РИА Новости, 06.12.2023

В России сделали большой шаг к "сжиганию" опаснейшей радиоактивной "грязи"

Специалисты российской атомной отрасли впервые изготовили ядерное топливо, предназначенное для "сжигания" в реакторах самых опасных радиоактивных веществ, эти... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:08

2023-12-06T14:08

2023-12-06T14:08

ядерные технологии

россия

железногорск

красноярский край

белоярская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

твэл

экология в россии

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли впервые изготовили ядерное топливо, предназначенное для "сжигания" в реакторах самых опасных радиоактивных веществ, эти опытные топливные кассеты будут испытываться с весны 2024 года на Белоярской АЭС, сообщила топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ. "На "Горно-химическом комбинате" "Росатома" в городе Железногорск Красноярского края состоялась приемка первых трех тепловыделяющих сборок с уран-плутониевым МОКС-топливом, которые в своей топливной композиции содержат не только плутоний, но и другие трансурановые элементы — америций-241 и нептуний-237. Опытные топливные кассеты будут загружены в реактор БН-800 на Белоярской АЭС весной 2024 года и пройдут опытно-промышленную эксплуатацию в течение трех микрокампаний (ориентировочно полтора года)", - говорится в сообщении. Для обеспечения экономической эффективности и повышения экологической безопасности атомной энергетики предстоит решить проблему так называемых минорных актинидов - долгоживущих радиоактивных изотопов трансурановых химических элементов, главным образом америция, кюрия, нептуния. Они вносят главный вклад в высокую радиоактивность отходов, остающихся после переработки ядерного топлива. Эффективно перерабатывать минорные актиниды можно с помощью трансмутации - "пережигания" в ядерных реакторах на быстрых нейтронах. В России на четвертом энергоблоке Белоярской АЭС эксплуатируется реактор на быстрых нейтронах БН-800, предназначенный для отработки ряда технологий атомной энергетики будущего, в том числе трансмутации минорных актинидов. В реакторе БН-800 используются тепловыделяющие сборки (ТВС), содержащие так называемое смешанное оксидное уран-плутониевое МОКС-топливо (от английского mixed-oxide fuel). Эти ТВС изготовлены на "Горно-химическом комбинате". "Россия продолжает шаг за шагом использовать те уникальные преимущества, которые дают нашей отрасли мощные реакторы на быстрых нейтронах. Внедрение МОКС-топлива позволяет многократно расширить сырьевую базу атомной энергетики за счет обедненного урана и плутония и перерабатывать облученное топливо вместо хранения", - отметил старший вице-президент по научно-технической деятельности ТВЭЛ Александр Угрюмов, слова которого приведены в сообщении. "Росатом" осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной атомной энергетике на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Благодаря ЗЯТЦ расширится воспроизводство ядерного "горючего", плутония, и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. "Дожигание минорных актинидов — это следующий шаг в замыкании ядерного топливного цикла, который должен не только уменьшить количество ядерных отходов, подлежащих финальной изоляции, но и значительно снизить их радиоактивность. В перспективе это дает возможность отказаться от сложного и дорогостоящего глубинного захоронения отходов", — добавил Угрюмов. Технология МОКС-топлива (в том числе с минорными актинидами) разработана специалистами предприятия ТВЭЛ "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика Бочвара" (ВНИИНМ, Москва).

https://ria.ru/20231205/reaktor-1913958134.html

https://ria.ru/20231130/robototekhnika-1913039418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, железногорск , красноярский край, белоярская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", твэл, экология в россии, наука