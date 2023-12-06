https://ria.ru/20231206/rebenok-1914190844.html

В Армении семилетний ребенок погиб, убегая от бродячих собак

В Армении семилетний ребенок погиб, убегая от бродячих собак - РИА Новости, 06.12.2023

В Армении семилетний ребенок погиб, убегая от бродячих собак

Семилетний ребенок погиб в среду в армянском селе Суренаван Араратской области, убегая от бродячих собак, сообщили в пресс-службе Следственного комитета... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T18:22

2023-12-06T18:22

2023-12-06T18:22

армения

ереван

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕРЕВАН, 6 дек - РИА Новости. Семилетний ребенок погиб в среду в армянском селе Суренаван Араратской области, убегая от бродячих собак, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении. "По предварительным данным, полученным в ходе предварительного расследования, 6 декабря, примерно в 8:30 (7.30 мск), семилетний ребенок по пути в школу села Суренаван (в 60 километрах от Еревана - ред.), убегая вместе с друзьями от бродячих собак, поскользнувшись, упал, ударился головой о бордюр и скончался", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте следственного комитета. Отмечается, что возбуждено уголовное дело, проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Соответствующему подразделению полиции поручено провести оперативно-розыскные мероприятия, заявили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231204/sobaki-1913598510.html

армения

ереван

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армения, ереван, следственный комитет россии (ск рф)