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В Армении семилетний ребенок погиб, убегая от бродячих собак - РИА Новости, 06.12.2023
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18:22 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/rebenok-1914190844.html
В Армении семилетний ребенок погиб, убегая от бродячих собак
В Армении семилетний ребенок погиб, убегая от бродячих собак - РИА Новости, 06.12.2023
В Армении семилетний ребенок погиб, убегая от бродячих собак
Семилетний ребенок погиб в среду в армянском селе Суренаван Араратской области, убегая от бродячих собак, сообщили в пресс-службе Следственного комитета... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T18:22
2023-12-06T18:22
армения
ереван
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕРЕВАН, 6 дек - РИА Новости. Семилетний ребенок погиб в среду в армянском селе Суренаван Араратской области, убегая от бродячих собак, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении. "По предварительным данным, полученным в ходе предварительного расследования, 6 декабря, примерно в 8:30 (7.30 мск), семилетний ребенок по пути в школу села Суренаван (в 60 километрах от Еревана - ред.), убегая вместе с друзьями от бродячих собак, поскользнувшись, упал, ударился головой о бордюр и скончался", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте следственного комитета. Отмечается, что возбуждено уголовное дело, проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Соответствующему подразделению полиции поручено провести оперативно-розыскные мероприятия, заявили в пресс-службе.
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армения, ереван, следственный комитет россии (ск рф)
Армения, Ереван, Следственный комитет России (СК РФ)
В Армении семилетний ребенок погиб, убегая от бродячих собак

В армянском селе Суренаван семилетний ребенок погиб, убегая от бродячих собак

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкМедицинские работники в машине, Армения
Медицинские работники в машине, Армения - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Медицинские работники в машине, Армения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 6 дек - РИА Новости. Семилетний ребенок погиб в среду в армянском селе Суренаван Араратской области, убегая от бродячих собак, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.
«
"По предварительным данным, полученным в ходе предварительного расследования, 6 декабря, примерно в 8:30 (7.30 мск), семилетний ребенок по пути в школу села Суренаван (в 60 километрах от Еревана - ред.), убегая вместе с друзьями от бродячих собак, поскользнувшись, упал, ударился головой о бордюр и скончался", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте следственного комитета.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело, проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Соответствующему подразделению полиции поручено провести оперативно-розыскные мероприятия, заявили в пресс-службе.
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АрменияЕреванСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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