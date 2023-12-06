Слуцкий прокомментировал реакцию международного сообщества на убийство Кивы
Слуцкий: если Запад не осудит убийство Кивы, это будет покрывательством террора
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Если международное сообщество не осудит убийство экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, это будет означать покрывательство государственного терроризма на Украине, сообщил глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий РИА Новости.
На месте, где был убит Кива, работают следователи, передает корреспондент РИА Новости.
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"Убийство Кивы - еще одно кровавое преступление террористического режима Зеленского. Экс-нардеп был достаточно противоречивым политиком. Во всех отношениях. Но то, с какой радостью спикер украинской разведки говорит о его гибели, фактически не оставляет сомнений о причастности спецслужб Украины. Показательна в этом случает будет реакция международного сообщества. Если не последует резкого осуждения убийства еще одного оппонента укрофюрера, значит - опять двойные стандарты и покрывательство государственного терроризма на Украине", - сообщил Слуцкий.
В среду представитель экстренных служб РФ сообщил, что тело, предположительно, Кивы найдено в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Позднее старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий заявила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело после убийства в Одинцовском городском округе Подмосковья мужчины - экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы.
По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений он скончался на месте. По ее словам, на месте убийства Кивы в Подмосковье работают следователи, причастные к преступлению устанавливаются.
Между тем в среду ответственность за убийство экс-депутата взяло на себя Главное управление разведки (ГУР) МО Украины, о чем заявил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии для украинского телеканала. По его словам, Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ", добавив, что ГУР намерено продолжить подобного рода акции.
Ранее Лычаковский суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества за госизмену, сообщали украинские СМИ.