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Слуцкий прокомментировал реакцию международного сообщества на убийство Кивы - РИА Новости, 06.12.2023
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22:14 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/reaktsiya-1914232100.html
Слуцкий прокомментировал реакцию международного сообщества на убийство Кивы
Слуцкий прокомментировал реакцию международного сообщества на убийство Кивы - РИА Новости, 06.12.2023
Слуцкий прокомментировал реакцию международного сообщества на убийство Кивы
Если международное сообщество не осудит убийство экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, это будет означать покрывательство государственного терроризма... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T22:14
2023-12-06T22:14
московская область (подмосковье)
львов
украина
ольга врадий
леонид слуцкий (политик)
илья кива
верховная рада украины
убийство экс-депутата рады кивы
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Если международное сообщество не осудит убийство экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, это будет означать покрывательство государственного терроризма на Украине, сообщил глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий РИА Новости. На месте, где был убит Кива, работают следователи, передает корреспондент РИА Новости. "Убийство Кивы - еще одно кровавое преступление террористического режима Зеленского. Экс-нардеп был достаточно противоречивым политиком. Во всех отношениях. Но то, с какой радостью спикер украинской разведки говорит о его гибели, фактически не оставляет сомнений о причастности спецслужб Украины. Показательна в этом случает будет реакция международного сообщества. Если не последует резкого осуждения убийства еще одного оппонента укрофюрера, значит - опять двойные стандарты и покрывательство государственного терроризма на Украине", - сообщил Слуцкий. В среду представитель экстренных служб РФ сообщил, что тело, предположительно, Кивы найдено в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Позднее старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий заявила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело после убийства в Одинцовском городском округе Подмосковья мужчины - экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений он скончался на месте. По ее словам, на месте убийства Кивы в Подмосковье работают следователи, причастные к преступлению устанавливаются. Между тем в среду ответственность за убийство экс-депутата взяло на себя Главное управление разведки (ГУР) МО Украины, о чем заявил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии для украинского телеканала. По его словам, Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ", добавив, что ГУР намерено продолжить подобного рода акции. Ранее Лычаковский суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества за госизмену, сообщали украинские СМИ.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), львов, украина, ольга врадий, леонид слуцкий (политик), илья кива, верховная рада украины, убийство экс-депутата рады кивы, служба безопасности украины
Московская область (Подмосковье), Львов, Украина, Ольга Врадий, Леонид Слуцкий (политик), Илья Кива, Верховная Рада Украины, Убийство экс-депутата Рады Кивы, Служба безопасности Украины
Слуцкий прокомментировал реакцию международного сообщества на убийство Кивы

Слуцкий: если Запад не осудит убийство Кивы, это будет покрывательством террора

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Если международное сообщество не осудит убийство экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, это будет означать покрывательство государственного терроризма на Украине, сообщил глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий РИА Новости.
На месте, где был убит Кива, работают следователи, передает корреспондент РИА Новости.
Следователи на месте убийства экс-депутата Рады в Подмосковье
На территорию отеля в Подмосковье, где убили Киву, не пропускают гостей
Вчера, 21:20
«
"Убийство Кивы - еще одно кровавое преступление террористического режима Зеленского. Экс-нардеп был достаточно противоречивым политиком. Во всех отношениях. Но то, с какой радостью спикер украинской разведки говорит о его гибели, фактически не оставляет сомнений о причастности спецслужб Украины. Показательна в этом случает будет реакция международного сообщества. Если не последует резкого осуждения убийства еще одного оппонента укрофюрера, значит - опять двойные стандарты и покрывательство государственного терроризма на Украине", - сообщил Слуцкий.
В среду представитель экстренных служб РФ сообщил, что тело, предположительно, Кивы найдено в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Позднее старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий заявила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело после убийства в Одинцовском городском округе Подмосковья мужчины - экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы.
По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений он скончался на месте. По ее словам, на месте убийства Кивы в Подмосковье работают следователи, причастные к преступлению устанавливаются.
Между тем в среду ответственность за убийство экс-депутата взяло на себя Главное управление разведки (ГУР) МО Украины, о чем заявил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии для украинского телеканала. По его словам, Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ", добавив, что ГУР намерено продолжить подобного рода акции.
Ранее Лычаковский суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества за госизмену, сообщали украинские СМИ.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Из коррупционера в милиционеры. Чем известен убитый экс-депутат Рады Кива
Вчера, 20:38
 
Московская область (Подмосковье)ЛьвовУкраинаОльга ВрадийЛеонид Слуцкий (политик)Илья КиваВерховная Рада УкраиныУбийство экс-депутата Рады КивыСлужба безопасности Украины
 
 
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