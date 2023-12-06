https://ria.ru/20231206/reaktsiya-1914232100.html

Слуцкий прокомментировал реакцию международного сообщества на убийство Кивы

Слуцкий прокомментировал реакцию международного сообщества на убийство Кивы - РИА Новости, 06.12.2023

Слуцкий прокомментировал реакцию международного сообщества на убийство Кивы

Если международное сообщество не осудит убийство экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, это будет означать покрывательство государственного терроризма... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T22:14

2023-12-06T22:14

2023-12-06T22:14

московская область (подмосковье)

львов

украина

ольга врадий

леонид слуцкий (политик)

илья кива

верховная рада украины

убийство экс-депутата рады кивы

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Если международное сообщество не осудит убийство экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, это будет означать покрывательство государственного терроризма на Украине, сообщил глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий РИА Новости. На месте, где был убит Кива, работают следователи, передает корреспондент РИА Новости. "Убийство Кивы - еще одно кровавое преступление террористического режима Зеленского. Экс-нардеп был достаточно противоречивым политиком. Во всех отношениях. Но то, с какой радостью спикер украинской разведки говорит о его гибели, фактически не оставляет сомнений о причастности спецслужб Украины. Показательна в этом случает будет реакция международного сообщества. Если не последует резкого осуждения убийства еще одного оппонента укрофюрера, значит - опять двойные стандарты и покрывательство государственного терроризма на Украине", - сообщил Слуцкий. В среду представитель экстренных служб РФ сообщил, что тело, предположительно, Кивы найдено в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Позднее старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий заявила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело после убийства в Одинцовском городском округе Подмосковья мужчины - экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений он скончался на месте. По ее словам, на месте убийства Кивы в Подмосковье работают следователи, причастные к преступлению устанавливаются. Между тем в среду ответственность за убийство экс-депутата взяло на себя Главное управление разведки (ГУР) МО Украины, о чем заявил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии для украинского телеканала. По его словам, Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ", добавив, что ГУР намерено продолжить подобного рода акции. Ранее Лычаковский суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества за госизмену, сообщали украинские СМИ.

https://ria.ru/20231206/otel-1914226781.html

https://ria.ru/20231206/kiva-1914215831.html

московская область (подмосковье)

львов

украина

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московская область (подмосковье), львов, украина, ольга врадий, леонид слуцкий (политик), илья кива, верховная рада украины, убийство экс-депутата рады кивы, служба безопасности украины