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Ракета HARM упала на детской площадке в центре Донецка, есть повреждения
Ракета HARM упала на детской площадке в центре Донецка, есть повреждения - РИА Новости, 06.12.2023
Ракета HARM упала на детской площадке в центре Донецка, есть повреждения
Американская ракета HARM упала на детской площадке в центре Донецка, повреждены фасады соседних многоэтажек, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T18:29
2023-12-06T18:29
2023-12-06T19:30
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Американская ракета HARM упала на детской площадке в центре Донецка, повреждены фасады соседних многоэтажек, передает корреспондент РИА Новости. Несмотря на то, что район, где упала ракета, густонаселен, обошлось без жертв среди мирных жителей. На месте происшествия по устранению последствий обстрела работают спасательные службы. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 56 раз выпустив 178 единиц различных боеприпасов. Повреждения получили 24 жилых домостроения и 10 объектов гражданской инфраструктуры. Один мирный житель погиб, еще один получил ранения.
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в мире, донецк, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, СЦКК, Донецкая Народная Республика
Ракета HARM упала на детской площадке в центре Донецка, есть повреждения
Ракета HARM упала на детской площадке в Донецке, повреждены фасады домов