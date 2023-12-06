https://ria.ru/20231206/raketa-1914192415.html

Ракета HARM упала на детской площадке в центре Донецка, есть повреждения

Ракета HARM упала на детской площадке в центре Донецка, есть повреждения - РИА Новости, 06.12.2023

Ракета HARM упала на детской площадке в центре Донецка, есть повреждения

Американская ракета HARM упала на детской площадке в центре Донецка, повреждены фасады соседних многоэтажек, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T18:29

2023-12-06T18:29

2023-12-06T19:30

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Американская ракета HARM упала на детской площадке в центре Донецка, повреждены фасады соседних многоэтажек, передает корреспондент РИА Новости. Несмотря на то, что район, где упала ракета, густонаселен, обошлось без жертв среди мирных жителей. На месте происшествия по устранению последствий обстрела работают спасательные службы. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 56 раз выпустив 178 единиц различных боеприпасов. Повреждения получили 24 жилых домостроения и 10 объектов гражданской инфраструктуры. Один мирный житель погиб, еще один получил ранения.

https://ria.ru/20231206/mirnaya-1914139339.html

донецк

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в мире, донецк, сцкк, донецкая народная республика