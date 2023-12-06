https://ria.ru/20231206/radarnf-1914007233.html
Приложение Общероссийского народного фронта помогло сбить пять дронов ВСУ
Приложение Общероссийского народного фронта помогло сбить пять дронов ВСУ - РИА Новости, 06.12.2023
Приложение Общероссийского народного фронта помогло сбить пять дронов ВСУ
Пять беспилотников противника удалось сбить благодаря приложению Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Радар.НФ", сообщила пресс-служба президентского... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T00:33
2023-12-06T00:33
2023-12-06T00:33
брянская область
михаил кузнецов (экс-губернатор)
общероссийский народный фронт
технологии
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Пять беспилотников противника удалось сбить благодаря приложению Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Радар.НФ", сообщила пресс-служба президентского движения. "Приложение "Радар.НФ", разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные вражеские беспилотники или диверсионные группы, помогло специальным службам сбить уже пять БПЛА противника", - говорится в сообщении. Благодаря оперативно поступившей от пользователей приложения информации, по данным Народного фронта, удалось сбить три дрона в Брянской области, ещё два – в Курской. На сегодня "Радар.НФ" скачали уже более 310 тысяч россиян, говорится в пресс-релизе. "Чем больше людей скачают приложение, тем выше будет плотность покрытия и тем оперативнее будет поступать информация о БПЛА военным. Хочу ещё раз сказать спасибо всем, кто уже установил "Радар.НФ", попросить всех сограждан проявлять бдительность, устанавливать наше приложение, это позволит нам всем спать спокойно", – рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
https://ria.ru/20231130/bespilotnik-1913003657.html
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брянская область, михаил кузнецов (экс-губернатор), общероссийский народный фронт, технологии
Брянская область, Михаил Кузнецов (экс-губернатор), Общероссийский народный фронт, Технологии
Приложение Общероссийского народного фронта помогло сбить пять дронов ВСУ
ОНФ: благодаря приложению "Радар.НФ" удалось сбить пять БПЛА ВСУ