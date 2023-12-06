Рейтинг@Mail.ru
Приложение Общероссийского народного фронта помогло сбить пять дронов ВСУ - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:33 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/radarnf-1914007233.html
Приложение Общероссийского народного фронта помогло сбить пять дронов ВСУ
Приложение Общероссийского народного фронта помогло сбить пять дронов ВСУ - РИА Новости, 06.12.2023
Приложение Общероссийского народного фронта помогло сбить пять дронов ВСУ
Пять беспилотников противника удалось сбить благодаря приложению Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Радар.НФ", сообщила пресс-служба президентского... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T00:33
2023-12-06T00:33
брянская область
михаил кузнецов (экс-губернатор)
общероссийский народный фронт
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:251:2355:1576_1920x0_80_0_0_9e23bdb65fc6c9659f863cfb58378a56.jpg
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Пять беспилотников противника удалось сбить благодаря приложению Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Радар.НФ", сообщила пресс-служба президентского движения. "Приложение "Радар.НФ", разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные вражеские беспилотники или диверсионные группы, помогло специальным службам сбить уже пять БПЛА противника", - говорится в сообщении. Благодаря оперативно поступившей от пользователей приложения информации, по данным Народного фронта, удалось сбить три дрона в Брянской области, ещё два – в Курской. На сегодня "Радар.НФ" скачали уже более 310 тысяч россиян, говорится в пресс-релизе. "Чем больше людей скачают приложение, тем выше будет плотность покрытия и тем оперативнее будет поступать информация о БПЛА военным. Хочу ещё раз сказать спасибо всем, кто уже установил "Радар.НФ", попросить всех сограждан проявлять бдительность, устанавливать наше приложение, это позволит нам всем спать спокойно", – рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
https://ria.ru/20231130/bespilotnik-1913003657.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:130:2415:1941_1920x0_80_0_0_0f6b90a7e1701894bb9280927f79abdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, михаил кузнецов (экс-губернатор), общероссийский народный фронт, технологии
Брянская область, Михаил Кузнецов (экс-губернатор), Общероссийский народный фронт, Технологии
Приложение Общероссийского народного фронта помогло сбить пять дронов ВСУ

ОНФ: благодаря приложению "Радар.НФ" удалось сбить пять БПЛА ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Пять беспилотников противника удалось сбить благодаря приложению Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Радар.НФ", сообщила пресс-служба президентского движения.
«
"Приложение "Радар.НФ", разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные вражеские беспилотники или диверсионные группы, помогло специальным службам сбить уже пять БПЛА противника", - говорится в сообщении.
Благодаря оперативно поступившей от пользователей приложения информации, по данным Народного фронта, удалось сбить три дрона в Брянской области, ещё два – в Курской.
На сегодня "Радар.НФ" скачали уже более 310 тысяч россиян, говорится в пресс-релизе.
"Чем больше людей скачают приложение, тем выше будет плотность покрытия и тем оперативнее будет поступать информация о БПЛА военным. Хочу ещё раз сказать спасибо всем, кто уже установил "Радар.НФ", попросить всех сограждан проявлять бдительность, устанавливать наше приложение, это позволит нам всем спать спокойно", – рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Губернатор Брянской области рассказал подробности об атаке беспилотника
30 ноября, 19:08
 
Брянская областьМихаил Кузнецов (экс-губернатор)Общероссийский народный фронтТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала