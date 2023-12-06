Рабочих, отравившихся на Камчатке, начали выписывать из больниц
Первых десятерых рабочих, отравившихся на Камчатке, выписали из больниц
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 дек – РИА Новости. Первые 10 рабочих, отравившихся в столовой на стройке нового аэровокзала международного аэропорта Петропавловск-Камчатского, выписаны из больниц, сообщила пресс-служба авиаузла.
"К настоящему моменту десять человек выписано из больницы по результатам проведенных обследований в течение текущего дня. Работники подрядной организации идут на поправку. Строительство аэровокзального комплекса продолжается по графику. Всего на объекте трудится более 450 рабочих", - сообщила пресс-служба.
Ранее следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Установлено, что 5 декабря 41 работник строительной организации "СтройТехноИнженеринг" после ужина в столовой общежития, расположенной на территории строящегося аэровокзала в городе Елизово, был доставлен с признаками пищевого отравления в учреждения здравоохранения края. Известно, что услуги по питанию в столовой оказывало одно из коммерческих предприятий общественного питания.