https://ria.ru/20231206/rabochie-1914064600.html

Рабочих, отравившихся на Камчатке, начали выписывать из больниц

Рабочих, отравившихся на Камчатке, начали выписывать из больниц - РИА Новости, 06.12.2023

Рабочих, отравившихся на Камчатке, начали выписывать из больниц

Первые 10 рабочих, отравившихся в столовой на стройке нового аэровокзала международного аэропорта Петропавловск-Камчатского, выписаны из больниц, сообщила... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T11:23

2023-12-06T11:23

2023-12-06T11:23

происшествия

камчатка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 дек – РИА Новости. Первые 10 рабочих, отравившихся в столовой на стройке нового аэровокзала международного аэропорта Петропавловск-Камчатского, выписаны из больниц, сообщила пресс-служба авиаузла. "К настоящему моменту десять человек выписано из больницы по результатам проведенных обследований в течение текущего дня. Работники подрядной организации идут на поправку. Строительство аэровокзального комплекса продолжается по графику. Всего на объекте трудится более 450 рабочих", - сообщила пресс-служба. Ранее следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Установлено, что 5 декабря 41 работник строительной организации "СтройТехноИнженеринг" после ужина в столовой общежития, расположенной на территории строящегося аэровокзала в городе Елизово, был доставлен с признаками пищевого отравления в учреждения здравоохранения края. Известно, что услуги по питанию в столовой оказывало одно из коммерческих предприятий общественного питания.

https://ria.ru/20231206/otravlenie-1914029485.html

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, камчатка