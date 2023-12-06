https://ria.ru/20231206/putin-1914217051.html
Ничто не помешает сотрудничеству России и Саудовской Аравии, заявил Путин
Ничто не помешает сотрудничеству России и Саудовской Аравии, заявил Путин - РИА Новости, 06.12.2023
Ничто не помешает сотрудничеству России и Саудовской Аравии, заявил Путин
Владимир Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом заявил, что никакие обстоятельства не помешают развитию... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T20:17
2023-12-06T20:17
2023-12-06T22:24
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ЭР-РИЯД, 6 дек — РИ Новости. Владимир Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом заявил, что никакие обстоятельства не помешают развитию дружеских отношений между двумя странами.В начале беседы президент России поблагодарил наследного принца за приглашение в Эр-Рияд. Он подчеркнул, что Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда ждали в Москве, однако эти планы пришлось поменять из-за определенных обстоятельств. Тем не менее, ничто не способно воспрепятствовать развитию дружбы между Саудовской Аравией и Россией, отметил Путин.Он отметил, что решил воспользоваться приглашением и посетить Саудовскую Аравию во время поездки по региону."Находясь здесь, в регионе, с плановым визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, воспользовался вашим приглашением приехать и пообщаться и с вами, и со всеми нашими друзьями, с которыми за последние семь лет мы действительно активно развиваем наше взаимодействие", - добавил президент.
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РИА Новости
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россия, саудовская аравия, владимир путин, политика, москва
Россия, Саудовская Аравия, Владимир Путин, Политика, Москва
Ничто не помешает сотрудничеству России и Саудовской Аравии, заявил Путин
Путин заявил, что ничто не помешает сотрудничеству России и Саудовской Аравии
ЭР-РИЯД, 6 дек — РИ Новости. Владимир Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом заявил, что никакие обстоятельства не помешают развитию дружеских отношений между двумя странами.
В начале беседы президент России поблагодарил наследного принца за приглашение в Эр-Рияд. Он подчеркнул, что Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда ждали в Москве, однако эти планы пришлось поменять из-за определенных обстоятельств. Тем не менее, ничто не способно воспрепятствовать развитию дружбы между Саудовской Аравией и Россией, отметил Путин.
Он отметил, что решил воспользоваться приглашением и посетить Саудовскую Аравию во время поездки по региону.
«
"Находясь здесь, в регионе, с плановым визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, воспользовался вашим приглашением приехать и пообщаться и с вами, и со всеми нашими друзьями, с которыми за последние семь лет мы действительно активно развиваем наше взаимодействие", - добавил президент.
Путин сообщил, где должна быть следующая встреча с наследным принцем СА