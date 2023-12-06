https://ria.ru/20231206/putin-1914217051.html

Ничто не помешает сотрудничеству России и Саудовской Аравии, заявил Путин

Ничто не помешает сотрудничеству России и Саудовской Аравии, заявил Путин - РИА Новости, 06.12.2023

Ничто не помешает сотрудничеству России и Саудовской Аравии, заявил Путин

Владимир Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом заявил, что никакие обстоятельства не помешают развитию... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T20:17

2023-12-06T20:17

2023-12-06T22:24

россия

саудовская аравия

владимир путин

политика

москва

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ЭР-РИЯД, 6 дек — РИ Новости. Владимир Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом заявил, что никакие обстоятельства не помешают развитию дружеских отношений между двумя странами.В начале беседы президент России поблагодарил наследного принца за приглашение в Эр-Рияд. Он подчеркнул, что Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда ждали в Москве, однако эти планы пришлось поменять из-за определенных обстоятельств. Тем не менее, ничто не способно воспрепятствовать развитию дружбы между Саудовской Аравией и Россией, отметил Путин.Он отметил, что решил воспользоваться приглашением и посетить Саудовскую Аравию во время поездки по региону."Находясь здесь, в регионе, с плановым визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, воспользовался вашим приглашением приехать и пообщаться и с вами, и со всеми нашими друзьями, с которыми за последние семь лет мы действительно активно развиваем наше взаимодействие", - добавил президент.

https://ria.ru/20231206/vstrecha-1914216761.html

россия

саудовская аравия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, саудовская аравия, владимир путин, политика, москва