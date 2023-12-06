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Ничто не помешает сотрудничеству России и Саудовской Аравии, заявил Путин - РИА Новости, 06.12.2023
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20:17 06.12.2023 (обновлено: 22:24 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/putin-1914217051.html
Ничто не помешает сотрудничеству России и Саудовской Аравии, заявил Путин
Ничто не помешает сотрудничеству России и Саудовской Аравии, заявил Путин - РИА Новости, 06.12.2023
Ничто не помешает сотрудничеству России и Саудовской Аравии, заявил Путин
Владимир Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом заявил, что никакие обстоятельства не помешают развитию... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T20:17
2023-12-06T22:24
россия
саудовская аравия
владимир путин
политика
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ЭР-РИЯД, 6 дек — РИ Новости. Владимир Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом заявил, что никакие обстоятельства не помешают развитию дружеских отношений между двумя странами.В начале беседы президент России поблагодарил наследного принца за приглашение в Эр-Рияд. Он подчеркнул, что Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда ждали в Москве, однако эти планы пришлось поменять из-за определенных обстоятельств. Тем не менее, ничто не способно воспрепятствовать развитию дружбы между Саудовской Аравией и Россией, отметил Путин.Он отметил, что решил воспользоваться приглашением и посетить Саудовскую Аравию во время поездки по региону."Находясь здесь, в регионе, с плановым визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, воспользовался вашим приглашением приехать и пообщаться и с вами, и со всеми нашими друзьями, с которыми за последние семь лет мы действительно активно развиваем наше взаимодействие", - добавил президент.
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Россия, Саудовская Аравия, Владимир Путин, Политика, Москва
Ничто не помешает сотрудничеству России и Саудовской Аравии, заявил Путин

Путин заявил, что ничто не помешает сотрудничеству России и Саудовской Аравии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в аэропорту Эр-Рияда
Президент РФ Владимир Путин в аэропорту Эр-Рияда - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в аэропорту Эр-Рияда
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ЭР-РИЯД, 6 дек — РИ Новости. Владимир Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом заявил, что никакие обстоятельства не помешают развитию дружеских отношений между двумя странами.
В начале беседы президент России поблагодарил наследного принца за приглашение в Эр-Рияд. Он подчеркнул, что Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда ждали в Москве, однако эти планы пришлось поменять из-за определенных обстоятельств. Тем не менее, ничто не способно воспрепятствовать развитию дружбы между Саудовской Аравией и Россией, отметил Путин.
Он отметил, что решил воспользоваться приглашением и посетить Саудовскую Аравию во время поездки по региону.
«
"Находясь здесь, в регионе, с плановым визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, воспользовался вашим приглашением приехать и пообщаться и с вами, и со всеми нашими друзьями, с которыми за последние семь лет мы действительно активно развиваем наше взаимодействие", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Путин сообщил, где должна быть следующая встреча с наследным принцем СА
Вчера, 20:15
 
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