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Путин прибыл в Саудовскую Аравию. Трансляция - РИА Новости, 06.12.2023
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20:02 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/putin-1914172829.html
Путин прибыл в Саудовскую Аравию. Трансляция
Путин прибыл в Саудовскую Аравию. Трансляция - РИА Новости, 06.12.2023
Путин прибыл в Саудовскую Аравию. Трансляция
Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T20:02
2023-12-06T20:02
владимир путин
саудовская аравия
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Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.Перед этим российский лидер посетил ОАЭ, в Абу-Даби состоялись его переговоры с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, они прошли с участием делегаций и в формате рабочего завтрака.
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353
60
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Официальный визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию
Официальный визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию
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владимир путин, саудовская аравия, видео
Владимир Путин, Саудовская Аравия
Путин прибыл в Саудовскую Аравию. Трансляция
Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
2023-12-06T20:02
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Путин прибыл в Саудовскую Аравию. Трансляция

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
Перед этим российский лидер посетил ОАЭ, в Абу-Даби состоялись его переговоры с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, они прошли с участием делегаций и в формате рабочего завтрака.
 
Владимир ПутинСаудовская Аравия
 
 
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