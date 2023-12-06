https://ria.ru/20231206/putin-1914172829.html
Путин прибыл в Саудовскую Аравию. Трансляция
Путин прибыл в Саудовскую Аравию. Трансляция - РИА Новости, 06.12.2023
Путин прибыл в Саудовскую Аравию. Трансляция
Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T20:02
2023-12-06T20:02
2023-12-06T20:02
владимир путин
саудовская аравия
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Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.Перед этим российский лидер посетил ОАЭ, в Абу-Даби состоялись его переговоры с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, они прошли с участием делегаций и в формате рабочего завтрака.
саудовская аравия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Официальный визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию
Официальный визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию
2023-12-06T20:02
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PT6M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, саудовская аравия, видео
Владимир Путин, Саудовская Аравия
Путин прибыл в Саудовскую Аравию. Трансляция
Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
2023-12-06T20:02
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