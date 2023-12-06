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Путин прибыл в Саудовскую Аравию. Трансляция

Путин прибыл в Саудовскую Аравию. Трансляция - РИА Новости, 06.12.2023

Путин прибыл в Саудовскую Аравию. Трансляция

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T20:02

2023-12-06T20:02

2023-12-06T20:02

владимир путин

саудовская аравия

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Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.Перед этим российский лидер посетил ОАЭ, в Абу-Даби состоялись его переговоры с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, они прошли с участием делегаций и в формате рабочего завтрака.

саудовская аравия

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Официальный визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию Официальный визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию 2023-12-06T20:02 true PT6M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

владимир путин, саудовская аравия, видео