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Путин поблагодарил президента ОАЭ за прием в Абу-Даби - РИА Новости, 06.12.2023
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15:09 06.12.2023 (обновлено: 15:11 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/putin-1914132252.html
Путин поблагодарил президента ОАЭ за прием в Абу-Даби
Путин поблагодарил президента ОАЭ за прием в Абу-Даби - РИА Новости, 06.12.2023
Путин поблагодарил президента ОАЭ за прием в Абу-Даби
Президент России Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна за красочный прием в Абу-Даби. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:09
2023-12-06T15:11
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владимир путин
абу-даби
мухаммед бен заид аль нахайян
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АБУ-ДАБИ, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна за красочный прием в Абу-Даби. У трапа Путина встречал министр иностранных дел ОАЭ Абдалла Бен Заид Аль Нахайян. Президент России передвигался по Абу-Даби на "Аурусе" с местными номерами. На пути следования кортежа Путина из аэропорта были установлены российские флаги и флаги ОАЭ. Кортеж российского лидера приветствовала кавалерия и верблюды. Прибытие президента во дворец сопровождалось залпами артиллерии, также в его честь небо над столицей ОАЭ окрасилось в российский триколор - цвета флага РФ распылили истребители. "Хочу поблагодарить за такой красочный дружеский прием", - сказал Путин в начале переговоров.
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в мире, оаэ, россия, владимир путин, абу-даби, мухаммед бен заид аль нахайян
В мире, ОАЭ, Россия, Владимир Путин, Абу-Даби, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Путин поблагодарил президента ОАЭ за прием в Абу-Даби

Путин поблагодарил президента ОАЭ за красочный прием в Абу-Даби

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи в Абу-Даби
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи в Абу-Даби
Читать ria.ru в
АБУ-ДАБИ, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна за красочный прием в Абу-Даби.
У трапа Путина встречал министр иностранных дел ОАЭ Абдалла Бен Заид Аль Нахайян. Президент России передвигался по Абу-Даби на "Аурусе" с местными номерами. На пути следования кортежа Путина из аэропорта были установлены российские флаги и флаги ОАЭ. Кортеж российского лидера приветствовала кавалерия и верблюды. Прибытие президента во дворец сопровождалось залпами артиллерии, также в его честь небо над столицей ОАЭ окрасилось в российский триколор - цвета флага РФ распылили истребители.
"Хочу поблагодарить за такой красочный дружеский прием", - сказал Путин в начале переговоров.
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В миреОАЭРоссияВладимир ПутинАбу-ДабиМухаммед бен Заид Аль Нахайян
 
 
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