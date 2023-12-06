https://ria.ru/20231206/putin-1914132252.html

Путин поблагодарил президента ОАЭ за прием в Абу-Даби

Путин поблагодарил президента ОАЭ за прием в Абу-Даби - РИА Новости, 06.12.2023

Путин поблагодарил президента ОАЭ за прием в Абу-Даби

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна за красочный прием в Абу-Даби. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T15:09

2023-12-06T15:09

2023-12-06T15:11

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АБУ-ДАБИ, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна за красочный прием в Абу-Даби. У трапа Путина встречал министр иностранных дел ОАЭ Абдалла Бен Заид Аль Нахайян. Президент России передвигался по Абу-Даби на "Аурусе" с местными номерами. На пути следования кортежа Путина из аэропорта были установлены российские флаги и флаги ОАЭ. Кортеж российского лидера приветствовала кавалерия и верблюды. Прибытие президента во дворец сопровождалось залпами артиллерии, также в его честь небо над столицей ОАЭ окрасилось в российский триколор - цвета флага РФ распылили истребители. "Хочу поблагодарить за такой красочный дружеский прием", - сказал Путин в начале переговоров.

https://ria.ru/20231206/oae-1914122832.html

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Дарья Буймова

в мире, оаэ, россия, владимир путин, абу-даби, мухаммед бен заид аль нахайян