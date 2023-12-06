Рейтинг@Mail.ru
Борт Путина во время полета до Абу-Даби сопровождали четыре истребителя - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 06.12.2023 (обновлено: 20:03 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/putin-1914116299.html
Борт Путина во время полета до Абу-Даби сопровождали четыре истребителя
Борт Путина во время полета до Абу-Даби сопровождали четыре истребителя - РИА Новости, 06.12.2023
Борт Путина во время полета до Абу-Даби сопровождали четыре истребителя
На протяжении всего полета до посадки в Абу-Даби борт номер один президента РФ Владимира Путина сопровождали истребители Су-35С, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:26
2023-12-06T20:03
россия
абу-даби
оаэ
дмитрий песков
владимир путин
воздушно-космические силы россии
су-35с
су-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914126308_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_496f3e9055bce82cb7664844c103ae43.jpg
АБУ-ДАБИ, 6 дек — РИА Новости. На протяжении всего полета до посадки в Абу-Даби борт номер один президента РФ Владимира Путина сопровождали истребители Су-35С, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "На протяжении полета президентского самолета до посадки в Абу-Даби главу государства сопровождали четыре истребителя ВКС России Су-35С. Упомянутые истребители несли штатное вооружение различного класса. Взлет звена Су-35С осуществлялся с оперативного аэродрома в России в сложных метеоусловиях, при сильном дожде и порывистом ветре. Истребители пилотировали летчики первого класса", — сообщил он. "Для авиационного сопровождения президентского самолета были получены специальные пролетные разрешения от государств, над территорией которых осуществлялся пролет. Мы признательны этим государствам за сотрудничество", — отметил Песков.Пресс-секретарь президента РФ заявил, что в целом самолеты Су-35 хорошо известны в регионе и самих ОАЭ, к этим машинам традиционно проявляют повышенный интерес.
https://ria.ru/20231206/briks-1914113069.html
россия
абу-даби
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Cопровождение самолета президента РФ истребителями Су-35С
Cопровождение самолета президента РФ истребителями Су-35С
2023-12-06T14:26
true
PT1M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914126308_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_389b5db89feab8521a2f27879894515c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, абу-даби, оаэ, дмитрий песков, владимир путин, воздушно-космические силы россии, су-35с, су-35, в мире
Россия, Абу-Даби, ОАЭ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Воздушно-космические силы России, Су-35С, Су-35, В мире
Борт Путина во время полета до Абу-Даби сопровождали четыре истребителя

Песков: борт Путина до Абу-Даби сопровождали четыре истребителя Су-35С

Читать ria.ru в
АБУ-ДАБИ, 6 дек — РИА Новости. На протяжении всего полета до посадки в Абу-Даби борт номер один президента РФ Владимира Путина сопровождали истребители Су-35С, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"На протяжении полета президентского самолета до посадки в Абу-Даби главу государства сопровождали четыре истребителя ВКС России Су-35С. Упомянутые истребители несли штатное вооружение различного класса. Взлет звена Су-35С осуществлялся с оперативного аэродрома в России в сложных метеоусловиях, при сильном дожде и порывистом ветре. Истребители пилотировали летчики первого класса", — сообщил он.
"Для авиационного сопровождения президентского самолета были получены специальные пролетные разрешения от государств, над территорией которых осуществлялся пролет. Мы признательны этим государствам за сотрудничество", — отметил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что в целом самолеты Су-35 хорошо известны в регионе и самих ОАЭ, к этим машинам традиционно проявляют повышенный интерес.
Вид на стены Казанского кремля - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Путин пригласил президента ОАЭ на саммит БРИКС в Казани
Вчера, 14:17
 
РоссияАбу-ДабиОАЭДмитрий ПесковВладимир ПутинВоздушно-космические силы РоссииСу-35ССу-35В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала