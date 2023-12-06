https://ria.ru/20231206/putin-1914116299.html

Борт Путина во время полета до Абу-Даби сопровождали четыре истребителя

Борт Путина во время полета до Абу-Даби сопровождали четыре истребителя - РИА Новости, 06.12.2023

Борт Путина во время полета до Абу-Даби сопровождали четыре истребителя

На протяжении всего полета до посадки в Абу-Даби борт номер один президента РФ Владимира Путина сопровождали истребители Су-35С, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:26

2023-12-06T14:26

2023-12-06T20:03

россия

абу-даби

оаэ

дмитрий песков

владимир путин

воздушно-космические силы россии

су-35с

су-35

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АБУ-ДАБИ, 6 дек — РИА Новости. На протяжении всего полета до посадки в Абу-Даби борт номер один президента РФ Владимира Путина сопровождали истребители Су-35С, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "На протяжении полета президентского самолета до посадки в Абу-Даби главу государства сопровождали четыре истребителя ВКС России Су-35С. Упомянутые истребители несли штатное вооружение различного класса. Взлет звена Су-35С осуществлялся с оперативного аэродрома в России в сложных метеоусловиях, при сильном дожде и порывистом ветре. Истребители пилотировали летчики первого класса", — сообщил он. "Для авиационного сопровождения президентского самолета были получены специальные пролетные разрешения от государств, над территорией которых осуществлялся пролет. Мы признательны этим государствам за сотрудничество", — отметил Песков.Пресс-секретарь президента РФ заявил, что в целом самолеты Су-35 хорошо известны в регионе и самих ОАЭ, к этим машинам традиционно проявляют повышенный интерес.

https://ria.ru/20231206/briks-1914113069.html

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абу-даби

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Cопровождение самолета президента РФ истребителями Су-35С Cопровождение самолета президента РФ истребителями Су-35С 2023-12-06T14:26 true PT1M09S

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Варвара Скокшина

россия, абу-даби, оаэ, дмитрий песков, владимир путин, воздушно-космические силы россии, су-35с, су-35, в мире