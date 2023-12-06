https://ria.ru/20231206/putin-1914085365.html

Путин прибыл с визитом в Абу-Даби

Путин прибыл с визитом в Абу-Даби - РИА Новости, 06.12.2023

Путин прибыл с визитом в Абу-Даби

Владимир Путин прилетел в Абу-Даби, где проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T12:44

2023-12-06T12:44

2023-12-06T18:35

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АБУ-ДАБИ, 6 дек — РИА Новости. Владимир Путин прилетел в Абу-Даби, где проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщил корреспондент РИА Новости. Планируется, что лидеры обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Также на повестке дня будут актуальные международные проблемы с акцентом на Ближний Восток.Это будет уже вторая встреча президентов в этом году. Предыдущая состоялась в июне на полях Петербургского международного экономического форума, на котором ОАЭ были представлены в почетном статусе страны-гостя.После переговоров в Абу-Даби Путин направится в Эр-Рияд — там у него запланирована встреча с наследным принцем и председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.Российского лидера сопровождает представительная делегация. В нее, в частности, входят глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Андрей Белоусов, замглавы правительства Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов, "Росатома" — Алексей Лихачев, РФПИ — Кирилл Дмитриев, а также представители бизнеса.

https://ria.ru/20231206/vizity-1914061837.html

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Прибытие Путина в Абу-Даби Прибытие Путина в Абу-Даби 2023-12-06T12:44 true PT0M14S

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абу-даби, владимир путин, оаэ, в мире