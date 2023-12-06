Рейтинг@Mail.ru
Путин прибыл с визитом в Абу-Даби - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 06.12.2023 (обновлено: 18:35 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/putin-1914085365.html
Путин прибыл с визитом в Абу-Даби
Путин прибыл с визитом в Абу-Даби - РИА Новости, 06.12.2023
Путин прибыл с визитом в Абу-Даби
Владимир Путин прилетел в Абу-Даби, где проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:44
2023-12-06T18:35
абу-даби
владимир путин
оаэ
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914092480_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_70effaacf83dff3bc2726c4dd6190226.jpg
АБУ-ДАБИ, 6 дек — РИА Новости. Владимир Путин прилетел в Абу-Даби, где проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщил корреспондент РИА Новости. Планируется, что лидеры обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Также на повестке дня будут актуальные международные проблемы с акцентом на Ближний Восток.Это будет уже вторая встреча президентов в этом году. Предыдущая состоялась в июне на полях Петербургского международного экономического форума, на котором ОАЭ были представлены в почетном статусе страны-гостя.После переговоров в Абу-Даби Путин направится в Эр-Рияд — там у него запланирована встреча с наследным принцем и председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.Российского лидера сопровождает представительная делегация. В нее, в частности, входят глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Андрей Белоусов, замглавы правительства Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов, "Росатома" — Алексей Лихачев, РФПИ — Кирилл Дмитриев, а также представители бизнеса.
https://ria.ru/20231206/vizity-1914061837.html
абу-даби
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Прибытие Путина в Абу-Даби
Прибытие Путина в Абу-Даби
2023-12-06T12:44
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914092480_134:0:1574:1080_1920x0_80_0_0_6208dfa46f79b196ba8feab2b63fc0bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абу-даби, владимир путин, оаэ, в мире
Абу-Даби, Владимир Путин, ОАЭ, В мире
Путин прибыл с визитом в Абу-Даби

Путин прибыл в Абу-Даби для переговоров с президентом ОАЭ

Читать ria.ru в
АБУ-ДАБИ, 6 дек — РИА Новости. Владимир Путин прилетел в Абу-Даби, где проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщил корреспондент РИА Новости.
Планируется, что лидеры обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Также на повестке дня будут актуальные международные проблемы с акцентом на Ближний Восток.
Это будет уже вторая встреча президентов в этом году. Предыдущая состоялась в июне на полях Петербургского международного экономического форума, на котором ОАЭ были представлены в почетном статусе страны-гостя.
После переговоров в Абу-Даби Путин направится в Эр-Рияд — там у него запланирована встреча с наследным принцем и председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Российского лидера сопровождает представительная делегация. В нее, в частности, входят глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Андрей Белоусов, замглавы правительства Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов, "Росатома" — Алексей Лихачев, РФПИКирилл Дмитриев, а также представители бизнеса.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Эксперт прокомментировала визиты Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ
Вчера, 11:11
 
Абу-ДабиВладимир ПутинОАЭВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала