https://ria.ru/20231206/putin-1914085365.html
Путин прибыл с визитом в Абу-Даби
Путин прибыл с визитом в Абу-Даби - РИА Новости, 06.12.2023
Путин прибыл с визитом в Абу-Даби
Владимир Путин прилетел в Абу-Даби, где проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:44
2023-12-06T12:44
2023-12-06T18:35
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АБУ-ДАБИ, 6 дек — РИА Новости. Владимир Путин прилетел в Абу-Даби, где проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщил корреспондент РИА Новости. Планируется, что лидеры обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Также на повестке дня будут актуальные международные проблемы с акцентом на Ближний Восток.Это будет уже вторая встреча президентов в этом году. Предыдущая состоялась в июне на полях Петербургского международного экономического форума, на котором ОАЭ были представлены в почетном статусе страны-гостя.После переговоров в Абу-Даби Путин направится в Эр-Рияд — там у него запланирована встреча с наследным принцем и председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.Российского лидера сопровождает представительная делегация. В нее, в частности, входят глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Андрей Белоусов, замглавы правительства Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов, "Росатома" — Алексей Лихачев, РФПИ — Кирилл Дмитриев, а также представители бизнеса.
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Прибытие Путина в Абу-Даби
Прибытие Путина в Абу-Даби
2023-12-06T12:44
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абу-даби, владимир путин, оаэ, в мире
Абу-Даби, Владимир Путин, ОАЭ, В мире
Путин прибыл с визитом в Абу-Даби
Путин прибыл в Абу-Даби для переговоров с президентом ОАЭ