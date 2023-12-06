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Вопрос о восстановлении Попасной поступил к "Итогам года с Путиным" - РИА Новости, 06.12.2023
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10:04 06.12.2023 (обновлено: 10:08 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/putin-1914044835.html
Вопрос о восстановлении Попасной поступил к "Итогам года с Путиным"
Вопрос о восстановлении Попасной поступил к "Итогам года с Путиным" - РИА Новости, 06.12.2023
Вопрос о восстановлении Попасной поступил к "Итогам года с Путиным"
Россияне к итогам с Владимиром Путиным отправляют свои вопросы о перспективах восстановления города Попасная в ЛНР, переселении из ветхого жилья в Мордовии, а... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T10:04
2023-12-06T10:08
общество
попасная
краснодарский край
луганская народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россияне к итогам с Владимиром Путиным отправляют свои вопросы о перспективах восстановления города Попасная в ЛНР, переселении из ветхого жилья в Мордовии, а также просят помочь с инициативой установить памятник героям Великой Отечественной войны на хуторе в Краснодарском крае, сообщается на сайте москва-путину.рф, куда поступают вопросы. Президент подведет итоги года 14 декабря. Глава государства в прямом эфире ответит на вопросы россиян и журналистов. Сбор вопросов начался 1 декабря. Переселенцы из города Попасная, которые сейчас живут в городе Суходольск в съемном жилье, спросили главу государства, будет ли восстановлен их город. Жительница Курганской области просит включить поселок Искра в программу газификации и сделать три километра асфальтированной дороги. Житель села Александровка Новоусманского района Воронежской области просит главу государства помочь со строительством школы и амбулатории. Из Краснодарского края пришла просьба посодействовать и установить памятник воинам Великой Отечественной. Также жители региона просят уточнить, когда в Краснодаре начнут выдавать землю многодетным семьям. Из Мордовии пришла просьба помочь разобраться с расселением из аварийного жилья в городе Рузаевка. А житель Норильска отправил обращение об отсутствии медицинских специалистов в городе. В Вологодской области просят распространить программу "Народный тренер" на детей школьного возраста, чтобы ребята смогли заниматься с наставниками. Жительница Томска просит оказать помощь в изучении семейных историй, потому что сейчас в архивах "очень медленно идет оцифровка источников".
https://ria.ru/20231201/putin-1913244232.html
https://ria.ru/20231130/putin-1912877371.html
попасная
краснодарский край
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общество, попасная, краснодарский край, луганская народная республика, владимир путин
Общество, Попасная, Краснодарский край, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
Вопрос о восстановлении Попасной поступил к "Итогам года с Путиным"

Вопросы о Попасной в ЛНР и газификации поступили к "Итогам года с Путиным"

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россияне к итогам с Владимиром Путиным отправляют свои вопросы о перспективах восстановления города Попасная в ЛНР, переселении из ветхого жилья в Мордовии, а также просят помочь с инициативой установить памятник героям Великой Отечественной войны на хуторе в Краснодарском крае, сообщается на сайте москва-путину.рф, куда поступают вопросы.
Президент подведет итоги года 14 декабря. Глава государства в прямом эфире ответит на вопросы россиян и журналистов. Сбор вопросов начался 1 декабря.
Женщина смотрит трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Стало известно, о чем россияне хотят спросить Путина на "Итогах года"
1 декабря, 17:58
Переселенцы из города Попасная, которые сейчас живут в городе Суходольск в съемном жилье, спросили главу государства, будет ли восстановлен их город. Жительница Курганской области просит включить поселок Искра в программу газификации и сделать три километра асфальтированной дороги.
Житель села Александровка Новоусманского района Воронежской области просит главу государства помочь со строительством школы и амбулатории.
Из Краснодарского края пришла просьба посодействовать и установить памятник воинам Великой Отечественной. Также жители региона просят уточнить, когда в Краснодаре начнут выдавать землю многодетным семьям.
Из Мордовии пришла просьба помочь разобраться с расселением из аварийного жилья в городе Рузаевка. А житель Норильска отправил обращение об отсутствии медицинских специалистов в городе.
В Вологодской области просят распространить программу "Народный тренер" на детей школьного возраста, чтобы ребята смогли заниматься с наставниками. Жительница Томска просит оказать помощь в изучении семейных историй, потому что сейчас в архивах "очень медленно идет оцифровка источников".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
ОНФ: Путин сам выберет, на какие вопросы "Прямой линии" он даст ответ
30 ноября, 12:42
 
ОбществоПопаснаяКраснодарский крайЛуганская Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
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