https://ria.ru/20231206/putin-1914044835.html

Вопрос о восстановлении Попасной поступил к "Итогам года с Путиным"

Вопрос о восстановлении Попасной поступил к "Итогам года с Путиным" - РИА Новости, 06.12.2023

Вопрос о восстановлении Попасной поступил к "Итогам года с Путиным"

Россияне к итогам с Владимиром Путиным отправляют свои вопросы о перспективах восстановления города Попасная в ЛНР, переселении из ветхого жилья в Мордовии, а... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T10:04

2023-12-06T10:04

2023-12-06T10:08

общество

попасная

краснодарский край

луганская народная республика

владимир путин

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россияне к итогам с Владимиром Путиным отправляют свои вопросы о перспективах восстановления города Попасная в ЛНР, переселении из ветхого жилья в Мордовии, а также просят помочь с инициативой установить памятник героям Великой Отечественной войны на хуторе в Краснодарском крае, сообщается на сайте москва-путину.рф, куда поступают вопросы. Президент подведет итоги года 14 декабря. Глава государства в прямом эфире ответит на вопросы россиян и журналистов. Сбор вопросов начался 1 декабря. Переселенцы из города Попасная, которые сейчас живут в городе Суходольск в съемном жилье, спросили главу государства, будет ли восстановлен их город. Жительница Курганской области просит включить поселок Искра в программу газификации и сделать три километра асфальтированной дороги. Житель села Александровка Новоусманского района Воронежской области просит главу государства помочь со строительством школы и амбулатории. Из Краснодарского края пришла просьба посодействовать и установить памятник воинам Великой Отечественной. Также жители региона просят уточнить, когда в Краснодаре начнут выдавать землю многодетным семьям. Из Мордовии пришла просьба помочь разобраться с расселением из аварийного жилья в городе Рузаевка. А житель Норильска отправил обращение об отсутствии медицинских специалистов в городе. В Вологодской области просят распространить программу "Народный тренер" на детей школьного возраста, чтобы ребята смогли заниматься с наставниками. Жительница Томска просит оказать помощь в изучении семейных историй, потому что сейчас в архивах "очень медленно идет оцифровка источников".

https://ria.ru/20231201/putin-1913244232.html

https://ria.ru/20231130/putin-1912877371.html

попасная

краснодарский край

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, попасная, краснодарский край, луганская народная республика, владимир путин