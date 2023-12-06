Вопрос о восстановлении Попасной поступил к "Итогам года с Путиным"
Вопросы о Попасной в ЛНР и газификации поступили к "Итогам года с Путиным"
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россияне к итогам с Владимиром Путиным отправляют свои вопросы о перспективах восстановления города Попасная в ЛНР, переселении из ветхого жилья в Мордовии, а также просят помочь с инициативой установить памятник героям Великой Отечественной войны на хуторе в Краснодарском крае, сообщается на сайте москва-путину.рф, куда поступают вопросы.
Президент подведет итоги года 14 декабря. Глава государства в прямом эфире ответит на вопросы россиян и журналистов. Сбор вопросов начался 1 декабря.
Переселенцы из города Попасная, которые сейчас живут в городе Суходольск в съемном жилье, спросили главу государства, будет ли восстановлен их город. Жительница Курганской области просит включить поселок Искра в программу газификации и сделать три километра асфальтированной дороги.
Житель села Александровка Новоусманского района Воронежской области просит главу государства помочь со строительством школы и амбулатории.
Из Краснодарского края пришла просьба посодействовать и установить памятник воинам Великой Отечественной. Также жители региона просят уточнить, когда в Краснодаре начнут выдавать землю многодетным семьям.
Из Мордовии пришла просьба помочь разобраться с расселением из аварийного жилья в городе Рузаевка. А житель Норильска отправил обращение об отсутствии медицинских специалистов в городе.
В Вологодской области просят распространить программу "Народный тренер" на детей школьного возраста, чтобы ребята смогли заниматься с наставниками. Жительница Томска просит оказать помощь в изучении семейных историй, потому что сейчас в архивах "очень медленно идет оцифровка источников".