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"Растет уверенность": в США разочаровались из-за одного шага Путина
"Растет уверенность": в США разочаровались из-за одного шага Путина - РИА Новости, 06.12.2023
"Растет уверенность": в США разочаровались из-за одного шага Путина
Предстоящий визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий США по изоляции России, пишет Bloomberg. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T01:36
2023-12-06T01:36
2023-12-06T02:51
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Предстоящий визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий США по изоляции России, пишет Bloomberg.Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин планирует в среду посетить с рабочими визитами Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. На встречах высшего уровня предполагается обсуждение вопросов взаимодействия в нефтяной сфере, двусторонних отношений, ожидается также обмен мнениями по международной и региональной повестке дня."Этот визит свидетельствует о растущей уверенности Путина в возможности выезжать за пределы России, несмотря на усилия США и Европы изолировать его на мировой арене", — говорится в публикации агентства.Как отмечается, отсутствие прогресса в стремлении Запада изолировать Россию дополняется "прочным" положением ее экономики, а также отсутствием каких-либо военных успехов Украины, поддерживаемой США."Пока Путин укрепляет свои связи с лидерами стран Персидского залива, долговечность американской поддержки Украины оказывается под вопросом", — говорится в материале.Укрепление отношений со странами Персидского залива направлено также на усиление позиций России в энергетической сфере, отмечает агентство.
https://ria.ru/20231205/putin-1913972643.html
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в мире, сша, россия, саудовская аравия, владимир путин, цены на нефть
В мире, США, Россия, Саудовская Аравия, Владимир Путин, Цены на нефть
"Растет уверенность": в США разочаровались из-за одного шага Путина
Bloomberg: визит Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ говорит о провале усилий США