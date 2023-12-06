Рейтинг@Mail.ru
"Растет уверенность": в США разочаровались из-за одного шага Путина - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:36 06.12.2023 (обновлено: 02:51 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/putin-1914010147.html
"Растет уверенность": в США разочаровались из-за одного шага Путина
"Растет уверенность": в США разочаровались из-за одного шага Путина - РИА Новости, 06.12.2023
"Растет уверенность": в США разочаровались из-за одного шага Путина
Предстоящий визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий США по изоляции России, пишет Bloomberg. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T01:36
2023-12-06T02:51
в мире
сша
россия
саудовская аравия
владимир путин
цены на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878838748_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_9047465f5b5c5f48bd5de41a4cf2e7b7.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Предстоящий визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий США по изоляции России, пишет Bloomberg.Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин планирует в среду посетить с рабочими визитами Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. На встречах высшего уровня предполагается обсуждение вопросов взаимодействия в нефтяной сфере, двусторонних отношений, ожидается также обмен мнениями по международной и региональной повестке дня."Этот визит свидетельствует о растущей уверенности Путина в возможности выезжать за пределы России, несмотря на усилия США и Европы изолировать его на мировой арене", — говорится в публикации агентства.Как отмечается, отсутствие прогресса в стремлении Запада изолировать Россию дополняется "прочным" положением ее экономики, а также отсутствием каких-либо военных успехов Украины, поддерживаемой США."Пока Путин укрепляет свои связи с лидерами стран Персидского залива, долговечность американской поддержки Украины оказывается под вопросом", — говорится в материале.Укрепление отношений со странами Персидского залива направлено также на усиление позиций России в энергетической сфере, отмечает агентство.
https://ria.ru/20231205/putin-1913972643.html
https://ria.ru/20231206/diplomatiya-1913907566.html
сша
россия
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878838748_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_20f8a484423bfc5037b47ad8de8895ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, саудовская аравия, владимир путин, цены на нефть
В мире, США, Россия, Саудовская Аравия, Владимир Путин, Цены на нефть
"Растет уверенность": в США разочаровались из-за одного шага Путина

Bloomberg: визит Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ говорит о провале усилий США

© Фотохост-агентство РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Предстоящий визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий США по изоляции России, пишет Bloomberg.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин планирует в среду посетить с рабочими визитами Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. На встречах высшего уровня предполагается обсуждение вопросов взаимодействия в нефтяной сфере, двусторонних отношений, ожидается также обмен мнениями по международной и региональной повестке дня.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Эксперт прокомментировал предстоящий визит Путина в Саудовскую Аравию
Вчера, 19:01
"Этот визит свидетельствует о растущей уверенности Путина в возможности выезжать за пределы России, несмотря на усилия США и Европы изолировать его на мировой арене", — говорится в публикации агентства.
Как отмечается, отсутствие прогресса в стремлении Запада изолировать Россию дополняется "прочным" положением ее экономики, а также отсутствием каких-либо военных успехов Украины, поддерживаемой США.
«
"Пока Путин укрепляет свои связи с лидерами стран Персидского залива, долговечность американской поддержки Украины оказывается под вопросом", — говорится в материале.
Укрепление отношений со странами Персидского залива направлено также на усиление позиций России в энергетической сфере, отмечает агентство.
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на российско-саудовских переговорах. - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Межгосударственные отношения России и Саудовской Аравии
00:20
 
В миреСШАРоссияСаудовская АравияВладимир ПутинЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала