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ПСБ оснастил донецкую спецшколу современным интерактивным оборудованием - РИА Новости, 06.12.2023
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18:48 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/psb-1914199487.html
ПСБ оснастил донецкую спецшколу современным интерактивным оборудованием
ПСБ оснастил донецкую спецшколу современным интерактивным оборудованием - РИА Новости, 06.12.2023
ПСБ оснастил донецкую спецшколу современным интерактивным оборудованием
ПСБ передал Донецкой специальной школе-интернату №19 для детей с нарушением слуха и зрения шесть интерактивных панелей, а также интерактивный дисплей, слотовые... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T18:48
2023-12-06T18:48
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. ПСБ передал Донецкой специальной школе-интернату №19 для детей с нарушением слуха и зрения шесть интерактивных панелей, а также интерактивный дисплей, слотовые и встраиваемый компьютеры, сообщает пресс-служба банка. Применение новых технологий позволит повысить эффективность образовательного процесса в школе, а воспитанникам учреждения даст возможность развивать цифровую грамотность, использовать информационно-коммуникативные технологии во время уроков и на коррекционно-воспитательных занятиях, отмечается в сообщении. "ПСБ поддерживает общественно значимые инициативы в различных регионах и городах страны, уделяет особое внимание национальному проекту "Образование". Мы рады помочь воспитанникам Донецкой специальной школы-интерната получить качественное образование и в будущем найти свой профессиональный путь. Разработка и поддержка таких добрых проектов — часть социальной стратегии ПСБ, также направленной на помощь социально незащищенным категориям граждан", – привели в пресс-службе слова вице-президента – руководителя Центра корпоративной социальной ответственности ПСБ Ольги Еременко. Там добавили, что интерактивные панели – инновационное решение в системе образования. Это высокотехнологичная альтернатива традиционной школьной доске. Представляют собой полноценный компьютер с сенсорным дисплеем высокой четкости. На интерактивной панели можно рисовать, делать записи, выводить картинку на экран, показывать презентации, редактировать материалы. Доступ к функционалу имеют одновременно и учитель, и дети. Это способствует более глубокому пониманию материала и улучшает взаимодействие между педагогом и учениками. "Помощь, которую мы сегодня получили от ПСБ, актуальна и своевременна. В учебно-коррекционной работе с детьми, имеющими нарушения слуха и зрения, это огромное подспорье. Педагоги нашей образовательной организации смогут задействовать интерактивные панели при проведении любых уроков и коррекционно-воспитательных занятий, причем как в очном, так и в дистанционном форматах. Это даст нам возможность подключиться к федеральной цифровой платформе, визуализировать учебный материал, использовать цифровой контент как в текстовой, так и в аудиозаписи, в интерактивном режиме проводить опыты по химии, физике, биологии, что недоступно детям с особенностями здоровья в рамках классического набора учебного инструментария", – приводятся в сообщении слова директора школы Натальи Вороновой.
https://ria.ru/20231202/psb-1913315813.html
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россия, псб (банк псб)
Россия, ПСБ (Банк ПСБ)

ПСБ оснастил донецкую спецшколу современным интерактивным оборудованием

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. ПСБ передал Донецкой специальной школе-интернату №19 для детей с нарушением слуха и зрения шесть интерактивных панелей, а также интерактивный дисплей, слотовые и встраиваемый компьютеры, сообщает пресс-служба банка.
Применение новых технологий позволит повысить эффективность образовательного процесса в школе, а воспитанникам учреждения даст возможность развивать цифровую грамотность, использовать информационно-коммуникативные технологии во время уроков и на коррекционно-воспитательных занятиях, отмечается в сообщении.
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"ПСБ поддерживает общественно значимые инициативы в различных регионах и городах страны, уделяет особое внимание национальному проекту "Образование". Мы рады помочь воспитанникам Донецкой специальной школы-интерната получить качественное образование и в будущем найти свой профессиональный путь. Разработка и поддержка таких добрых проектов — часть социальной стратегии ПСБ, также направленной на помощь социально незащищенным категориям граждан", – привели в пресс-службе слова вице-президента – руководителя Центра корпоративной социальной ответственности ПСБ Ольги Еременко.
Там добавили, что интерактивные панели – инновационное решение в системе образования. Это высокотехнологичная альтернатива традиционной школьной доске. Представляют собой полноценный компьютер с сенсорным дисплеем высокой четкости. На интерактивной панели можно рисовать, делать записи, выводить картинку на экран, показывать презентации, редактировать материалы. Доступ к функционалу имеют одновременно и учитель, и дети. Это способствует более глубокому пониманию материала и улучшает взаимодействие между педагогом и учениками.
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"Помощь, которую мы сегодня получили от ПСБ, актуальна и своевременна. В учебно-коррекционной работе с детьми, имеющими нарушения слуха и зрения, это огромное подспорье. Педагоги нашей образовательной организации смогут задействовать интерактивные панели при проведении любых уроков и коррекционно-воспитательных занятий, причем как в очном, так и в дистанционном форматах. Это даст нам возможность подключиться к федеральной цифровой платформе, визуализировать учебный материал, использовать цифровой контент как в текстовой, так и в аудиозаписи, в интерактивном режиме проводить опыты по химии, физике, биологии, что недоступно детям с особенностями здоровья в рамках классического набора учебного инструментария", – приводятся в сообщении слова директора школы Натальи Вороновой.
 
РоссияПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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