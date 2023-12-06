В США назвали причину провала Зеленского в Вашингтоне
TAC: Зеленский не заполучил помощь США из-за коррупции на Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Американские политики отказываются поддерживать Украину из-за коррупции, пишет обозреватель Брэдли Дэлвин в статье для The American Conservative со ссылкой на слова член Палаты представителей и председатель фракции Свободы Скотта Перри.
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"Мы не намерены выписывать чеки на предъявителя этой стране — чемпиону мира по коррупции ради хорошего настроения демократов и республиканцев, как их ни называй", — цитирует журналист политика.
Дэлвин утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский пролоббировал у американского правительства поддержку в первое время конфликта с Россией, но сейчас он терпит неудачу, не добившись дальнейшей помощи, поскольку проблема коррупции в бывшей советской республике так и не была решена.
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"Любой лоббист время от времени терпит убытки. Многие даже разоряются. Некоторые продвигают проигранные войны. Чем бы ни кончились события на Украине, Зеленского наверняка будет ждать непыльная работенка на Кей-стрит в Вашингтоне или в совете директоров какого-нибудь оборонного подрядчика. Если повезет, ему даже разрешат носить форму", — резюмировал обозреватель.
Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ, а республиканцы в палате представителей настаивают на отдельном обсуждении поддержки Киева.
Нежелание республиканского большинства в палате представителей согласовывать ассигнования дважды за последние месяцы приближало правительство страны к приостановке работы из-за отсутствия утвержденного бюджета. При этом оба раза законодатели согласовали временный.
По данным телеканала NBC News, представители обеих партий ранее сегодня попытались договориться по поводу запроса президента на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Эти переговоры провалились из-за несогласия демократов с требованиями республиканцев об ужесточении миграционного законодательства.
Выделенные ранее деньги тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева.
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