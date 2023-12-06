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В США назвали причину провала Зеленского в Вашингтоне

В США назвали причину провала Зеленского в Вашингтоне - РИА Новости, 06.12.2023

В США назвали причину провала Зеленского в Вашингтоне

Американские политики отказываются поддерживать Украину из-за коррупции, пишет обозреватель Брэдли Дэлвин в статье для The American Conservative со ссылкой на... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T16:07

2023-12-06T16:07

2023-12-06T16:07

политика

в мире

украина

израиль

владимир зеленский

джо байден

скотт перри

сша

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Американские политики отказываются поддерживать Украину из-за коррупции, пишет обозреватель Брэдли Дэлвин в статье для The American Conservative со ссылкой на слова член Палаты представителей и председатель фракции Свободы Скотта Перри."Мы не намерены выписывать чеки на предъявителя этой стране — чемпиону мира по коррупции ради хорошего настроения демократов и республиканцев, как их ни называй", — цитирует журналист политика.Дэлвин утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский пролоббировал у американского правительства поддержку в первое время конфликта с Россией, но сейчас он терпит неудачу, не добившись дальнейшей помощи, поскольку проблема коррупции в бывшей советской республике так и не была решена."Любой лоббист время от времени терпит убытки. Многие даже разоряются. Некоторые продвигают проигранные войны. Чем бы ни кончились события на Украине, Зеленского наверняка будет ждать непыльная работенка на Кей-стрит в Вашингтоне или в совете директоров какого-нибудь оборонного подрядчика. Если повезет, ему даже разрешат носить форму", — резюмировал обозреватель.Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ, а республиканцы в палате представителей настаивают на отдельном обсуждении поддержки Киева.Нежелание республиканского большинства в палате представителей согласовывать ассигнования дважды за последние месяцы приближало правительство страны к приостановке работы из-за отсутствия утвержденного бюджета. При этом оба раза законодатели согласовали временный.По данным телеканала NBC News, представители обеих партий ранее сегодня попытались договориться по поводу запроса президента на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Эти переговоры провалились из-за несогласия демократов с требованиями республиканцев об ужесточении миграционного законодательства.Выделенные ранее деньги тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231206/krakh-1914136447.html

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политика, в мире, украина, израиль, владимир зеленский, джо байден, скотт перри, сша