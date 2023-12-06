Рейтинг@Mail.ru
В России разработают план развития медицинской промышленности - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/promyshlennost-1914176523.html
В России разработают план развития медицинской промышленности
В России разработают план развития медицинской промышленности - РИА Новости, 06.12.2023
В России разработают план развития медицинской промышленности
План развития медицинской промышленности до 2030 года будет разработан в России, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T17:39
2023-12-06T17:39
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570832161_0:179:3006:1870_1920x0_80_0_0_5be24107d5536b617665a7954f5fa185.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. План развития медицинской промышленности до 2030 года будет разработан в России, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак. Соответствующее заявление замминистра сделал, открывая совещание между Минпромторгом, Минобороны, Минздравом, ФМБА России, ВЭБ.РФ, Российской Академией наук, Консорциумом "Медицинская техника" и участниками рынка медицинского оборудования о перспективах производства отечественного высокотехнологичного оборудования для сферы здравоохранения. "Одним из итогов сегодняшней встречи должно стать протокольное решение по разработке Плана развития медицинской промышленности до 2030 года. В этом документе необходимо подробное описание векторов развития с учетом дефектуры, технологической сложности, потребностей, которые должны быть разложены во времени", - сказал Шпак, слова которого приводит пресс-служба министерства. Уточняется, что доля отечественной медицинской техники к концу 2023 года прогнозируется в размере 29%. Для ее наращивания и налаживания баланса между потребностью рынка и производством необходимой высокотехнологичной продукции в том числе, необходим стратегический документ, уверены в министерстве. Он позволит совершенствовать механизм государственных и муниципальных закупок, обеспечить создание централизованной системы заказа медицинских изделий и техники, указать на приоритетную роль взаимодействия между экспертным сообществом и производителями в отношении оценки реального спроса сектора. По данным Минпромторга, объем рынка медицинских изделий в России составил 381 миллиард рублей по итогам первого полугодия 2023 года. Общий размер госзакупок медицинских изделий за этот период составил 320 миллиардов рублей, при объеме рынка продукции медицинского назначения, по данным Росстата, более 600 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20231204/moskva-1913499779.html
https://ria.ru/20231120/kongress-1910523041.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570832161_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_db2bfa0dd4ff4dd2a24730a6fc332103.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), российская академия наук
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Российская академия наук
В России разработают план развития медицинской промышленности

В России разработают план развития медицинской промышленности до 2030 года

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПроизводство лекарств
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Производство лекарств. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. План развития медицинской промышленности до 2030 года будет разработан в России, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак.
Соответствующее заявление замминистра сделал, открывая совещание между Минпромторгом, Минобороны, Минздравом, ФМБА России, ВЭБ.РФ, Российской Академией наук, Консорциумом "Медицинская техника" и участниками рынка медицинского оборудования о перспективах производства отечественного высокотехнологичного оборудования для сферы здравоохранения.
В индустриальном парке Руднево - особой экономической зоны Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Компании ОЭЗ "Технополис Москва" представляют изобретения на спецфоруме
4 декабря, 10:11
"Одним из итогов сегодняшней встречи должно стать протокольное решение по разработке Плана развития медицинской промышленности до 2030 года. В этом документе необходимо подробное описание векторов развития с учетом дефектуры, технологической сложности, потребностей, которые должны быть разложены во времени", - сказал Шпак, слова которого приводит пресс-служба министерства.
Уточняется, что доля отечественной медицинской техники к концу 2023 года прогнозируется в размере 29%. Для ее наращивания и налаживания баланса между потребностью рынка и производством необходимой высокотехнологичной продукции в том числе, необходим стратегический документ, уверены в министерстве.
Он позволит совершенствовать механизм государственных и муниципальных закупок, обеспечить создание централизованной системы заказа медицинских изделий и техники, указать на приоритетную роль взаимодействия между экспертным сообществом и производителями в отношении оценки реального спроса сектора.
По данным Минпромторга, объем рынка медицинских изделий в России составил 381 миллиард рублей по итогам первого полугодия 2023 года. Общий размер госзакупок медицинских изделий за этот период составил 320 миллиардов рублей, при объеме рынка продукции медицинского назначения, по данным Росстата, более 600 миллиардов рублей.
Директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения РФ Ольга Кобякова - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Опубликована программа конгресса "Национальное здравоохранение — 2023"
20 ноября, 11:40
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Российская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала