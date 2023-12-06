https://ria.ru/20231206/promyshlennost-1914176523.html

В России разработают план развития медицинской промышленности

В России разработают план развития медицинской промышленности - РИА Новости, 06.12.2023

В России разработают план развития медицинской промышленности

План развития медицинской промышленности до 2030 года будет разработан в России, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T17:39

2023-12-06T17:39

2023-12-06T17:39

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

российская академия наук

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. План развития медицинской промышленности до 2030 года будет разработан в России, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак. Соответствующее заявление замминистра сделал, открывая совещание между Минпромторгом, Минобороны, Минздравом, ФМБА России, ВЭБ.РФ, Российской Академией наук, Консорциумом "Медицинская техника" и участниками рынка медицинского оборудования о перспективах производства отечественного высокотехнологичного оборудования для сферы здравоохранения. "Одним из итогов сегодняшней встречи должно стать протокольное решение по разработке Плана развития медицинской промышленности до 2030 года. В этом документе необходимо подробное описание векторов развития с учетом дефектуры, технологической сложности, потребностей, которые должны быть разложены во времени", - сказал Шпак, слова которого приводит пресс-служба министерства. Уточняется, что доля отечественной медицинской техники к концу 2023 года прогнозируется в размере 29%. Для ее наращивания и налаживания баланса между потребностью рынка и производством необходимой высокотехнологичной продукции в том числе, необходим стратегический документ, уверены в министерстве. Он позволит совершенствовать механизм государственных и муниципальных закупок, обеспечить создание централизованной системы заказа медицинских изделий и техники, указать на приоритетную роль взаимодействия между экспертным сообществом и производителями в отношении оценки реального спроса сектора. По данным Минпромторга, объем рынка медицинских изделий в России составил 381 миллиард рублей по итогам первого полугодия 2023 года. Общий размер госзакупок медицинских изделий за этот период составил 320 миллиардов рублей, при объеме рынка продукции медицинского назначения, по данным Росстата, более 600 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20231204/moskva-1913499779.html

https://ria.ru/20231120/kongress-1910523041.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), российская академия наук