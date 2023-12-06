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Молодежь Киргизии и Армении присоединяется к проекту "Поезд памяти"

Молодежь Киргизии и Армении присоединяется к проекту "Поезд памяти" - РИА Новости, 06.12.2023

Молодежь Киргизии и Армении присоединяется к проекту "Поезд памяти"

К проекту "Поезд памяти" присоединяется молодежь Киргизии и Армении, ожидается присоединение ребят из других стран СНГ, заявил в среду государственный секретарь РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T13:13

2023-12-06T13:13

2023-12-06T13:13

союзное государство

армения

киргизия

дмитрий мезенцев

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. К проекту "Поезд памяти" присоединяется молодежь Киргизии и Армении, ожидается присоединение ребят из других стран СНГ, заявил в среду государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "К этому событию присоединяются уже ребята из Кыргыстана и Армении, а в этом году мы ждём намного больше представителей молодежи стран СНГ", - сказал Мезенцев в ходе форума "Молодежь – за Союзное государство", организованного медиагруппой "Россия сегодня". Он добавил, что благодаря особой заинтересованности глав верхних палат парламентов, сенаторов Белоруссии и России, "Поезд памяти" захватил сердца и души не только молодых ребят, но и взрослых людей. Мезенцев отметил, что проект "Поезд памяти" финансируется из союзного бюджета.

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армения

киргизия

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Артем Смирнов

армения, киргизия, дмитрий мезенцев