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Молодежь Киргизии и Армении присоединяется к проекту "Поезд памяти" - РИА Новости, 06.12.2023
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Союзное государство
 
13:13 06.12.2023
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Молодежь Киргизии и Армении присоединяется к проекту "Поезд памяти"
Молодежь Киргизии и Армении присоединяется к проекту "Поезд памяти" - РИА Новости, 06.12.2023
Молодежь Киргизии и Армении присоединяется к проекту "Поезд памяти"
К проекту "Поезд памяти" присоединяется молодежь Киргизии и Армении, ожидается присоединение ребят из других стран СНГ, заявил в среду государственный секретарь РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:13
2023-12-06T13:13
союзное государство
армения
киргизия
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. К проекту "Поезд памяти" присоединяется молодежь Киргизии и Армении, ожидается присоединение ребят из других стран СНГ, заявил в среду государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "К этому событию присоединяются уже ребята из Кыргыстана и Армении, а в этом году мы ждём намного больше представителей молодежи стран СНГ", - сказал Мезенцев в ходе форума "Молодежь – за Союзное государство", организованного медиагруппой "Россия сегодня". Он добавил, что благодаря особой заинтересованности глав верхних палат парламентов, сенаторов Белоруссии и России, "Поезд памяти" захватил сердца и души не только молодых ребят, но и взрослых людей. Мезенцев отметил, что проект "Поезд памяти" финансируется из союзного бюджета.
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армения, киргизия, дмитрий мезенцев
Союзное государство, Армения, Киргизия, Дмитрий Мезенцев

Молодежь Киргизии и Армении присоединяется к проекту "Поезд памяти"

© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. К проекту "Поезд памяти" присоединяется молодежь Киргизии и Армении, ожидается присоединение ребят из других стран СНГ, заявил в среду государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"К этому событию присоединяются уже ребята из Кыргыстана и Армении, а в этом году мы ждём намного больше представителей молодежи стран СНГ", - сказал Мезенцев в ходе форума "Молодежь – за Союзное государство", организованного медиагруппой "Россия сегодня".
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Он добавил, что благодаря особой заинтересованности глав верхних палат парламентов, сенаторов Белоруссии и России, "Поезд памяти" захватил сердца и души не только молодых ребят, но и взрослых людей.
Мезенцев отметил, что проект "Поезд памяти" финансируется из союзного бюджета.
 
Союзное государствоАрменияКиргизияДмитрий Мезенцев
 
 
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