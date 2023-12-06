https://ria.ru/20231206/prizyv-1914169366.html
Хинштейн разъяснил поправки о службе призывников в ФСБ
Хинштейн разъяснил поправки о службе призывников в ФСБ - РИА Новости, 06.12.2023
Хинштейн разъяснил поправки о службе призывников в ФСБ
В поправках, которыми предлагается разрешить службу по призыву в Федеральной службе безопасности, речь идет только о пограничниках, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T17:15
2023-12-06T17:15
2023-12-06T17:20
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр хинштейн
россия
василий пискарев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В поправках, которыми предлагается разрешить службу по призыву в Федеральной службе безопасности, речь идет только о пограничниках, заявил РИА Новости глава комитета ГД по информполитике, один из авторов поправок Александр Хинштейн."Речь идет только о пограничниках", - ответил Хинштейн на вопрос корреспондента РИА Новости о том, кого коснется поправка.Ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев сообщил РИА Новости, что у призывников появится возможность служить в Пограничной службе ФСБ России в случае принятия поправок к законопроекту о добровольческих формированиях Росгвардии.
https://ria.ru/20231204/prizyv-1913629719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр хинштейн, россия, василий пискарев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Александр Хинштейн, Россия, Василий Пискарев, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Хинштейн разъяснил поправки о службе призывников в ФСБ
Хинштейн: в поправках о службе в ФСБ по призыву речь идет только о пограничниках