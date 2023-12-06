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Хинштейн разъяснил поправки о службе призывников в ФСБ - РИА Новости, 06.12.2023
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17:15 06.12.2023 (обновлено: 17:20 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/prizyv-1914169366.html
Хинштейн разъяснил поправки о службе призывников в ФСБ
Хинштейн разъяснил поправки о службе призывников в ФСБ - РИА Новости, 06.12.2023
Хинштейн разъяснил поправки о службе призывников в ФСБ
В поправках, которыми предлагается разрешить службу по призыву в Федеральной службе безопасности, речь идет только о пограничниках, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T17:15
2023-12-06T17:20
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр хинштейн
россия
василий пискарев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В поправках, которыми предлагается разрешить службу по призыву в Федеральной службе безопасности, речь идет только о пограничниках, заявил РИА Новости глава комитета ГД по информполитике, один из авторов поправок Александр Хинштейн."Речь идет только о пограничниках", - ответил Хинштейн на вопрос корреспондента РИА Новости о том, кого коснется поправка.Ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев сообщил РИА Новости, что у призывников появится возможность служить в Пограничной службе ФСБ России в случае принятия поправок к законопроекту о добровольческих формированиях Росгвардии.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр хинштейн, россия, василий пискарев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Александр Хинштейн, Россия, Василий Пискарев, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Хинштейн разъяснил поправки о службе призывников в ФСБ

Хинштейн: в поправках о службе в ФСБ по призыву речь идет только о пограничниках

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В поправках, которыми предлагается разрешить службу по призыву в Федеральной службе безопасности, речь идет только о пограничниках, заявил РИА Новости глава комитета ГД по информполитике, один из авторов поправок Александр Хинштейн.
«
"Речь идет только о пограничниках", - ответил Хинштейн на вопрос корреспондента РИА Новости о том, кого коснется поправка.
Ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев сообщил РИА Новости, что у призывников появится возможность служить в Пограничной службе ФСБ России в случае принятия поправок к законопроекту о добровольческих формированиях Росгвардии.
Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
В Госдуме не видят необходимости в увеличении срока службы по призыву
4 декабря, 13:47
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр ХинштейнРоссияВасилий ПискаревФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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