https://ria.ru/20231206/prizyv-1914169366.html

Хинштейн разъяснил поправки о службе призывников в ФСБ

Хинштейн разъяснил поправки о службе призывников в ФСБ - РИА Новости, 06.12.2023

Хинштейн разъяснил поправки о службе призывников в ФСБ

В поправках, которыми предлагается разрешить службу по призыву в Федеральной службе безопасности, речь идет только о пограничниках, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T17:15

2023-12-06T17:15

2023-12-06T17:20

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр хинштейн

россия

василий пискарев

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В поправках, которыми предлагается разрешить службу по призыву в Федеральной службе безопасности, речь идет только о пограничниках, заявил РИА Новости глава комитета ГД по информполитике, один из авторов поправок Александр Хинштейн."Речь идет только о пограничниках", - ответил Хинштейн на вопрос корреспондента РИА Новости о том, кого коснется поправка.Ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев сообщил РИА Новости, что у призывников появится возможность служить в Пограничной службе ФСБ России в случае принятия поправок к законопроекту о добровольческих формированиях Росгвардии.

https://ria.ru/20231204/prizyv-1913629719.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр хинштейн, россия, василий пискарев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)