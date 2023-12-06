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В Госдуму внесли поправки о военной службе по призыву в органах ФСБ - РИА Новости, 06.12.2023
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13:50 06.12.2023 (обновлено: 16:03 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/prizyv-1914105175.html
В Госдуму внесли поправки о военной службе по призыву в органах ФСБ
В Госдуму внесли поправки о военной службе по призыву в органах ФСБ - РИА Новости, 06.12.2023
В Госдуму внесли поправки о военной службе по призыву в органах ФСБ
В ФСБ можно будет проходить военную службу по призыву, следует из текста поправок к проекту о добровольческих формированиях, доступных в думской электронной... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:50
2023-12-06T16:03
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
госдума рф
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В ФСБ можно будет проходить военную службу по призыву, следует из текста поправок к проекту о добровольческих формированиях, доступных в думской электронной базе.&quot;Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ &quot;О воинской обязанности и военной службе&quot; &lt;...&gt; абзац первый пункта 3 статьи 36 после слов &quot;Российской Федерации&quot; дополнить словами &quot;органах Федеральной службы безопасности&quot;, — указано в документе.Сейчас в пункте 3 статьи 36 указано, что военную службу по призыву граждане проходят в Вооруженных силах, органах государственной охраны и других войсках.При этом в текст закона "О Федеральной службе безопасности" предлагают внести поправку, согласно которой проходить службу по призыву в ФСБ не смогут граждане, признанные иностранными агентами.Также по призыву не смогут служить обладатели иностранного гражданства или вида на жительства, снятой или погашенной судимости, а также лица, употреблявшие наркотические или психотропные вещества без назначения врачаСейчас в России проводится осенний призыв на военную службу. Как сообщали в Минобороны, в войска планируют набрать 130 тысяч человек.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, госдума рф
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Госдума РФ
В Госдуму внесли поправки о военной службе по призыву в органах ФСБ

Поправки в законопроект разрешат проходить службу по призыву в органах ФСБ

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ФСБ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В ФСБ можно будет проходить военную службу по призыву, следует из текста поправок к проекту о добровольческих формированиях, доступных в думской электронной базе.
«

"Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" <...> абзац первый пункта 3 статьи 36 после слов "Российской Федерации" дополнить словами "органах Федеральной службы безопасности", — указано в документе.

Сейчас в пункте 3 статьи 36 указано, что военную службу по призыву граждане проходят в Вооруженных силах, органах государственной охраны и других войсках.
При этом в текст закона "О Федеральной службе безопасности" предлагают внести поправку, согласно которой проходить службу по призыву в ФСБ не смогут граждане, признанные иностранными агентами.
Также по призыву не смогут служить обладатели иностранного гражданства или вида на жительства, снятой или погашенной судимости, а также лица, употреблявшие наркотические или психотропные вещества без назначения врача
Сейчас в России проводится осенний призыв на военную службу. Как сообщали в Минобороны, в войска планируют набрать 130 тысяч человек.
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьГосдума РФ
 
 
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