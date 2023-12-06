https://ria.ru/20231206/prizyv-1914105175.html

В Госдуму внесли поправки о военной службе по призыву в органах ФСБ

В Госдуму внесли поправки о военной службе по призыву в органах ФСБ - РИА Новости, 06.12.2023

В Госдуму внесли поправки о военной службе по призыву в органах ФСБ

В ФСБ можно будет проходить военную службу по призыву, следует из текста поправок к проекту о добровольческих формированиях, доступных в думской электронной... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T13:50

2023-12-06T13:50

2023-12-06T16:03

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

госдума рф

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В ФСБ можно будет проходить военную службу по призыву, следует из текста поправок к проекту о добровольческих формированиях, доступных в думской электронной базе."Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" <...> абзац первый пункта 3 статьи 36 после слов "Российской Федерации" дополнить словами "органах Федеральной службы безопасности", — указано в документе.Сейчас в пункте 3 статьи 36 указано, что военную службу по призыву граждане проходят в Вооруженных силах, органах государственной охраны и других войсках.При этом в текст закона "О Федеральной службе безопасности" предлагают внести поправку, согласно которой проходить службу по призыву в ФСБ не смогут граждане, признанные иностранными агентами.Также по призыву не смогут служить обладатели иностранного гражданства или вида на жительства, снятой или погашенной судимости, а также лица, употреблявшие наркотические или психотропные вещества без назначения врачаСейчас в России проводится осенний призыв на военную службу. Как сообщали в Минобороны, в войска планируют набрать 130 тысяч человек.

https://ria.ru/20231204/prizyv-1913629719.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, госдума рф