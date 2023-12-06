https://ria.ru/20231206/prizyv-1914105175.html
В Госдуму внесли поправки о военной службе по призыву в органах ФСБ
В Госдуму внесли поправки о военной службе по призыву в органах ФСБ - РИА Новости, 06.12.2023
В Госдуму внесли поправки о военной службе по призыву в органах ФСБ
В ФСБ можно будет проходить военную службу по призыву, следует из текста поправок к проекту о добровольческих формированиях, доступных в думской электронной... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:50
2023-12-06T13:50
2023-12-06T16:03
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564980208_0:197:2708:1720_1920x0_80_0_0_673c7fc46e4925d2695bf4c22723c79b.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В ФСБ можно будет проходить военную службу по призыву, следует из текста поправок к проекту о добровольческих формированиях, доступных в думской электронной базе."Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" <...> абзац первый пункта 3 статьи 36 после слов "Российской Федерации" дополнить словами "органах Федеральной службы безопасности", — указано в документе.Сейчас в пункте 3 статьи 36 указано, что военную службу по призыву граждане проходят в Вооруженных силах, органах государственной охраны и других войсках.При этом в текст закона "О Федеральной службе безопасности" предлагают внести поправку, согласно которой проходить службу по призыву в ФСБ не смогут граждане, признанные иностранными агентами.Также по призыву не смогут служить обладатели иностранного гражданства или вида на жительства, снятой или погашенной судимости, а также лица, употреблявшие наркотические или психотропные вещества без назначения врачаСейчас в России проводится осенний призыв на военную службу. Как сообщали в Минобороны, в войска планируют набрать 130 тысяч человек.
https://ria.ru/20231204/prizyv-1913629719.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564980208_0:9:2708:2040_1920x0_80_0_0_f3ffbad0909ef4e1e7f319a7b8e6022c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, госдума рф
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Госдума РФ
В Госдуму внесли поправки о военной службе по призыву в органах ФСБ
Поправки в законопроект разрешат проходить службу по призыву в органах ФСБ
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости.
В ФСБ можно будет проходить военную службу по призыву, следует из текста поправок к проекту о добровольческих формированиях, доступных в думской электронной базе
.
«
"Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" <...> абзац первый пункта 3 статьи 36 после слов "Российской Федерации" дополнить словами "органах Федеральной службы безопасности", — указано в документе.
Сейчас в пункте 3 статьи 36 указано, что военную службу по призыву граждане проходят в Вооруженных силах, органах государственной охраны и других войсках.
При этом в текст закона "О Федеральной службе безопасности" предлагают внести поправку, согласно которой проходить службу по призыву в ФСБ не смогут граждане, признанные иностранными агентами.
Также по призыву не смогут служить обладатели иностранного гражданства или вида на жительства, снятой или погашенной судимости, а также лица, употреблявшие наркотические или психотропные вещества без назначения врача
Сейчас в России проводится осенний призыв на военную службу. Как сообщали в Минобороны, в войска планируют набрать 130 тысяч человек.
В Госдуме не видят необходимости в увеличении срока службы по призыву