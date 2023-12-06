https://ria.ru/20231206/preparaty-1914059052.html

Фонд "Круг добра" получит около десяти новых уникальных препаратов

Фонд "Круг добра" получит около десяти новых уникальных препаратов - РИА Новости, 06.12.2023

Фонд "Круг добра" получит около десяти новых уникальных препаратов

Около десяти новых уникальных лекарственных препаратов скоро будут доступны детям через фонд "Круг добра", фонд ожидает их регистрации и получения доказательств РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T11:01

2023-12-06T11:01

2023-12-06T14:03

общество

фонд "круг добра"

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Около десяти новых уникальных лекарственных препаратов скоро будут доступны детям через фонд "Круг добра", фонд ожидает их регистрации и получения доказательств эффективности, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко."В ближайшее время мы ожидаем рассмотрения на министерском совете нескольких подобных уникальных лекарственных препаратов, речь идет ориентировочно примерно о десяти инновационных лекарствах, примерно, для трех тысяч детей. Мы ожидаем получения доказательств эффективности лекарственных препаратов, регистрации этих лекарственных препаратов", - сказал Ткаченко в ходе конференции "Социальное партнерство в интересах детей с тяжелыми заболеваниями".По словам Ткаченко, лекарства станут доступны российским детям если их одобрит министерский совет.Он отметил, что сумма, которая будет направлена на закупку лекарств, составляет около 40 миллиардов рублей.Ткаченко также подчеркнул, что фонд в 2023 году сделал большой вклад в борьбу с гепатитом С."От фонда "Круг добра" стали возможными и доступными лекарственные препараты практически со 100% эффектом", - заключил Ткаченко.

https://ria.ru/20231206/tofatsitinib-1914038416.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, фонд "круг добра", россия