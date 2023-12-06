https://ria.ru/20231206/pozhar-1914182565.html

Пожар в здании консерватории в Санкт-Петербурге ликвидировали

Пожар в здании консерватории в Санкт-Петербурге ликвидировали - РИА Новости, 06.12.2023

Пожар в здании консерватории в Санкт-Петербурге ликвидировали

Пожар в здании консерватории в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T18:02

2023-12-06T18:02

2023-12-06T18:10

санкт-петербург

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пожар в здании консерватории в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее в среду в здании консерватории произошел пожар на площади 100 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали."Пожар в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова - один из самых известных музыкальных вузов мира и первое в России высшее учебное учреждение профессионального музыкального образования. Основана в 1862 году по инициативе Императорского Русского музыкального общества.

https://ria.ru/20231206/pozhar-1914023911.html

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2023

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санкт-петербург, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)