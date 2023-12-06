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Пожар в здании консерватории в Санкт-Петербурге ликвидировали - РИА Новости, 06.12.2023
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18:02 06.12.2023 (обновлено: 18:10 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/pozhar-1914182565.html
Пожар в здании консерватории в Санкт-Петербурге ликвидировали
Пожар в здании консерватории в Санкт-Петербурге ликвидировали - РИА Новости, 06.12.2023
Пожар в здании консерватории в Санкт-Петербурге ликвидировали
Пожар в здании консерватории в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T18:02
2023-12-06T18:10
санкт-петербург
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пожар в здании консерватории в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее в среду в здании консерватории произошел пожар на площади 100 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали."Пожар в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова - один из самых известных музыкальных вузов мира и первое в России высшее учебное учреждение профессионального музыкального образования. Основана в 1862 году по инициативе Императорского Русского музыкального общества.
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санкт-петербург, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Санкт-Петербург, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в здании консерватории в Санкт-Петербурге ликвидировали

МЧС сообщило о ликвидации пожара в здании консерватории в Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАвтомобиль пожарной службы на месте возгорания в здании Санкт-Петербургской консерватории
Автомобиль пожарной службы на месте возгорания в здании Санкт-Петербургской консерватории - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Автомобиль пожарной службы на месте возгорания в здании Санкт-Петербургской консерватории
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пожар в здании консерватории в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее в среду в здании консерватории произошел пожар на площади 100 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали.
"Пожар в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова - один из самых известных музыкальных вузов мира и первое в России высшее учебное учреждение профессионального музыкального образования. Основана в 1862 году по инициативе Императорского Русского музыкального общества.
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Санкт-ПетербургПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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