https://ria.ru/20231206/pozhar-1914122349.html
Пожар в здании консерватории в Петербурге локализовали
Пожар в здании консерватории в Петербурге локализовали - РИА Новости, 06.12.2023
Пожар в здании консерватории в Петербурге локализовали
Пожар в здании Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова на площади 100 квадратных метров локализован, никто не пострадал, РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:39
2023-12-06T14:39
2023-12-06T14:50
происшествия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пожар в здании Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова на площади 100 квадратных метров локализован, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее городское ГУМЧС сообщило, что произошел пожар на 1-м этаже, людей эвакуировали. Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга устанавливает все обстоятельства."Пожар локализован на площади 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в настоящее время проводятся работы по реставрации Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова - один из самых известных музыкальных вузов мира и первое в России высшее учебное учреждение профессионального музыкального образования. Основана в 1862 году по инициативе Императорского Русского музыкального общества.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в здании консерватории в Петербурге локализовали
Пожар в здании консерватории в Петербурге локализовали на ста квадратных метрах
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пожар в здании Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова на площади 100 квадратных метров локализован, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее городское ГУМЧС сообщило, что произошел пожар на 1-м этаже, людей эвакуировали. Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
устанавливает все обстоятельства.
"Пожар локализован на площади 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в настоящее время проводятся работы по реставрации Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова - один из самых известных музыкальных вузов мира и первое в России высшее учебное учреждение профессионального музыкального образования. Основана в 1862 году по инициативе Императорского Русского музыкального общества.
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