https://ria.ru/20231206/pozhar-1914122349.html

Пожар в здании консерватории в Петербурге локализовали

Пожар в здании консерватории в Петербурге локализовали - РИА Новости, 06.12.2023

Пожар в здании консерватории в Петербурге локализовали

Пожар в здании Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова на площади 100 квадратных метров локализован, никто не пострадал, РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:39

2023-12-06T14:39

2023-12-06T14:50

происшествия

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пожар в здании Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова на площади 100 квадратных метров локализован, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее городское ГУМЧС сообщило, что произошел пожар на 1-м этаже, людей эвакуировали. Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга устанавливает все обстоятельства."Пожар локализован на площади 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в настоящее время проводятся работы по реставрации Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова - один из самых известных музыкальных вузов мира и первое в России высшее учебное учреждение профессионального музыкального образования. Основана в 1862 году по инициативе Императорского Русского музыкального общества.

https://ria.ru/20231206/pozhar-1914023911.html

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Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)