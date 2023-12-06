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Работающие родители получат пособия по уходу за ребенком-инвалидом в МО

Работающие родители получат пособия по уходу за ребенком-инвалидом в МО - РИА Новости, 06.12.2023

Работающие родители получат пособия по уходу за ребенком-инвалидом в МО

Родители, работающие неполный день, смогут претендовать на денежные пособия по уходу за ребенком-инвалидом в Московской области со следующего года. Об этом... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T18:24

2023-12-06T18:24

2023-12-06T18:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Родители, работающие неполный день, смогут претендовать на денежные пособия по уходу за ребенком-инвалидом в Московской области со следующего года. Об этом сообщил телеканал "360".Так, у опекунов и родителей появится возможность работать дистанционно, на дому, а также в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых.Отмечается, что изменения в указ Президента о ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, вступят в силу с 1 января 2024 года.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)