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Работающие родители получат пособия по уходу за ребенком-инвалидом в МО - РИА Новости, 06.12.2023
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Новости Подмосковья
 
18:24 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/posobie-1914191533.html
Работающие родители получат пособия по уходу за ребенком-инвалидом в МО
Работающие родители получат пособия по уходу за ребенком-инвалидом в МО - РИА Новости, 06.12.2023
Работающие родители получат пособия по уходу за ребенком-инвалидом в МО
Родители, работающие неполный день, смогут претендовать на денежные пособия по уходу за ребенком-инвалидом в Московской области со следующего года. Об этом... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T18:24
2023-12-06T18:24
новости подмосковья
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Родители, работающие неполный день, смогут претендовать на денежные пособия по уходу за ребенком-инвалидом в Московской области со следующего года. Об этом сообщил телеканал "360".Так, у опекунов и родителей появится возможность работать дистанционно, на дому, а также в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых.Отмечается, что изменения в указ Президента о ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, вступят в силу с 1 января 2024 года.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Работающие родители получат пособия по уходу за ребенком-инвалидом в МО

CC0 / / Женщина работает за ноутбком
Женщина работает за ноутбком - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
CC0 / /
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Родители, работающие неполный день, смогут претендовать на денежные пособия по уходу за ребенком-инвалидом в Московской области со следующего года. Об этом сообщил телеканал "360".
Так, у опекунов и родителей появится возможность работать дистанционно, на дому, а также в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых.
Отмечается, что изменения в указ Президента о ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, вступят в силу с 1 января 2024 года.
 
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