https://ria.ru/20231206/popov-1914236516.html

Украинские СМИ сообщили о причастности СБУ к подрыву машины Попова

Украинские СМИ сообщили о причастности СБУ к подрыву машины Попова - РИА Новости, 06.12.2023

Украинские СМИ сообщили о причастности СБУ к подрыву машины Попова

Служба безопасности Украины причастна к сегодняшнему теракту в Луганске, в результате которого погиб депутат Народного совета ЛНР Олег Попов, сообщает... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T23:11

2023-12-06T23:11

2023-12-06T23:11

в мире

луганск

луганская народная республика

украина

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914181769_0:1:2536:1428_1920x0_80_0_0_b5752d2c1833c19db835d2236fd79a27.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины причастна к сегодняшнему теракту в Луганске, в результате которого погиб депутат Народного совета ЛНР Олег Попов, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на свои источники. Попов погиб в результате подрыва автомобиля у стадиона "Авангард" в Луганске, об этом сообщал депутат парламента республики Юрий Юров. По факту гибели Попова Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса, включая статью о теракте. "К ликвидации депутата Народного совета ЛНР Олега Попова причастна СБУ", - говорится в сообщении телеканала.

https://ria.ru/20231206/gibel-1914209974.html

луганск

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганск, луганская народная республика, украина, служба безопасности украины