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Украинские СМИ сообщили о причастности СБУ к подрыву машины Попова - РИА Новости, 06.12.2023
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23:11 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/popov-1914236516.html
Украинские СМИ сообщили о причастности СБУ к подрыву машины Попова
Украинские СМИ сообщили о причастности СБУ к подрыву машины Попова - РИА Новости, 06.12.2023
Украинские СМИ сообщили о причастности СБУ к подрыву машины Попова
Служба безопасности Украины причастна к сегодняшнему теракту в Луганске, в результате которого погиб депутат Народного совета ЛНР Олег Попов, сообщает... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T23:11
2023-12-06T23:11
в мире
луганск
луганская народная республика
украина
служба безопасности украины
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины причастна к сегодняшнему теракту в Луганске, в результате которого погиб депутат Народного совета ЛНР Олег Попов, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на свои источники. Попов погиб в результате подрыва автомобиля у стадиона "Авангард" в Луганске, об этом сообщал депутат парламента республики Юрий Юров. По факту гибели Попова Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса, включая статью о теракте. "К ликвидации депутата Народного совета ЛНР Олега Попова причастна СБУ", - говорится в сообщении телеканала.
https://ria.ru/20231206/gibel-1914209974.html
луганск
луганская народная республика
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в мире, луганск, луганская народная республика, украина, служба безопасности украины
В мире, Луганск, Луганская Народная Республика, Украина, Служба безопасности Украины
Украинские СМИ сообщили о причастности СБУ к подрыву машины Попова

Общественное: к подрыву автомобиля депутата Попова в Луганске причастна СБУ

© СК РоссииМесто взрыва автомобиля в Луганске
Место взрыва автомобиля в Луганске
© СК России
Место взрыва автомобиля в Луганске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины причастна к сегодняшнему теракту в Луганске, в результате которого погиб депутат Народного совета ЛНР Олег Попов, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на свои источники.
Попов погиб в результате подрыва автомобиля у стадиона "Авангард" в Луганске, об этом сообщал депутат парламента республики Юрий Юров. По факту гибели Попова Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса, включая статью о теракте.
«
"К ликвидации депутата Народного совета ЛНР Олега Попова причастна СБУ", - говорится в сообщении телеканала.
Депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Пасечник прокомментировал гибель депутата ЛНР Олега Попова
Вчера, 19:30
 
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