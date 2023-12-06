https://ria.ru/20231206/popov-1914236516.html
Украинские СМИ сообщили о причастности СБУ к подрыву машины Попова
Украинские СМИ сообщили о причастности СБУ к подрыву машины Попова - РИА Новости, 06.12.2023
Украинские СМИ сообщили о причастности СБУ к подрыву машины Попова
Служба безопасности Украины причастна к сегодняшнему теракту в Луганске, в результате которого погиб депутат Народного совета ЛНР Олег Попов, сообщает... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T23:11
2023-12-06T23:11
2023-12-06T23:11
в мире
луганск
луганская народная республика
украина
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914181769_0:1:2536:1428_1920x0_80_0_0_b5752d2c1833c19db835d2236fd79a27.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины причастна к сегодняшнему теракту в Луганске, в результате которого погиб депутат Народного совета ЛНР Олег Попов, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на свои источники. Попов погиб в результате подрыва автомобиля у стадиона "Авангард" в Луганске, об этом сообщал депутат парламента республики Юрий Юров. По факту гибели Попова Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса, включая статью о теракте. "К ликвидации депутата Народного совета ЛНР Олега Попова причастна СБУ", - говорится в сообщении телеканала.
https://ria.ru/20231206/gibel-1914209974.html
луганск
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914181769_68:0:1972:1428_1920x0_80_0_0_179f3dba32d4870505f4ebaaa638ab78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганск, луганская народная республика, украина, служба безопасности украины
В мире, Луганск, Луганская Народная Республика, Украина, Служба безопасности Украины
Украинские СМИ сообщили о причастности СБУ к подрыву машины Попова
Общественное: к подрыву автомобиля депутата Попова в Луганске причастна СБУ