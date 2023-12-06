https://ria.ru/20231206/popov-1914173155.html

Биография Олега Попова

Биография Олега Попова - РИА Новости, 06.12.2023

Биография Олега Попова

Олег Николаевич Попов родился 16 апреля 1972 года в Луганске (Украинская ССР, ныне – Луганская Народная Республика (ЛНР), Россия). РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T17:32

2023-12-06T17:32

2023-12-06T17:32

справки

олег попов

луганск

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Олег Николаевич Попов родился 16 апреля 1972 года в Луганске (Украинская ССР, ныне – Луганская Народная Республика (ЛНР), Россия).После окончания профтехучилища работал электрогазосварщиком на Луганском тепловозостроительном заводе.Окончил Харьковский аэрокосмический университет имени Жуковского (ныне – Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт") и Луганский государственный университет имени Владимира Даля.Работал экспедитором, экономистом на Луганском заводе горноспасательной техники "Горизонт".До 2014 года занимался частным предпринимательством в сфере производства детских и взрослых изделий из трикотажа.Избирался депутатом Народного Совета ЛНР первого и третьего созывов. Возглавлял парламентский комитет по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина.В сентябре 2022 года на парламентария было организовано покушение.6 декабря 2023 года Олег Попов погиб в результате взрыва автомобиля в Луганске.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, олег попов, луганск