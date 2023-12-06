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Биография Олега Попова
Биография Олега Попова - РИА Новости, 06.12.2023
Биография Олега Попова
Олег Николаевич Попов родился 16 апреля 1972 года в Луганске (Украинская ССР, ныне – Луганская Народная Республика (ЛНР), Россия). РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T17:32
2023-12-06T17:32
2023-12-06T17:32
справки
олег попов
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Олег Николаевич Попов родился 16 апреля 1972 года в Луганске (Украинская ССР, ныне – Луганская Народная Республика (ЛНР), Россия).После окончания профтехучилища работал электрогазосварщиком на Луганском тепловозостроительном заводе.Окончил Харьковский аэрокосмический университет имени Жуковского (ныне – Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт") и Луганский государственный университет имени Владимира Даля.Работал экспедитором, экономистом на Луганском заводе горноспасательной техники "Горизонт".До 2014 года занимался частным предпринимательством в сфере производства детских и взрослых изделий из трикотажа.Избирался депутатом Народного Совета ЛНР первого и третьего созывов. Возглавлял парламентский комитет по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина.В сентябре 2022 года на парламентария было организовано покушение.6 декабря 2023 года Олег Попов погиб в результате взрыва автомобиля в Луганске.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, олег попов, луганск
Справки, Олег Попов, Луганск
Олег Николаевич Попов родился 16 апреля 1972 года
в Луганске (Украинская ССР, ныне – Луганская Народная Республика (ЛНР), Россия).
После окончания профтехучилища работал электрогазосварщиком на Луганском тепловозостроительном заводе.
Окончил Харьковский аэрокосмический университет имени Жуковского (ныне – Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт") и Луганский государственный университет имени Владимира Даля.
Работал экспедитором, экономистом на Луганском заводе горноспасательной техники "Горизонт".
До 2014 года занимался частным предпринимательством в сфере производства детских и взрослых изделий из трикотажа.
Избирался депутатом Народного Совета ЛНР
первого и третьего созывов. Возглавлял парламентский комитет по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина.
В сентябре 2022 года на парламентария было организовано покушение.
6 декабря 2023 года Олег Попов погиб
в результате взрыва автомобиля в Луганске.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников