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Биография Олега Попова - РИА Новости, 06.12.2023
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17:32 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/popov-1914173155.html
Биография Олега Попова
Биография Олега Попова - РИА Новости, 06.12.2023
Биография Олега Попова
Олег Николаевич Попов родился 16 апреля 1972 года в Луганске (Украинская ССР, ныне – Луганская Народная Республика (ЛНР), Россия). РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T17:32
2023-12-06T17:32
справки
олег попов
луганск
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Олег Николаевич Попов родился 16 апреля 1972 года в Луганске (Украинская ССР, ныне – Луганская Народная Республика (ЛНР), Россия).После окончания профтехучилища работал электрогазосварщиком на Луганском тепловозостроительном заводе.Окончил Харьковский аэрокосмический университет имени Жуковского (ныне – Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт") и Луганский государственный университет имени Владимира Даля.Работал экспедитором, экономистом на Луганском заводе горноспасательной техники "Горизонт".До 2014 года занимался частным предпринимательством в сфере производства детских и взрослых изделий из трикотажа.Избирался депутатом Народного Совета ЛНР первого и третьего созывов. Возглавлял парламентский комитет по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина.В сентябре 2022 года на парламентария было организовано покушение.6 декабря 2023 года Олег Попов погиб в результате взрыва автомобиля в Луганске.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, олег попов, луганск
Справки, Олег Попов, Луганск

Биография Олега Попова

© Фото : Народный Совет ЛНР/ВКонтактеДепутат Народного Совета ЛНР Олег Попов
Депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : Народный Совет ЛНР/ВКонтакте
Депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов
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Олег Николаевич Попов родился 16 апреля 1972 года в Луганске (Украинская ССР, ныне – Луганская Народная Республика (ЛНР), Россия).
После окончания профтехучилища работал электрогазосварщиком на Луганском тепловозостроительном заводе.
Окончил Харьковский аэрокосмический университет имени Жуковского (ныне – Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт") и Луганский государственный университет имени Владимира Даля.
Работал экспедитором, экономистом на Луганском заводе горноспасательной техники "Горизонт".
До 2014 года занимался частным предпринимательством в сфере производства детских и взрослых изделий из трикотажа.
Избирался депутатом Народного Совета ЛНР первого и третьего созывов. Возглавлял парламентский комитет по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина.
В сентябре 2022 года на парламентария было организовано покушение.
6 декабря 2023 года Олег Попов погиб в результате взрыва автомобиля в Луганске.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиОлег ПоповЛуганск
 
 
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