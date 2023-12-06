https://ria.ru/20231206/popov-1914173056.html
В Народном совете ЛНР подтвердили гибель депутата Попова при подрыве авто
В Народном совете ЛНР подтвердили гибель депутата Попова при подрыве авто - РИА Новости, 06.12.2023
В Народном совете ЛНР подтвердили гибель депутата Попова при подрыве авто
Депутат Народного совета ЛНР третьего созыва Олег Попов погиб в результате подрыва автомобиля у стадиона "Авангард" в Луганске, сообщил в телеграм-канале... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T17:26
2023-12-06T17:26
2023-12-06T17:49
происшествия
луганск
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Депутат Народного совета ЛНР третьего созыва Олег Попов погиб в результате подрыва автомобиля у стадиона "Авангард" в Луганске, сообщил в телеграм-канале депутат парламента республики Юрий Юров.Ранее о том, что в результате взрыва автомобиля в среду в Луганске погиб, предположительно, Попов, сообщал РИА Новости информированный источник."В результате подрыва автомобиля возле стадиона "Авангард" в Луганске погиб наш коллега, депутат Народного совета ЛНР ... третьего созыва, участник Народного ополчения Донбасса, вставший на защиту республики с первых дней, Олег Николаевич Попов", - написал Юров.По словам Юрова, это уже второе покушение на Попова. Первое, по его словам, произошло 20 сентября 2022 года. Юров также уточняет, что исполнителя тогда задержали, заказчиком выступили сотрудники СБУ.
https://ria.ru/20231206/popov-1914173155.html
луганск
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Видео с места взрыва в центре Луганска
Видео с места взрыва в центре Луганска
2023-12-06T17:26
true
PT0M07S
РИА Новости
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происшествия, луганск, луганская народная республика
Происшествия, Луганск, Луганская Народная Республика
В Народном совете ЛНР подтвердили гибель депутата Попова при подрыве авто
В Народном совете ЛНР подтвердили гибель депутата Олега Попова при подрыве авто