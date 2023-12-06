https://ria.ru/20231206/popov-1914173056.html

В Народном совете ЛНР подтвердили гибель депутата Попова при подрыве авто

В Народном совете ЛНР подтвердили гибель депутата Попова при подрыве авто - РИА Новости, 06.12.2023

В Народном совете ЛНР подтвердили гибель депутата Попова при подрыве авто

Депутат Народного совета ЛНР третьего созыва Олег Попов погиб в результате подрыва автомобиля у стадиона "Авангард" в Луганске, сообщил в телеграм-канале... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T17:26

2023-12-06T17:26

2023-12-06T17:49

происшествия

луганск

луганская народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914158513_0:105:2048:1257_1920x0_80_0_0_cb36cda461d04147d2796e56affbf5ef.jpg

ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Депутат Народного совета ЛНР третьего созыва Олег Попов погиб в результате подрыва автомобиля у стадиона "Авангард" в Луганске, сообщил в телеграм-канале депутат парламента республики Юрий Юров.Ранее о том, что в результате взрыва автомобиля в среду в Луганске погиб, предположительно, Попов, сообщал РИА Новости информированный источник."В результате подрыва автомобиля возле стадиона "Авангард" в Луганске погиб наш коллега, депутат Народного совета ЛНР ... третьего созыва, участник Народного ополчения Донбасса, вставший на защиту республики с первых дней, Олег Николаевич Попов", - написал Юров.По словам Юрова, это уже второе покушение на Попова. Первое, по его словам, произошло 20 сентября 2022 года. Юров также уточняет, что исполнителя тогда задержали, заказчиком выступили сотрудники СБУ.

https://ria.ru/20231206/popov-1914173155.html

луганск

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео с места взрыва в центре Луганска Видео с места взрыва в центре Луганска 2023-12-06T17:26 true PT0M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, луганск, луганская народная республика