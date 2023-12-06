https://ria.ru/20231206/pomosch-1914234386.html

Байден объяснил, почему конгресс должен поддержать помощь Киеву

Байден объяснил, почему конгресс должен поддержать помощь Киеву - РИА Новости, 06.12.2023

Байден объяснил, почему конгресс должен поддержать помощь Киеву

Если конгресс не поддержит запрос Белого дома о новой помощи Киеву, это может привести к вовлечению США в конфликт с РФ, заявил американский президент Джо... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T22:39

2023-12-06T22:39

2023-12-06T22:39

в мире

россия

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джо байден

нато

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Если конгресс не поддержит запрос Белого дома о новой помощи Киеву, это может привести к вовлечению США в конфликт с РФ, заявил американский президент Джо Байден. По его словам, помощь Украине нужна, чтобы не позволить России преобладать в конфликте, поскольку по достижению целей СВО РФ "продолжит". "Если (президент РФ Владимир) Путин нападет на союзника по НАТО, если он продолжит и атакует союзника по НАТО, а мы как участники альянса обязались защищать каждый дюйм его территории, тогда получится то, чего мы не ищем, чего сейчас не происходит: американские солдаты сражаются с российскими", - сказал Байден в Белом доме. По данным телеканала NBC News, Демократическая и Республиканская партии попытались согласовать позиции по запросу Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, но эти переговоры провалились, так как стороны не смогли договорится по поводу требований республиканцев об ужесточении миграционного законодательства. Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат - 8 января.

https://ria.ru/20231206/podderzhka-1914232275.html

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в мире, россия, украина, киев, джо байден, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году