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США выделили новый пакет военной помощи Украине
США выделили новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 06.12.2023
США выделили новый пакет военной помощи Украине
США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму в 175 миллионов долларов и предупредили, что он может стать одним из последних, если конгресс не... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T20:58
2023-12-06T20:58
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ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму в 175 миллионов долларов и предупредили, что он может стать одним из последних, если конгресс не одобрит продолжение финансирования.Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что украинцы получат боеприпасы для систем ПВО, реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерии, а также противорадарные авиационные ракеты HARM."Если конгресс не одобрит запрос президента на дополнительное финансирование национальной безопасности, это станет одним из последних пакетов оборонного содействия, которые мы предоставляем Украине", - заявил Блинкен.Поставки со складов Пентагона включают также противотанковые ракеты, боеприпасы для стрелкового вооружения, инженерные боеприпасы, "средства защиты критической национальной инфраструктуры".
https://ria.ru/20231206/novosti-1913998651.html
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в мире, сша, украина
США выделили новый пакет военной помощи Украине
США выделили новый пакет военной помощи Украине на 175 миллионов долларов
ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму в 175 миллионов долларов и предупредили, что он может стать одним из последних, если конгресс не одобрит продолжение финансирования.
Госсекретарь Энтони Блинкен
заявил, что украинцы получат боеприпасы для систем ПВО, реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерии, а также противорадарные авиационные ракеты HARM.
"Если конгресс не одобрит запрос президента на дополнительное финансирование национальной безопасности, это станет одним из последних пакетов оборонного содействия, которые мы предоставляем Украине", - заявил Блинкен.
Поставки со складов Пентагона
включают также противотанковые ракеты, боеприпасы для стрелкового вооружения, инженерные боеприпасы, "средства защиты критической национальной инфраструктуры".
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