Рейтинг@Mail.ru
США выделили новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:58 06.12.2023 (обновлено: 21:08 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/pomosch-1914223236.html
США выделили новый пакет военной помощи Украине
США выделили новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 06.12.2023
США выделили новый пакет военной помощи Украине
США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму в 175 миллионов долларов и предупредили, что он может стать одним из последних, если конгресс не... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T20:58
2023-12-06T21:08
в мире
сша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877777257_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_6d97d9dff964b0a1aeb2732c438388fc.jpg
ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму в 175 миллионов долларов и предупредили, что он может стать одним из последних, если конгресс не одобрит продолжение финансирования.Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что украинцы получат боеприпасы для систем ПВО, реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерии, а также противорадарные авиационные ракеты HARM."Если конгресс не одобрит запрос президента на дополнительное финансирование национальной безопасности, это станет одним из последних пакетов оборонного содействия, которые мы предоставляем Украине", - заявил Блинкен.Поставки со складов Пентагона включают также противотанковые ракеты, боеприпасы для стрелкового вооружения, инженерные боеприпасы, "средства защиты критической национальной инфраструктуры".
https://ria.ru/20231206/novosti-1913998651.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877777257_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_c485bb33cd46ab2aa86427dff3a9e3f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина
В мире, США, Украина
США выделили новый пакет военной помощи Украине

США выделили новый пакет военной помощи Украине на 175 миллионов долларов

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе в США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе в США - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму в 175 миллионов долларов и предупредили, что он может стать одним из последних, если конгресс не одобрит продолжение финансирования.
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что украинцы получат боеприпасы для систем ПВО, реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерии, а также противорадарные авиационные ракеты HARM.
"Если конгресс не одобрит запрос президента на дополнительное финансирование национальной безопасности, это станет одним из последних пакетов оборонного содействия, которые мы предоставляем Украине", - заявил Блинкен.
Поставки со складов Пентагона включают также противотанковые ракеты, боеприпасы для стрелкового вооружения, инженерные боеприпасы, "средства защиты критической национальной инфраструктуры".
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Очень плохие новости для Европы: она исполнит мечту Украины
Вчера, 08:00
 
В миреСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала