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В Кремле прокомментировали сокращение западной помощи Украине - РИА Новости, 06.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:59 06.12.2023 (обновлено: 13:00 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/pomosch-1914087993.html
В Кремле прокомментировали сокращение западной помощи Украине
В Кремле прокомментировали сокращение западной помощи Украине - РИА Новости, 06.12.2023
В Кремле прокомментировали сокращение западной помощи Украине
Сокращение западной помощи Украине и готовность Киева к переговорам между собой не связаны, для России же главное - достижение своих целей, и если ее оппоненты... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:59
2023-12-06T13:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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АБУ-ДАБИ, 6 дек - РИА Новости. Сокращение западной помощи Украине и готовность Киева к переговорам между собой не связаны, для России же главное - достижение своих целей, и если ее оппоненты отвергают возможность диалога, спецоперация продолжается, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это никак не связано", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, поступало ли предложение от Киева к переговорам с учетом сокращения западной помощи Украине. "Ещё раз повторяю, для нас главное достичь наших целей. Конечно, предпочтительней достижение этих целей политико-дипломатическими средствами. И когда Запад и украинцы отвергают эти методы, то тогда продолжается специальная военная операция", - добавил он. Конгресс США до сих пор не согласовал запрос администрации о 61 миллиарде долларов для Украины и может не сделать этого до конца года, когда иссякнут выделенные ранее средства. В Белом доме признавали, что отсутствие поддержки США заставит сомневаться и союзников в дальнейшей поддержке Киева. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html
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в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
В Кремле прокомментировали сокращение западной помощи Украине

Песков: сокращение помощи Запада и готовность Украины к переговорам не связаны

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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АБУ-ДАБИ, 6 дек - РИА Новости. Сокращение западной помощи Украине и готовность Киева к переговорам между собой не связаны, для России же главное - достижение своих целей, и если ее оппоненты отвергают возможность диалога, спецоперация продолжается, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это никак не связано", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, поступало ли предложение от Киева к переговорам с учетом сокращения западной помощи Украине.
"Ещё раз повторяю, для нас главное достичь наших целей. Конечно, предпочтительней достижение этих целей политико-дипломатическими средствами. И когда Запад и украинцы отвергают эти методы, то тогда продолжается специальная военная операция", - добавил он.
Конгресс США до сих пор не согласовал запрос администрации о 61 миллиарде долларов для Украины и может не сделать этого до конца года, когда иссякнут выделенные ранее средства. В Белом доме признавали, что отсутствие поддержки США заставит сомневаться и союзников в дальнейшей поддержке Киева.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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30 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссия
 
 
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