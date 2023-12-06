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Новый борт МЧС вылетел с гуманитарной помощью для Газы
Новый борт МЧС вылетел с гуманитарной помощью для Газы - РИА Новости, 06.12.2023
Новый борт МЧС вылетел с гуманитарной помощью для Газы
Очередной транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел в аэропорт египетского города Эль-Ариш с гуманитарной помощью для населения сектора Газа, рассказали РИА РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T10:36
2023-12-06T10:36
2023-12-06T10:40
в мире
россия
эль-ариш
египет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красный полумесяц
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Очередной транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел в аэропорт египетского города Эль-Ариш с гуманитарной помощью для населения сектора Газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства в среду. "Самолет Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел в аэропорт города Эль-Ариш", - сказал собеседник агентства. Спецборт доставит в Египет гуманитарную помощь общим весом 27,5 тонн. В составе груза детское питание, продукты, средства личной гигиены, а также матрасы и одеяла. "Сбор направленной помощи инициирован правительством Республики Ингушетия. Российская гуманитарная помощь будет доставлена на территорию Арабской Республики Египет и передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут ее в сектор Газа", - резюмировал представитель ведомства.
https://ria.ru/20231121/palestina-1910885977.html
https://ria.ru/20231201/gaza-1913282182.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, эль-ариш, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красный полумесяц, ил-76, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Эль-Ариш, Египет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Красный полумесяц, Ил-76, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Новый борт МЧС вылетел с гуманитарной помощью для Газы
Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Эль-Ариш с помощью для населения Газы