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Новый борт МЧС вылетел с гуманитарной помощью для Газы - РИА Новости, 06.12.2023
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10:36 06.12.2023 (обновлено: 10:40 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/pomosch-1914053379.html
Новый борт МЧС вылетел с гуманитарной помощью для Газы
Новый борт МЧС вылетел с гуманитарной помощью для Газы - РИА Новости, 06.12.2023
Новый борт МЧС вылетел с гуманитарной помощью для Газы
Очередной транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел в аэропорт египетского города Эль-Ариш с гуманитарной помощью для населения сектора Газа, рассказали РИА РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T10:36
2023-12-06T10:40
в мире
россия
эль-ариш
египет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красный полумесяц
ил-76
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Очередной транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел в аэропорт египетского города Эль-Ариш с гуманитарной помощью для населения сектора Газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства в среду. "Самолет Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел в аэропорт города Эль-Ариш", - сказал собеседник агентства. Спецборт доставит в Египет гуманитарную помощь общим весом 27,5 тонн. В составе груза детское питание, продукты, средства личной гигиены, а также матрасы и одеяла. "Сбор направленной помощи инициирован правительством Республики Ингушетия. Российская гуманитарная помощь будет доставлена на территорию Арабской Республики Египет и передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут ее в сектор Газа", - резюмировал представитель ведомства.
https://ria.ru/20231121/palestina-1910885977.html
https://ria.ru/20231201/gaza-1913282182.html
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в мире, россия, эль-ариш, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красный полумесяц, ил-76, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Эль-Ариш, Египет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Красный полумесяц, Ил-76, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Новый борт МЧС вылетел с гуманитарной помощью для Газы

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Эль-Ариш с помощью для населения Газы

© МЧС России/TelegramТранспортный самолет Ил-76 МЧС России с гуманитарной помощью для населения сектора Газа
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России с гуманитарной помощью для населения сектора Газа
© МЧС России/Telegram
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России с гуманитарной помощью для населения сектора Газа
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Очередной транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел в аэропорт египетского города Эль-Ариш с гуманитарной помощью для населения сектора Газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства в среду.
"Самолет Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел в аэропорт города Эль-Ариш", - сказал собеседник агентства.
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Спецборт доставит в Египет гуманитарную помощь общим весом 27,5 тонн. В составе груза детское питание, продукты, средства личной гигиены, а также матрасы и одеяла.
"Сбор направленной помощи инициирован правительством Республики Ингушетия. Российская гуманитарная помощь будет доставлена на территорию Арабской Республики Египет и передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут ее в сектор Газа", - резюмировал представитель ведомства.
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В миреРоссияЭль-АришЕгипетМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красный полумесяцИл-76Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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