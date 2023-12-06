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Новый борт МЧС вылетел с гуманитарной помощью для Газы

Новый борт МЧС вылетел с гуманитарной помощью для Газы - РИА Новости, 06.12.2023

Новый борт МЧС вылетел с гуманитарной помощью для Газы

Очередной транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел в аэропорт египетского города Эль-Ариш с гуманитарной помощью для населения сектора Газа, рассказали РИА РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T10:36

2023-12-06T10:36

2023-12-06T10:40

в мире

россия

эль-ариш

египет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красный полумесяц

ил-76

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Очередной транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел в аэропорт египетского города Эль-Ариш с гуманитарной помощью для населения сектора Газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства в среду. "Самолет Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел в аэропорт города Эль-Ариш", - сказал собеседник агентства. Спецборт доставит в Египет гуманитарную помощь общим весом 27,5 тонн. В составе груза детское питание, продукты, средства личной гигиены, а также матрасы и одеяла. "Сбор направленной помощи инициирован правительством Республики Ингушетия. Российская гуманитарная помощь будет доставлена на территорию Арабской Республики Египет и передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут ее в сектор Газа", - резюмировал представитель ведомства.

https://ria.ru/20231121/palestina-1910885977.html

https://ria.ru/20231201/gaza-1913282182.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, эль-ариш, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красный полумесяц, ил-76, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году