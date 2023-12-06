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В Рязанской области при стрельбе погиб полицейский - РИА Новости, 06.12.2023
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15:06 06.12.2023 (обновлено: 16:02 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/politsiya-1914131760.html
В Рязанской области при стрельбе погиб полицейский
В Рязанской области при стрельбе погиб полицейский - РИА Новости, 06.12.2023
В Рязанской области при стрельбе погиб полицейский
В Рязанской области застрелили полицейского, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:06
2023-12-06T16:02
происшествия
рязанская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Рязанской области застрелили полицейского, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В результате стрельбы возле федеральной автомобильной дороги М-5 в Рязанской области погиб сотрудник полиции", — сказал собеседник агентства.Подозреваемого задержали, сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.Как уточнила прокуратура региона в Telegram-канале, стрельбу из охотничьего ружья открыл 47-летний уроженец Вологодской области во время следственных действий.По информации источника РИА Новости в силовых структурах, к стрельбе привел семейный конфликт. Бывшая жена подозреваемого сообщила в полицию, что он несколько лет издевался и бил ее."Причина — раздел имущества и детей. В среду к злоумышленнику пришли полицейские по заявлению экс-супруги. В результате мужчина открыл стрельбу", — добавил собеседник агентства.Задержанный ранее был судим за причинение вреда здоровью и угрозы убийством.
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происшествия, рязанская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Рязанская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Рязанской области при стрельбе погиб полицейский

Сотрудник полиции погиб при стрельбе в Рязанской области

© Фото : Официальный Telegram-канал прокуратуры Рязанской областиМесто стрельбы на территории Рыбновского района Рязанской области, в результате которой погиб полицейский
Место стрельбы на территории Рыбновского района Рязанской области, в результате которой погиб полицейский - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : Официальный Telegram-канал прокуратуры Рязанской области
Место стрельбы на территории Рыбновского района Рязанской области, в результате которой погиб полицейский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Рязанской области застрелили полицейского, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"В результате стрельбы возле федеральной автомобильной дороги М-5 в Рязанской области погиб сотрудник полиции", — сказал собеседник агентства.
Подозреваемого задержали, сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.
Как уточнила прокуратура региона в Telegram-канале, стрельбу из охотничьего ружья открыл 47-летний уроженец Вологодской области во время следственных действий.
По информации источника РИА Новости в силовых структурах, к стрельбе привел семейный конфликт. Бывшая жена подозреваемого сообщила в полицию, что он несколько лет издевался и бил ее.
«
"Причина — раздел имущества и детей. В среду к злоумышленнику пришли полицейские по заявлению экс-супруги. В результате мужчина открыл стрельбу", — добавил собеседник агентства.
Задержанный ранее был судим за причинение вреда здоровью и угрозы убийством.
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ПроисшествияРязанская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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