https://ria.ru/20231206/politsiya-1914131760.html
В Рязанской области при стрельбе погиб полицейский
В Рязанской области при стрельбе погиб полицейский - РИА Новости, 06.12.2023
В Рязанской области при стрельбе погиб полицейский
В Рязанской области застрелили полицейского, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:06
2023-12-06T15:06
2023-12-06T16:02
происшествия
рязанская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914136398_0:431:591:763_1920x0_80_0_0_85b955f7abe5532c0c80725b7a6ebb85.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Рязанской области застрелили полицейского, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В результате стрельбы возле федеральной автомобильной дороги М-5 в Рязанской области погиб сотрудник полиции", — сказал собеседник агентства.Подозреваемого задержали, сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.Как уточнила прокуратура региона в Telegram-канале, стрельбу из охотничьего ружья открыл 47-летний уроженец Вологодской области во время следственных действий.По информации источника РИА Новости в силовых структурах, к стрельбе привел семейный конфликт. Бывшая жена подозреваемого сообщила в полицию, что он несколько лет издевался и бил ее."Причина — раздел имущества и детей. В среду к злоумышленнику пришли полицейские по заявлению экс-супруги. В результате мужчина открыл стрельбу", — добавил собеседник агентства.Задержанный ранее был судим за причинение вреда здоровью и угрозы убийством.
https://ria.ru/20231128/prigovor-1912365222.html
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914136398_0:419:591:862_1920x0_80_0_0_12ef46792943ccc9d20833d459345181.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Рязанская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Рязанской области при стрельбе погиб полицейский
Сотрудник полиции погиб при стрельбе в Рязанской области
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Рязанской области застрелили полицейского, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"В результате стрельбы возле федеральной автомобильной дороги М-5 в Рязанской области погиб сотрудник полиции", — сказал собеседник агентства.
Подозреваемого задержали, сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.
Как уточнила прокуратура региона в Telegram-канале
, стрельбу из охотничьего ружья открыл 47-летний уроженец Вологодской области
во время следственных действий.
По информации источника РИА Новости в силовых структурах, к стрельбе привел семейный конфликт. Бывшая жена подозреваемого сообщила в полицию, что он несколько лет издевался и бил ее.
«
"Причина — раздел имущества и детей. В среду к злоумышленнику пришли полицейские по заявлению экс-супруги. В результате мужчина открыл стрельбу", — добавил собеседник агентства.
Задержанный ранее был судим за причинение вреда здоровью и угрозы убийством.
Жителю Колпино, стрелявшему через дверь в полицейского, вынесли приговор