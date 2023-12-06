https://ria.ru/20231206/politsiya-1914131760.html

В Рязанской области при стрельбе погиб полицейский

В Рязанской области при стрельбе погиб полицейский - РИА Новости, 06.12.2023

В Рязанской области при стрельбе погиб полицейский

В Рязанской области застрелили полицейского, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T15:06

2023-12-06T15:06

2023-12-06T16:02

происшествия

рязанская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Рязанской области застрелили полицейского, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В результате стрельбы возле федеральной автомобильной дороги М-5 в Рязанской области погиб сотрудник полиции", — сказал собеседник агентства.Подозреваемого задержали, сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.Как уточнила прокуратура региона в Telegram-канале, стрельбу из охотничьего ружья открыл 47-летний уроженец Вологодской области во время следственных действий.По информации источника РИА Новости в силовых структурах, к стрельбе привел семейный конфликт. Бывшая жена подозреваемого сообщила в полицию, что он несколько лет издевался и бил ее."Причина — раздел имущества и детей. В среду к злоумышленнику пришли полицейские по заявлению экс-супруги. В результате мужчина открыл стрельбу", — добавил собеседник агентства.Задержанный ранее был судим за причинение вреда здоровью и угрозы убийством.

https://ria.ru/20231128/prigovor-1912365222.html

рязанская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, рязанская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)