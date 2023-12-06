https://ria.ru/20231206/podrostok-1914215171.html

Под Волгоградом мужчина избил одноклассника дочери в школе

Под Волгоградом мужчина избил одноклассника дочери в школе - РИА Новости, 06.12.2023

Под Волгоградом мужчина избил одноклассника дочери в школе

Житель Волжского Волгоградской области избил в школе 16-летнего подростка, который конфликтовал с его дочерью, мальчик оказался в больнице с сотрясением мозга,... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T20:05

2023-12-06T20:05

2023-12-06T20:05

происшествия

волжский

волгоград

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 6 дек - РИА Новости. Житель Волжского Волгоградской области избил в школе 16-летнего подростка, который конфликтовал с его дочерью, мальчик оказался в больнице с сотрясением мозга, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. По информации полиции, накануне в больницу Волжского с сотрясением мозга попал 16-летний школьник, в ходе проверки выяснилось, что его избил, по предварительным данным, отец одноклассницы. "39-летний мужчина пришел в школу, чтобы поговорить с мальчиком, с которым у дочери длительное время происходит конфликтная ситуация. В ходе разговора, по предварительным данным, мужчина нанес удар головой в голову ребенка", - сообщили в полиции. По словам собеседника агентства, пострадавший подросток не состоит на учете подразделения по делам несовершеннолетних, характеризуется положительно. Полиция проводит проверку.

https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905140355.html

волжский

волгоград

волгоградская область

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происшествия, волжский, волгоград, волгоградская область