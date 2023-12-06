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Под Волгоградом мужчина избил одноклассника дочери в школе
Под Волгоградом мужчина избил одноклассника дочери в школе - РИА Новости, 06.12.2023
Под Волгоградом мужчина избил одноклассника дочери в школе
Житель Волжского Волгоградской области избил в школе 16-летнего подростка, который конфликтовал с его дочерью, мальчик оказался в больнице с сотрясением мозга,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T20:05
2023-12-06T20:05
2023-12-06T20:05
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ВОЛГОГРАД, 6 дек - РИА Новости. Житель Волжского Волгоградской области избил в школе 16-летнего подростка, который конфликтовал с его дочерью, мальчик оказался в больнице с сотрясением мозга, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. По информации полиции, накануне в больницу Волжского с сотрясением мозга попал 16-летний школьник, в ходе проверки выяснилось, что его избил, по предварительным данным, отец одноклассницы. "39-летний мужчина пришел в школу, чтобы поговорить с мальчиком, с которым у дочери длительное время происходит конфликтная ситуация. В ходе разговора, по предварительным данным, мужчина нанес удар головой в голову ребенка", - сообщили в полиции. По словам собеседника агентства, пострадавший подросток не состоит на учете подразделения по делам несовершеннолетних, характеризуется положительно. Полиция проводит проверку.
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происшествия, волжский, волгоград, волгоградская область
Происшествия, Волжский, Волгоград, Волгоградская область
Под Волгоградом мужчина избил одноклассника дочери в школе
Мужчина избил одноклассника дочери в школе Волжского, подросток в больнице
ВОЛГОГРАД, 6 дек - РИА Новости. Житель Волжского Волгоградской области избил в школе 16-летнего подростка, который конфликтовал с его дочерью, мальчик оказался в больнице с сотрясением мозга, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По информации полиции, накануне в больницу Волжского с сотрясением мозга попал 16-летний школьник, в ходе проверки выяснилось, что его избил, по предварительным данным, отец одноклассницы.
«
"39-летний мужчина пришел в школу, чтобы поговорить с мальчиком, с которым у дочери длительное время происходит конфликтная ситуация. В ходе разговора, по предварительным данным, мужчина нанес удар головой в голову ребенка", - сообщили в полиции.
По словам собеседника агентства, пострадавший подросток не состоит на учете подразделения по делам несовершеннолетних, характеризуется положительно. Полиция проводит проверку.
В Миассе мужчина избил ребенка